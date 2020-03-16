Хроника эпидемии.

Число заразившихся новым видом коронавируса в стране достигло 93 человек, заболевшие выявлены в 15 субъектах РФ. Для борьбы с вирусом отменяются деловые, спортивные и другие массовые мероприятия. Как распространяется болезнь и что предпринимается для борьбы с ней — в материале “Ъ”.

Общая статистика

В настоящее время в России зарегистрировано 93 случая заболевания коронавирусом.

Заболевание выявлено в 15 субъектах РФ, больше всего зараженных в Москве — 33 человека.

Выздоровели: 6 человек.

Хроника распространения и противодействия.

16 марта число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 30 человек (до 93), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По данным на 16 марта, в Красноярском крае обнаружен первый больной коронавирусом.

16 марта правительство России объявило новые меры по борьбе с коронавирусом.

15 марта за сутки в России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

15 марта РЖД прекращает сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией из-за коронавируса.

14 марта в России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом.

14 марта мэр Москвы Сергей Собянин по рекомендации врачей ввелдополнительные меры из-за коронавируса.

13 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил , что с 16 марта Россия ограничит авиасообщение со всеми странами Евросоюза, а также Швейцарией и Норвегией.

По данным на 13 марта, за сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом.

13 марта в Санкт-Петербурге запретили мероприятия с участием более 1 тыс. человек до 30 апреля, в Ленинградской области — более 300 человек.

С 13 марта Россия вводит почти полный запрет на полеты в Германию, Испанию, Италию и Францию. Запрет касается почти всех авиакомпаний, в том числе иностранных, частично будут сохранены только рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим (как туда, так и обратно).

12 марта в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Четверо заболевших находятся в Москве, один — в Краснодарском крае, один — в Калининграде.

11 марта в России зафиксировано восемь новых случаев коронавируса: шестеро инфицированных находятся в Москве, двое — в Московской области. Заболевшие посещали Италию. Один из заразившихся — ребенок.

10 марта мэрия Москвы запретила все спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек до 10 апреля.

10 марта Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок на общественном транспорте в час пик, посещения общественных мест — торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий.

9 марта в Москве выявили еще три случая заражения коронавирусом. Заболевшие посещали Италию.

8 марта в России зафиксированы три новых случая заражения: в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все зараженные посещали Италию в последние две недели.

7 марта в России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом: три в Липецке и один в Санкт-Петербурге. Все заболевшие посещали Италию.

6 марта стало известно, что Россия временно запрещает въезд гражданам Ирана.

6 марта в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом: пять в Москве и один в Нижнем Новгороде.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса. Власти попросили россиян, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней и сообщать о своем возвращении в Москву по горячей линии.

5 марта Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменен из-за коронавируса. Позже стало известно о переносе Красноярского экономического форума.

5 марта в России зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом. Заболел гражданин Италии, который приехал в РФ 29 февраля.

4 марта в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями. По данным “Ъ”, проект плана был представлен 25 февраля на закрытом совещании и позднее разослан главам столичных департаментов.

4 марта правительство временно запретило вывозить из России маски, бинты и другие медизделия.

3 марта стало известно, что Ялтинский международный экономический форум перенесен из-за коронавируса.

2 марта у россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус.

С 1 марта Россия ввела ограничения на авиасообщение с Южной Кореей.

C 28 февраля Россия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном.

26 февраля у троих россиян в Казани, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус.

24 февраля посольство России в Италии порекомендовало воздержаться от поездок на север страны.

23 февраля восемь россиян, находившихся на круизном лайнере, вернулись в Россию бортом МЧС.

20 февраля еще у двух россиян на борту лайнера Diamond Princess нашликоронавирус.

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым временно запретил с 20 февраля въезд в страну граждан Китая для туризма, работы и в частных целях.

17 февраля на круизном лайнере в Японии коронавирусом заразилась первая россиянка. На следующий день заразился и ее муж.

12 февраля в Забайкальском крае выписали из больницы второго заболевшего коронавирусом гражданина КНР в России. Днем ранее из тюменской больницы выписали заразившуюся китайскую студентку.

5 февраля президент России Владимир Путин поручил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения инфекции.

5 февраля завершилась эвакуация россиян из Китая. Два самолета воздушно-космических сил (ВКС) доставили 144 человека (из них 16 — это граждане стран СНГ) в Тюменскую область, где они прошли двухнедельный карантин.

4 февраля Минздрав России сообщил, что готовится к массовому распространению коронавируса, для предотвращения его летальных осложнений выделено около 1,2 млрд руб.

3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе Российского инвестиционного форума в Сочи, который планировалось провести 12–14 февраля.

С 3 февраля Россия приостановила железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем.

2 февраля правительство России внесло изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, добавив в него новый тип коронавируса 2019-nCoV.

1 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился задействовать пять самолетов ВКС для эвакуации российских граждан из Китая.

С 1 февраля российские авиакомпании для полетов в Китай и обратно началиработать только в чартерном режиме.

31 января в России зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом.

30 января премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для контроля ситуации с распространением коронавируса.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4285154?from=doc_vrez