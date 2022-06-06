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Минобрнауки: все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса

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Использованные источники: tass.ru, ria.ru
Минобрнауки: все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса

Российские вузы больше не принимают участия в Болонском процессе. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», – сказал он и пояснил: «Эта декларация не договор, нам не надо разрывать, выходить из кого-то договора. Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из неё».

Афанасьев добавил, что введение бакалавриата и магистратуры не улучшило уровень подготовки выпускников, а оказалось «недостаточным для полноценного формирования знаний, умений, компетенций». В итоге в некоторых университетах ввели пятилетний бакалавриат.

Замглавы Минобрнауки также отметил, что некоторые работодатели так и не признали уровень бакалавриата достаточным для назначения обладателей таких дипломов на ключевые позиции.

«За все эти годы перечень программ специалитета не сокращался, а расширялся, отвечая на те потребности, которые заявляли работодатели отрасли, прежде всего в ряде инженерных направлений», — заключил он.

Накануне, во время визита в Полоцк, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал мнение, что в образовательной системе нужны изменения. Так, он заявил, что православной церкви нужно уделить больше внимания молодёжи, поддерживать воскресные школы, налаживать диалог с системой образования, а школьникам пора начать изучать основы православия.

Глава Русской православной церкви отметил, что дар православной веры нужно укреплять в сердцах людей, особенно молодых, которых захватил современный информационный поток и у которых нет критического отношения к получаемым из Интернета сведениям.

«Это нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чём основывается, в том числе и подлинный патриотизм, — любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ», – заключил Владыка.

По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minobrnauki_vse_obrazovatelnyje_organizacii_rf_isklucheny_iz_bolonskogo_processa_566.htm
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