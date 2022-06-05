Славяно-русская варнавость и женские круги.
Семинар Алексея Орлова. Прямая трансляция с семинара (только ознакомительный фрагмент)
На семинаре будут рассмотрены темы:
Основы бытия и заложения правильного женского образа – чада, девочки, девушки, женщины, супруги, матери, бабушки в единстве с природой и миром.
Наработка жизненного опыта, познание культуры быта, традиций, обычая и всего что с этим связано: знание и наследие своего рода, рукоделие, ведение хозяйства, навыки ведовства, знахарства и обережья.
Умение правильно вести и поддерживать разговор с мужчиной и женщиной, чтобы и «душу отвести» и не болтать попусту.
Как правильно определить цели будущей жизни после смерти в этой.
Качества женщин 2-й варны.
Кто или что… представляет собой женщина с точки зрения понятия ЧЕЛОВЕК. Какую часть и чего она несёт, и какие задачи перед ней стоят.
Секреты, которые «не надо знать мужчинам»!
Дополнительно рассмотрим темы:
Русские и славяне, чьи веды?
Можно ли создать чисто русское общество, и как определять, кто русский, а кто нет?
Что такое женское достоинство, как осознать и сохранить его в повседневной жизни?
Как создать счастье для мужчины?
Создание и поддержка семейных традиций: трапеза с мужем, детьми, родителями. Поведение супругов и создание договорённостей и правил в быту внутри дома и вне.
Как избежать любовных треугольников.
Как оградить детей от «чернухи» в жизни взрослых?
Как стать «проводником света» для близких?
Создание женских кругов. С чего начать?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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