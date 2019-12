Приглашение на семинар Алексея Орлова в Словакию 8 и 9 февраля 2020г.

Приглашаем Вас 8 и 9 февраля 2020 года в Словакии на практический семинар «Управление судьбой, Предназначение человека и Славяно-русская ВАРНАвость».

Это продолжение курса «Родовая нить. Жизнь без страха».

Тем, кто не был на первой встрече в Нитре, рекомендуем посмотреть запись семинара.

До встречи 8 и 9 февраля 2020 года в городе Нитра, что находится в Словакии.



Условия участия в семинаре можно узнать у Милоша Зверина и Марии Сура.

Телефон в Словакии +421 915 109 205

E-mail: slavica@slavica.sk

Web: www.slavica.sk

-

Miloš Zverina, Mária Surá.

SLAVICA o.z.

Botanická 1

949 01 Nitra

Slovenská republika

Mobil: +421 915 109 205

E-mail: slavica@slavica.sk

Web: www.slavica.sk



Milí priatelia, srdečne vás pozývame na praktický seminár s Aleksejom Orlovom, hlavným redaktorom Národného Slovanského rádia.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Domu Matice slovenskej na Dolnočermánskej ulici v Nitre v dňoch 8. a 9. februára.

Seminár je ďaľším pokračovaním série: Rodová niť- Ako žiť bez strachov – Riadenie osudu.

Zaoberať sa budeme veľmi dôležitými témami ako:

- čo sú to strachy, odkiaľ sa berú, ako s nimi existovať

- ako vyjsť spod vlády strachov a byť pánom svojho života

- odkiaľ sa zjavil náš svet

- kto sú jeho “zriaďovatelia” a na čo je takto vytvorený

- povaha ľudského strachu, ako sa prestať báť

- mágia mysle

- vzájomné spolupôsobenie s okolitým svetom

- čo je to osud a údel? v čom sa odlišujú a v čom sa zhodujú

- čo je to riadenie svojím osudom? ako ho riadiť a čo je pre to potrebné?



Seminár je aj praktický, takže teóriu budete mať možnosť uchopiť aj týmto spôsobom.

Bude tlmočený.

Tešíme sa na vás a veríme, že si odnesiete príjemný zážitok.



Postupne doplníme ďaľšie informácie.

=========================================

témy:



cieľ života, karmické uzly, svoja životná cesta, kto môže riadiť svoj osud a údel, co je to šťastie



