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Мишустин дал поручение о вводе беспилотных авто в эксплуатацию

11:25. 15 апреля 2020 47 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Правила тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию беспилотных автомобилей на российских дорогах общего пользования должны быть разработаны до 12 мая. Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минтрансу, МВД, Минпромторгу и Минэкономразвития.

«В целях опережающего развития разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне транспортного средства, предусмотрев их опытную коммерческую эксплуатацию в отдельных субъектах РФ», – говорится в поручении. Текст документа опубликован на сайте Кабмина.

Отмечается, что срок его исполнения установлен до 12 мая 2020 года.

Источник: https://vz.ru/news/2020/4/14/1034353.html

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1957 1629
    макс 15 апреля 2020 в 11:29

    Надо водить беспилотное покровительство нехрин воров жеробасов держать

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    • 15601 527
      Русофилмакс 15 апреля 2020 в 11:33

      Скоро так и будет.
      А потом беспилотные диваны и интернет беспилотный.
      Нехрен ленивых содержать.
      Беспилотные города.
      Нахрен эти жители от них одни болезни.

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  • 4278 3566
    Женечка 15 апреля 2020 в 11:51

    Ввод в эксплуатацию и разработка правил тестирования – это уже одно и тоже?
    Я щетаю, что прежде чем вводить такси, надо ввести снегоуборочные машины и асфальтоукладчики на автопилоте, чтоб во дворах порядок навести. А не то в некоторых местах пешком все ноги переломать можно – идёшь как после бомбежки. Вряд ли в таких местах робот с автоматической коробкой проедет. А вот Махмуд на ************ классике запросто.

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