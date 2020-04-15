Мишустин дал поручение о вводе беспилотных авто в эксплуатацию
Правила тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах общего пользования должны быть разработаны до 12 мая. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития.
«В целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ», – говорится в поручении. Текст документа опубликован на сайте Кабмина.
Отмечается, что срок его исполнения установлен до 12 мая 2020 года.
Надо водить беспилотное покровительство нехрин воров жеробасов держать
Скоро так и будет.
А потом беспилотные диваны и интернет беспилотный.
Нехрен ленивых содержать.
Беспилотные города.
Нахрен эти жители от них одни болезни.
Ввод в эксплуатацию и разработка правил тестирования – это уже одно и тоже?
Я щетаю, что прежде чем вводить такси, надо ввести снегоуборочные машины и асфальтоукладчики на автопилоте, чтоб во дворах порядок навести. А не то в некоторых местах пешком все ноги переломать можно – идёшь как после бомбежки. Вряд ли в таких местах робот с автоматической коробкой проедет. А вот Махмуд на ************ классике запросто.