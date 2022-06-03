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Брифинг Минобороны России (03.06.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой Народной Республики.

▫️Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Рясная, Крутая Балка Донецкой Народной Республики и Дмитровка Харьковской области. Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов. В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники.

◽️ На фоне политической катастрофы Киева в Мариуполе и военных провалов на Донбассе киевским режимом при финансовой поддержке Великобритании организованы съемки «духоподъемных» видеосюжетов для западной и украинской аудиторий.

◽️ В частности, 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения. Для придания будущей картине большего драматизма, по настоянию британских кураторов, на съемочной площадке была создана «реконструкция» никогда не существовавшего «боя» украинских нацистов с превосходящими по численности «российскими военнослужащими». Роли «противников» украинских нацистов в постановочной короткометражке исполнили нацепившие повязки красного цвета члены местного подразделения территориальной обороны.

◽️ За отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах. Следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населённых пунктов.

Источник: https://t.me/mod_russia/16431
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 978 732
    Ленид 31 мин. назад

      Продолжает рост боевых потерь укронацистов – “жидобендеровцев”!
      Армия России трудится на-Славу!
      Военные поражения завершатся полным разгромом, когда мыслеформа поражения охватит широкие массы укров. Этого и боятся больше всего правители в Киеве. Сотворяя фейки и постановки “перемог” стараются навести морок, но это только может отсрочить печальную развязку.
      Победа будет за нами!

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