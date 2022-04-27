Воспитание, образование и обучение без вреда для детей
Доклад Алексея Орлова на Всероссийской конференции «Осознанное воспитание детей нового мира» 16 апреля 2022 года. Организатор – Академия «Движение Жизни».
https://clck.ru/gN4hM
План доклада “Дети Земли Русской. Воспитание, образование и обучение без вреда для детей и взрослых. Основы природосообразия, естества и человеколюбия по Родовым традициям”:
1. Прежде всего следует разобраться и осознать для чего кого-то нужно воспитывать, образовывать и учить.
2. Исходя из этого станет понятно, как это делать, учитывая особенности и различия возрастов для того, чтобы естественным образом достичь цели.
3. Что такое Славяно-Русская ВАРНАвость. В чём отличие от индийской каста-варнавой системы. Для чего она нужна и как применять.
4. Традиционная семья как основа правильного образования, воспитания и обучения.
5. В чём отличие образования, воспитания и обучения. Что лучше.
6. Нужно ли смотреть ли детям мультфильмы и фильмы.
7. Кто Вы и ваш ребёнок.
8. Как определить цель жизни и предназначение любого человека.
9. Как подобрать правильную нагрузку в обучении и отдыхе. Чем и как нагружать.
10. Раздельное или совместное обучение мальчиков и девочек. Чем это обусловлено.
11. До какого возраста нужно давать начальное, среднее, техническое и высшее образование.
12. Для кого важнее высшее образование, для мальчиков или девочек.
Алексей Орлов:
Автор методики “Практическая психология”;
Общественный деятель;
Основатель, главный редактор Народного Славянского радио;
Автор семинаров “Родовая нить. Как жить без страха”, “Управление судьбой”, “Славяно-русская ВАРНАвость”.
Страница Всероссийской конференции «Осознанное воспитание детей нового мира»
https://clck.ru/gN4hM
Быть ДОБРУ!
#КонференцияОсознанноеВоспитаниеДетейНовогоМира #АлексейОрлов #ОбучениеБезВредаДляДетей #ДокладАлексеяОрлова
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