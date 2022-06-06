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Что древнее – Восток или Запад? Кандидат исторических наук А. Буровский

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Доктор философских наук, кандидат исторических наук, археолог, писатель Андрей Буровский доказательно излагает историю всех людей, когда-либо живших на территории нашего Отечества, и даёт масштабную картину цивилизаций, созданных людьми разных языков и народов, обитавших тут.

01:13 Насколько история Китая является древней?
10:46 Верно ли утверждение, что история России написана иностранцами?
17:43 Когда общество стало разделятся на касты и династии и в чем между ними разница?
20:02 Являются ли русские, украинцы и белорусы одним народом?
22:04 Существовали ли до древней цивилизации ещё более древнейшие цивилизации?
27:20 Версия о небольшом возрасте цивилизации?

Книга “Наша древнейшая история.” Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1183

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DGK7JZGvbO0
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