1. «Знаки» и «знаковые системы» пронизывают народную культуру, и культуру вообще. С большой достоверностью справедливо допущение, что «знак» в антропогенезе, и соответственно – в культурогенезе, очевидно появляется вместе с появлением труда, изготовления простейших орудий труда, и одновременно с мощным информационным скачком в коммуникативной структуре стада протогоминид, ставших активно осваивать богатства природы Земли (охота, собирательство, изготовление жилищ, покорение огня). Вместе со становлением вербального языка, знаки начинают выполнять роль простейших форм передачи смыслов, указаний, маршрутов перемещения в пространстве, – и именно из «культуры знаков» вырастает «культура языка и письменности» (в разных её формах).

2. Мой доклад посвящен теме «Исторический генотип русского народа и культура знаков» и отражает мои исследования и обобщения в области системогенетики русской культуры, русского языка, науки, системогенетики ценностного генома русского народа, а также в области самой системогенетики и теории циклов, системогенетической теории времени и пространства [1 - 11].



Системогенетика есть особая отрасль системно-организованного научного знания, раскрывающая законы системного наследования (преемственности) в любых предметных областях (на языке теории систем или системологии).



Приложения системогенетики к разным научным дисциплинам рождает разные предметно-ориентированные системогенетики: системогенетику культуры, системогенетику образования или образовательную системогенетику, системогенетику экономики или экономическую генетику, системогенетику техники, системогенетику знаковых систем или семиогенетику, и т.д., и т.п.



Один из важнейших законов системогенетики, открытый мною и обобщающий принцип Э. Геккеля «онтогенез повторяет филогенез», – Закон спиральной фрактальности системного времени (ЗСФСВ), в соответствии с которым любая прогрессивная эволюция, сопровождающаяся ростом сложности эволюционирующих систем, есть эволюция, запоминающая самую себя [7, 9, 10]. Такой системофилогенетической (системоэволюционной) памятью в развитии народов мира (этносов) выступают культура, язык и как носитель социокультурного наследования – исторический генотип народа.

3. Именно, в данном системогенетическом контексте мною ставится проблема об историческом генотипе русского народа и его своеобразном отражении в «системе знаков» русской культуры.



Проблеме ценностного генома русского народа, системогенетике русской культуры и русского языка, философии истории российской цивилизации и её евразийской самоидентификации я посвятил серию работ, некоторые из которых приведены в прилагаемом списке литературы [1 - 5].



В «Слове о русском народе и русском человеке» [1, с.20] я писал: «Русский народ – это народ-созидатель России как российской цивилизации, охватившей собой территорию Северной Евразии, от 1/6 части всемирной суши на Земле в моменты её расцвета и могущества, до 1/8 части в современную эпоху, если вести речь о современной Российской Федерации (как представительнице российской цивилизации).



В самом слове «Россия» присутствует корень «рос», от названия русских «россы», которым пользовались М.В. Ломоносов и Г.Р. Державин (иногда это слово приобретало звучание «русы», «русы», связанное со словом «Русь», так называлась Земля Русская – «Киевская Русь», «Новгородская Русь», «Червонная Русь», «Белая Русь», «Московская Русь» и т.д.)».



Еще Нестор-летописец задал себе вопрос: «Откуда есть пошла Русская земля»? И указал четко на древность происхождения русского народа, начав счет с библейского Иафета (Япета), сына Ноя, затем потомков – племен, разошедшихся по миру «по мнозех же временах», т.е. по «многим временам», разместив «русь» в Норике на Дунае и далее постепенно вывел её, то бишь «русь», к нынешним местам обитания.



Это означает, что уже тогда, во времена Нестора, народ русский именовался словенами, нориками, русью и слово «русь» стало названием русского государства.

Русский язык – один из самых древних языков в мире (есть данные, что он более древний, чем санскрит).



По Ю.Д. Петухову, к исходному индоевропейскому языку ближе всего находятся санскрит и русский язык. Но если санскрит – «мертвый язык», т.е. не имеющий живых носителей этого языка, поскольку они вымерли ещё в древнюю эпоху истории Индии и растворились в «индийской этномассиве» [15, с. 6, 7], то русский язык, как и русские («русичи»), как его носители, т.е. русский народ, живы, «являясь единственным языком на Земле, сохраняющим в своей памяти прямую связь с первоначальным индоевропейским языком, т.е. «непосредственную стволовую преемственность с ним» [1, с. 21].



По Д. Ираклидису, автору этимологического словаря, все европейские языки произошли от русского языка, включая и сам греческий язык, поскольку он старше по историческому возрасту [21]. Косвенно, это положение подтверждают и исследования А.Б.Коренной [22].

Ю.Д. Петухов в работе «Первоистоки русов» (2009) указывает на большую древность русов, на много более глубокую по сравнению со временем написания «Библии» и возникновения христианской мифологии как основы трактовки о древности того или иного народа [16].



По Ю.Д. Петухову шумерскую цивилизацию в 4 – 2 тысяч. до н.э. основали русы и «Шумер» был «боковым побегом этнодрева русов» [16, с. 182].



Интересно, что расшифровка «протошумерских» записей на плитах «Каменной Могилы» – «древнего святилища» (просуществовавшего именно как святилище и ставшего историческим «протошумерским архивом»), расположенного на юге херсонской области, на пути в Крым, – выполненная выдающимся российским ученым-шумерологом А.Г. Кифишинным [19] (а «Силлабарий Каменной Могилы» объемом в 60 стр. [19, с. 697 - 756] – это фактическое подтверждение этому), неожиданно подтверждает гипотезу об очень глубокий древности русов [16 - 18], как носителей проторусского (ветвью которого является и протошумерский язык) языка.



Подтверждает, в том числе, и движение носителей протошумерского (проторусского) языка через Кавказ на юг, в Малую Азию, и далее в Двуречье (долину Тигра и Евфрата), где и была основана древняя шумерская цивилизация – более древняя, чем египетская.



Споры вокруг гениального открытия Кифишина продлятся долго, но в целом оно указывает на древность истоков русского народа, и на то, что в «историческом геноме» русского народа, в первую очередь через язык, ритуалы, сказания, былины, сказки, хранится «историческая, социокультурная память» восхождения русского народа в истории, в том числе – и к тем его историческим прорывам, которые обозначены Русским Прорывом человечества к Социализму в Октябре 1917 года, Космическим Прорывом из СССР – России в 1957 году (первый запущенный «спутник планеты Земля» 4 октября 1957 года) и в 1961 году (первый полет советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина на космическом аппарате вокруг Земли 12 апреля 1961 года), и в которых материализовались, как определенный символ Русского Духа и Русского Поиска, – Эпоха Русского Возрождения, Русским Космизм и Ноосферизм, как отражение ноосферно-космического вектора этой Эпохи [2].

4. Исторический генотип русского народа есть «свернутая спираль» его истории, не только истории последнего тысячелетия, или двух тысячелетий с Рождества Христова, но и истории многотысячелетней, вобравшей в себя несколько «взлетов» евразийского синтеза – арийского, скифско-сарматского, татаро-монгольского, и наконец – русско-российского, воплотившегося в российской цивилизации XXI века.



Александр Гордон, известный российский телеведущий в нулевые годы российской истории начала XXI века, как-то в беседе с журналистом газеты «Завтра» Владиславом Шурыгиным на вопрос последнего «Существует ли понятие «Русская цивилизация» или же наше будущее в западной модели?» ответил: «Я боюсь показаться окончательным ретроградом и шовинистом либеральному интеллектуальному сообществу, но я как раз убежден в том, что русская цивилизация не просто существует, но намерен всерьез и надолго утверждать и проповедовать особую роль и место России в современном мире» [23]. Собственно говоря, об этом писали и Д.И. Менделеев [13], и Н.А. Бердяев [14], и Л.Н. Гумилев [12].

Россия – евразийская, общинная, самая холодная, с самой высокой энергостоимостью воспроизводства жизни народа (мною разработаны «начала» теории энергетической стоимости, которая представлена в ряде работ, в том числе в монографии «Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке» [5, с. 107 - 120] цивилизация.



Русский народ – народ большого хронотопа бытия, исторически сформировал в себе особые свойства и ценности, которые в совокупности могут быть названы ценностным геномом русского народа, и который составляет ядро его исторического генотипа.



В романе «Ветер времени» писатель, исследователь русского фольклора на Русском Севере, Д.М. Балашов вложил в уста князя Константина Васильевича Суздальского такие слова: – «Ведаешь, чем мы, русичи, от иных народов отличны?!. Ото фрягов, франков, немцев, угров, греков, болгар? Не ведаешь? Тем, что мы – перешли рубеж! Рубеж холода! Зимы долги в нашей земле, скот во хлевах более полугода стоит. Хлеб насеять да убрать – мало времени дадено! И погоды не те!



Тут народу воля нужна! Обязательно воля! Иначе – не сдюжит земля. Широта, простор! Пахарь наш в летнюю пору почти не спит, чуешь? Черный народ на Руси богат и должен быть богат, иначе не стоять Русской земле! А села – редки, раскидисты в лесах! Лес береги, коли можно, лес защитит ото всего: и от мраза, и от ветров, – чуешь какие здесь погоды? А там, на Двине, того больше! С Ледовитого моря ветра! Лес русскую пашню бережет от ветра, а самого пахаря – от лихого находника» [4, с. 17; 24, с. 63].

5. Большое «пространство-время» и высокая энергостоимость бытия России определили исторический генотип русского народа, как народа-созидателя российской цивилизации и народа-воина-защитника от всех посягателей на русскую землю и её богатства, как систему ценностей, центрирующихся вокруг ценности Правды – синтеза истины, добра, красоты и справедливости, а также примата Кооперации, Любви и Духовности.

Н.А. Бердяев, еще до работ евразийцев и Л.Н. Гумилева [11, 12], указывал, что «в судьбе России огромное значение имели факторы географические, её положение на Земле, её необъятные просторы. Географическое положение России было таково, что русский народ принужден был к образованию огромного государства.



На русских равнинах должен был образоваться великий Востоко-Запад, объединенное и организованное государственное целое. Огромные пространства легко достались русскому народу, но нелегко давались ему организация этих пространств в величайшее в мире государство, поддержание и охранение порядка в нем» [14, с. 279].

6. Именно в силу присущих русскому народу таких ценностных устремлений и принципов жизни, как всечеловечность (Ф.М. Достоевский), всемирная отзывчивость (В.С. Соловьев), примат духовного начала над материальным, принцип жизни «За други своя!», принцип Правды бытия (Александр Невский: «Не в силе Бог, а в Правде»), он стал собирателем всех народов и племен на обширной территории Российской Евразии в единую семью – в великий союз (в великую кооперацию) народов и национальностей, определивший Россию как северную евразийскую цивилизацию – в самую большую по масштабу охваченного пространства «Востоко-Запада» цивилизацию на Земле.

Можно говорить, что в российской цивилизации действовал всегда примат (именно вследствие высокой энергостоимости воспроизводства жизни народа) Закона Кооперации над Законом Конкуренции, а Кооперация народов, общин и людей невозможна без доминанты справедливости, в том или ином её смысловом наполнении.

7. Этот ценностный геном русского народа и российской цивилизации в целом я назвал «цивилизационным социализмом» и всегда подчеркивал, что именно этот «цивилизационный социализм» определил Россию как антикапиталистическую цивилизацию, которая в начале ХХ века, когда начался процесс ее «капитализации», а вернее – «западно-капиталистической колонизации» (с программой её будущего расчленения), и породила Великую Русскую Социалистическую Революцию 100 лет назад, в 1917 году.

Митрополит Вениамин (Федченков) в своей речи «Предназначение России» на собрании русских в Детройте (США), в 1945 году, которую посвятил Победе СССР в Великой Отечественной войне, так сказал: «Да, дух народный не меняется быстро… Это натура его. И вот этот дух любви и жертвенности, сострадания к меньшему Русь и может понести в мир».



Он подчеркнул, что победу в Великой Отечественной войне принесли – не только социализм, как подчеркнули тогда европейские эксперты, но и система ценностей русского народа, его Дух, его жертвенность: «и не только для себя, но и для других, для всего мира» [25].



А это и есть то, что можно условно назвать «Дух Кооперации», который и сделал во время Великой Отечественной войны русский народ, как сказал И.В. Сталин в своем знаменитом тосте 24 июня 1945 года, на победной встрече с маршалами и генералами советских вооруженных сил, руководящим народом.

Дух Кооперации определил примат долга над свободой, что и лежит в основе соборности, коллективизма. Петербургский ученый-социолог П.И. Смирнов даже дал определение российской цивилизации как «служебной цивилизации» (или «домашне-служебной цивилизации»), подчеркивая: «В ней действовал принцип – жертвенность поведения служителя, дисциплина и долг как инструментальные ценности служебной деятельности в России» [26, с. 145].

8. Фактически исторический генотип русского народа – это, на языке системогенетики [6 - 10], наследственный инвариант, определяющий историческую самоидентификацию русских, как исторической общности со своим ценностным геномом, на протяжении тысячелетий.



А.Л. Казин подчеркивает, что в нашей «православно-русской или восточно-христианской цивилизации существует достаточно устойчивая структура, которая воспроизводит себя на протяжении по крайней мере 1000 лет нашего существования в этом качестве».



По его представлениям «системоген» российской цивилизации раскрывается в виде вложенных друг в друга «ядер». Самым «внутренним», основным ядром является вера и язык: для России такой верой является Православие, а языком – русский язык, а я добавлю – и вся система знаков, а следующим ядром – обволакивающим это внутреннее ядро – является русская культура [27].

В этом контексте можно ставить вопрос о «русскости» как качестве российской цивилизации, и о «русской цивилизации» как базисе «российской цивилизации» [4].

9. «Язык знаков» – исторически более глубокий язык, чем «язык букв и слов». Все виды орнаментов прячут в себе этот язык знаков. В орнаментах «пряталась» передача определенных смыслов, в которых отражались ценности и нормы бытия древнего человека, в том числе его связь с землей, природой, солнцем и Космосом.

«Солнцепоклонство» в его глубоком, сакральном смысле могло родиться только на Севере, вполне возможно на территории Урала, в Заполярье.



Сама планировка древних поселений, а потом и городов, которые вскрываются археологами на территории России, включая раскопки городов Аркаима, носили характер солярийной симметрии – огороженная круглая площадь застройки с радиально расходящимися улицами от центра, где формировался социальный центр – храм, культово капище, площадь для сходок и т.п. Это связано с наиболее проявленной зависимостью сезонных работ от годовой динамики солнечно-земных связей и их энергетики по временам года.



Поэтому так распространены на Русском Севере так называемые «лабиринты», идентифицируемые многими исследователями как древние обсерватории, и одновременно солнечные часы, и своеобразные пункты космической навигации для родов и племен, в их передвижении, на Земле [28, 29].

Символ «мировое дерево», которое характерно в разных интерпретациях для многих народов Севера и Сибири в России, отражал космическую связь древних народов с природой.



Т.Ю. Сем в статье «Типология, растительного кода в концепции мира тунгусо-маньчжуров (к проблемам традиционной этноэкологии)» указывает, что «мотив мирового дерева» связан в народной культуре многих народов России и мира в целом «с вертикальной структурой модели мира».



Так, например, в представлениях нанайцев «мировое дерево» соединяет «три мира»: верхний (небесный), средний (земной и водный), нижний (подземный). Т.Ю. Сем, со ссылкой на мнение А.Я. Чадаевой, указывает, что «всеобщее дерево – модуль судьбы рода и народа – временных рамок не имеет» [28, с. 16, 17].

Здесь для нас важно зафиксировать единство человека с земным и внеземным космосом, его раннее устремление к жизни в гармонии с природой.

10. Это устремление народной культуры, в том числе культуры знаков, к социоприродной гармонии в истории русской культуры получила свой взлет в Эпоху Русского Возрождения с её ноосферно-космическим «вектором» духовно-интеллектуальных устремлений и рефлексии.



Русский Космизм, его сферное учение, – порождает учение о ноосфере (В.И.Вернадский), которое в свою очередь перерастает в Ноосферизм [30] – научно—мировоззренческую систему XXI века и стратегию выхода человечества из первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.



Здесь уместно вспомнить итог беседы Льва Николаевича Гумилева и Павла Васильевича Флоренского на тему «Помни о Вавилоне», которую вела журналистка Татьяна Шутова в 1989 году [12, с. 326, 327]:

«Шутова. Вот и еще один урок истории с географией. Хотя говорят, что главный урок истории – это то, что она ничему не учит.

Флоренский. Увы, слишком часто эта шутка звучит как правда. Так ли это? История – одна из основ цивилизации. Главная святыня народа, основа его – прошлое, предки. У земледельцев могилы предков всегда рядом – на погосте.



А у кочевников? Тут можно договориться до того, что было сказано в XIX веке: цивилизации кочевников примитивнее, чем у земледельцев. Хотя это совершенно не так. Каждый культурный казах (а с точки зрения национальной культуры это значит все казахи) имеют свою родословную вплоть до… Адама. Да-да. Я видел такие родословные на листках бумаги, на полотнищах юрты.



Любой казах знает историю своего рода и быстро находит степень родства с другим казахом. Имена предков – это история. Пушкин воспринимал историю через своих предков. Это ли не культура?!!

Гумилёв. Культура человека прямо пропорциональна знанию прошлого. Я написал монографию о гибели Древнего Китая «Хунны в Китае». Тогда погибли и те, и другие. Я писал о гибели Золотой Орды и Древней Руси, на месте которой появилась новая Великая Россия. История – это постоянная смена жизни через порог смерти.

Шутова. Лев Николаевич, а в какой фазе этногенеза находится этнос, к которому принадлежат участники беседы?

Гумилев. В самой оптимистической, сами посмотрите. Вспомните Куликовскую битву, консолидацию этноса вокруг Москвы. История с географией – это очень полезно.

Шутова. Таким образом, на водоразделе истории с географией покоится теория этногенеза. На водоразделе естественных и гуманитарных знаний – учение о ноосфере – наука будущего, где они соединяются в единое мировоззрение. Спасибо собеседникам, что осветили дорогу, ведущую к Храму ноосферы» (выдел. мною, С.А.).

11. Кандидат культурологии Павел Иванович Кутенков организует и проводит, вместе с руководством Смольного института РАО, уже Вторую Международную научно-практичекую конференцию «Знаки и знаковые системы народной культуры».



А за неделю до этого под моим руководством прошла на базе Смольного института уже VII-я Международная научная конференция «Ноосферное образование в евразийском пространстве». Мой доклад есть определенный «духовно-интеллектуальный мост» между смыслами этих двух конференций, в чем-то отражающий тот «посыл», как «знак-символ», который имеется в диалоге Л.Н. Гумилева, П.В. Флоренского и Т. Шутовой, приведенном выше.

Знаки и знаковые системы народной культуры – это своеобразная кодовая система исторической памяти тех народов, которые их создали в своём историческом прошлом.



Этот тезис распространяется и на культуру русского народа, и на систему знаков этой культуры, которая погружена в системы знаков древних русов, славян, арийцев, живших на Восточно-Европейской равнине, в Приуралье, в Сибири, в так называемой «Артании» – «священной земли для русского самосознания» (в определении В.Е. Ларионова) [17, с. 127].

Я придерживаюсь гипотезы, что русский язык – «стволовой язык» «дерева» индоевропейских языков (в этом контексте по гипотезе Г.П. Мельникова даже «санскрит» есть ранняя «веточка», растущая от «ствола» этого дерева; неслучайно, многие этнонимы Вологодской и Архангельской областей расшифровываются с помощью санскрита), и поэтому несет в себе системогенетическую память тех древних племен и народов, составлявших арийскую общность, которые жили здесь, в России, в первую очередь в её западной части, много тысячелетий назад: 12 – 4 тысячелетий назад.

«В языке живет душа народа», – пишет В.Е. Илларионов в книге «Скифская Русь. Таинственной исток славянской расы» (2011) [17, с. 227]. К этому я добавлю, и в целом – в знаковой системе народной культуры.

Знаковая система русского народа многообразная Я считаю, что она в значительной степени определила «азбуку резов», которая стала той «почвой», на которой возникла «кириллица» благодаря святым Кириллу и Мефодию.

12. Повторю еще раз. В народной культуре, в системе её знаков, и соответственно – в системе смыслов бытия человека на Земле, которая этими знаками закодирована, прячется ранняя космическая рефлексия человека, человеческого разума по поводу своего предназначения.

XXI век – век Ноосферного Прорыва человечества, который, по моему убеждению, начнется из России [31], потому что Россия предуготовлена своей Историей для такого Прорыва.



Вне этого Прорыва человечество ждет экологическая гибель, в процессах которой вся рыночно-капиталистическая система хозяйственного природопотребления играет роль «экологического могильщика» человечества [32].



Но сам этот Ноосферный Прорыв несет в себе синтез всей Истории Смысла человеческой жизни на Земле, её космических и ноосферных устремлений, в том числе несет в себе ноосферно-космическую память, запрятанную в «архаических пластах» народной культуры, в том числе в её знаковых системах, былинах, сказках эпосах.

13. По Л.Н. Гумилеву этносфера несет в себе потенциально ноосферную функцию будущей гармонии между человечеством (с его этническим разнообразием) и Биосферой. Заканчивая свою книгу (трактат) «Этногенез и биосфера Земли», он так заметил, адресуясь к нам – ныне живущих на Земле:

«Мы не одиноки в мире! Близкий Космос принимает участие в охране природой, а наше дело – не портить её. Она не только наш дом, она – мы сами. Ради этого тезиса и был написан трактат, который теперь закончен. Посвящаю его великому делу охраны природной среды от антисистем» [11, с. 469].

До сих пор многие серьезные ученые и философы подвергают сомнению особую роль причинной логики (детерминизма) в научном познании, аппелируя к категории случайности, бифуркаций, пытаясь принизить роль традиций и памяти, которые якобы мешают свободоизъявлению человеческого индивида, тем самым проецируя свое желание быть свободным в своем выборе, так характерное для «западного человека», на природные процессы.

Примерами таких взглядов являются философские системы К. Поппера («попперизм») и Б. Рассела [20, 33 - 36].

Системогенетика расширяет представление о причинности, причинных сетях, переводит это представление на язык законов системогенетики, раскрывая всю сложность преемственных связей между разными временными отрезками прогрессивной системной эволюции.

В монографии «Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?» (2003), написанной в очерковом стиле, я в «Очерке четвертом. Память против капиталистической глобализации» поставил вопрос о категории «память», как философской категории самого высокого ранга, потому что любая прогрессивная эволюция в соответствии с Законом спиральной фрактальности системного времени есть эволюция с накапливающейся памятью о прошлом этой эволюции.



Я писал: «Философия памяти» еще не создана, хотя потребность в ней высока, потому что без неё нам не осознать адекватно сущность нашего бытия, процессы в нём происходящие, закономерности, которые ими управляют.



Категория памяти не занимает того необходимого для неё места в категориальной сетке философии, которое она должна занимать. Категории бытия и сущности становятся не полными, если не привлечена для раскрытия их содержания категория памяти.



По глубокому счету любая сущность есть свернутся память. Сущность более глубокого порядка одновременно несет в себе смысл более глубокой памяти. Если память разрушается, то уничтожается сущность, остаётся одна оболочка, одна форма без сущности, без содержания.



Анти-бытийность модерна и постмодерна, которые появились в США, которыми увлеклись в Западной Европе, и которые навязываются некоторыми отечественными адептами нашим культуре и философии, состоит именно в том, что они есть культ чистой проективности, отрицающей память культуры, языка, и, следовательно, преемственность в культурном, историческом процессах, наличие у каждой бытийной сущности своего генезиса» [33, с. 61, 62].

Без памяти культурной и исторической, без понимания роли традиций в воспитании человека, без понимания сущности «корневого человека» по П.А. Флоренскому, концепция которого была им представлена в письмах В.И. Вернадскому в конце 20-х годов ХХ века, невозможно создать систему воспитания человека-патриота, о котором вдруг заговорили все «ветви» власти в современной России и средства массовой информации (СМИ).

Именно в этом контексте мною в докладе и была «контурно» намечено содержание предложенной мною на обсуждение Конференции темы «Исторический генотип русского народа и культура знаков».

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