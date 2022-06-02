По мнению исследователя древней Руси Ю. Д. Петухова «арии» — это самоназвание русов, не требующее перевода. «Арии» («арьи») — «ярые», жизненно активные, жизнестойкие. Сохранившиеся слова с этой морфемой всегда употреблялись для обозначения социальной элиты народов Евразии.

Самоназвание предтечи русского и большинства европейских народов — арии. Многочисленные современные языки содержат слова, отсылающие нас к этому самоназванию, что говорит о наличии общих предков, расселившихся на огромной территории. К примеру, греческое слово «аристократия» обозначает принадлежность к высшим слоям общества. Ирландское «aire» имеет значение «вождь», скандинавское «arjoster» — «знатнейшие», русское «боярин» — «большой ярый», хеттское «ara» — «свободный» и т. п.

Понятие «ассимилировать» восходит от латинского assimilatio — «уподобление», «усвоение». В социологии и этнографии это означает потерю отличительных черт, их замену на аналогичные черты, присущие чужому этносу. Ассимиляция способна проходить плавно, мягко, а может и агрессивно — через такие вот «подарки». Давайте посмотрим на примерах, как это происходит.

Соглашаясь со сказками о «подарке» письменности кем-то извне, народ теряет имя и забывает свою историю. Это процесс ассимиляции.

…Объявление больших народов «бесписьменными», включая и русский народ — большое лукавство . Именно стабильность знаков письма на протяжении длительного этапа истории обеспечивает сохранение знаний предшествующих поколений. Замена существующего алфавита — это путь к утрате накопленных знаний. К подобному результату приводит и узурпация прав на чью-либо письменность. Получается, что в конечном итоге это вопрос власти и суверенитета.

Мировоззрение, магия, язык и письмо консолидированного пранарода в свое время стало доступно будущим древним грекам.



А те, переосмыслив чужое культурное достояние, создали на его основе свою письменность — чтобы потом ее же подарить потомкам ариев! Догма о подарке была придумана, чтобы закамуфлировать и как-то легализовать стремление Римской Империи господствовать над соседними народами.

Вопросы внешней политики многогранны. В процесс вмешался Ближний Восток и Центральная Азия. История потекла по неожиданному для Рима руслу. Однако заготовки легенд сохранились и были использованы для манипуляции славянскими народами, которым якобы «подарили» просвещение.

Не лишним будет напомнить, что у предков русских существовал культ Солнца. Для потомков народа, пришедшего с Севера, это не удивительно. От слова «свет» происходит и само понятие «просвещение», связанное с распространением знаний ариев.



Просвещение — дитя своих родителей, Родного Языка и Родной Письменности! Приняв зарубежные догмы, о родителях забыли. К счастью, не все. С той поры и существуют две параллельные истории Руси.

Обе части в XIV веке удалось примирить волхву, известному под церковным именем Сергий Радонежский.

Сергий — один из столпов мысли, кому ныне живущие обязаны образованием государства Россия [1].

Почему от родного языка и письма нас пытаются отлучить то так, то эдак?

Церковное письмо, объявленное «первым русским», как и церковно-славянский язык — искусственны. Они рождены ради удовлетворения потребностей Церкви Римской Империи, возникшей на определенном этапе истории этносов.

Искусственные языки — путь к искажению мышления, под каким бы соусом сие ни подавалось. Исследования показали, что искусственные языки тормозят мозговую деятельность, направленную на творческое развитие.



Той же цели служит сокращение словарного запаса. Не потому ли церковно-славянский язык, созданный более тысячи лет назад, никак не развивался со временем, не обогащался новыми словами. Этот язык хранил в неприкосновенности религиозные догматы. Для того он и создан.

А древний русский, тот, что существовал до искусственного церковного?

Этот язык никогда не был мертвым. Развиваясь, он непрерывно обогащал творчество народов — как русского, так и его ближайших соседей.

Адмирал Шишков, президент Российской Академии наук во времена императора Николая I, говорил о русском языке: «Кто даст себе труд войти в неизмеримую глубину языка нашего, и каждое его слово отнесет к началу, от которого оно проистекает, тот, чем далее пойдет, тем больше находить будет ясных и несомнительных тому доказательств».

А какая может быть «историческая глубина» у искусственных языков? А у письменности, созданной на их основе? До своего возникновения они не имели истории вовсе!

В то же время: «Русский язык имел древнюю письменность до появления кириллического письма, и она была общей для многих народов, составивших индоевропейскую семью языков. Система этой письменности распространилась по всей древнейшей Европе и послужила базой для появления многих алфавитов, рун и слоговых систем», — писал Н. И. Лобачевский.

Сражение за русскую историю и язык — это сражение за наше русское настоящее и будущее. Борьба молодых государств, образованных после разрушения СССР, с русским языком не случайна. Этим процессом руководит стремление ликвидировать даже малые следы русской культуры, некогда распространявшейся на обширных территориях.



Единые руководители процесса уничтожают саму русскую историю, которая суть истории современной цивилизации.

Исследование букв Азбуки показало, что русская культура не бродила «дикими стадами» на отшибе истории, ожидая подарка, а успешно следовала общим путем цивилизации. Принимать иноземную религию или нет — каждый волен решать сам, но делать это следует с открытыми глазами, располагая знаниями о родной истории.

Как мы узнаём что окружающий нас язык родной?

Поскольку русский язык на протяжении всей своей истории оставался живым, ему присуща динамика развития. О том говорят многочисленные наречия, диалекты и говоры. Сегодня неспециалисту сложно прочесть и понять тексты старинных письменных памятников.



Разумеется, развиваясь, русский язык видоизменялся, но! Великий и могучий, заявив о себе в далеком прошлом, и теперь стоит на страже Родины, как бастион.

Родившись, мы постигаем язык Рода, и оттого язык становится родным. Без РОДА — не до порога! С первых мгновений жизни нас окружают слова родового языка и его философия. Благодаря родному языку мы существуем как народ, известный с древнейших времен. Об этом надо помнить всегда, какие бы сказки о нашем прошлом ни сочиняли.

Кроме тех следов истории, которые находят археологи, сведения о былом можно с успехом черпать и в родном языке. Следы, оставленные далекими предками, ведут к русскому языку и русской же письменности.

Так взглянем же на родное наследие…

Буквы до Кирилла

Три составные части:

1. Предки русских на Балканах

Наука доказала, что в далеком прошлом на развитие греческой цивилизации существенно повлияли предки современных русских. Что не удивительно — жили-то ведь рядом, это подтверждают и генетики, и археологи.



Только почему-то принято считать, что именно русские позаимствовали у греков достижения цивилизации. Это не соответствует исторической реальности. Да просто нелогично, в конце концов!



Раз жили рядом не одно столетие, то и вопрос о заимствованиях просто обязан быть обоюдным. Взаимная ассимиляция соседей неизбежна — на это указывают пантеоны богов, достижения цивилизаций и, конечно же, письменность.

2. Изобретение для «бесписьменных народов»

Этот вопрос в отношении Руси связан не с изобретением письменности как таковой, а с распространением религии под названием христианство. Именно под этот процесс создавалось особое церковное письмо на базе письма, давно существовавшего.

3. Индоевропейство, индоиранцы и следы ариев

Индоевропейство и индоиранцы — это результат контакта ариев с населением Азии. Контакт произошел многие тысячи лет назад, о чем сохранились достоверные сведения. Исторически для индоиранцев использовался термин «арии» (по самоназванию в ряде языков).

Вот она, диалектика: три истока, три составных части русской истории. Именно они являются родниками русской письменности — как наследие ариев. Данный факт кроме археологов подтверждают и лингвисты, и генетики. Рассмотрим подробности.

ПИСЬМЕННОСТЬ НА БАЛКАНАХ

Как показывают находки на Балканах [2], реальными дарителями письменности были предки русов. Это они знакомили с письмом будущих древних греков, а не наоборот!



Подтверждают сказанное обнаруженные артефакты и их датировки. Наукой установлено, что первые памятники письменности выполнены на диалектном русском языке, буквенным алфавитом и консонантно-вокалической письменностью.



Эта письменность датируется концом II — началом I тысячелетия до н.э.

Т. Воланский в XIX веке писал: «Многие славяне, а именно в России, Сербии и Молдавии, употребляют и по сие время эти [греческие] письмена, и мы имеем полное право спросить: славяне ли заимствовали у греков эти письмена или последние у славян?».

Славяне и «древние греки» говорили на диалектах одного языка. Русского! Получается, что «древние греки» были такими же славянами?

Идеологические конкуренты увидели в словах Воланского опасность для своих догматов и объявили ученому открытую войну. Католическое священство Польши, входившей тогда в состав Российской империи, обратилось в святейший Синод России с просьбой испросить разрешение у императора Николая I применить к Воланскому казнь на костре из его книг.



Однако Николай I затребовал книгу Воланского и вызвал из Москвы для проведения экспертизы Е. И. Классена автора научно-образовательных трудов.

Далее последовало указание: «Взять потребное количество оной книги под крепкое хранение, остальные, дабы не наносить вред духовенству, сжечь, к Воланскому прикомандировать воинскую команду для содействия ему в его экспедициях по сбиранию накаменных надписей и охранения его персоны от возможных злоключений».



В 1853 году книги Воланского были внесены в папский «Индекс запрещенных книг» и сожжены.

О чем это говорит? Книги о реальной истории хранятся по высочайшему повелению, но одновременно действует негласное правило: «Церковь не обижать».



По этой причине информация о родном прошлом не попадает в учебники по сей день. А коли так, то для альтернативной истории остается огромное поле деятельности.

Скрыть информацию, конечно, можно, но трудно скрыть события истории. Ещё сложнее уничтожить народный эпос — кладезь исторической информации. Вдумчивый человек, ознакомившись с народным творчеством, начинает задавать вопросы. Например, почему так разнятся манеры богов у народов, проживавших на общих территориях?

Люди всегда наделяли своих богов собственными чертами, желаниями, стремлениями. Небожители тоже любят, ненавидят, производят потомство, сражаются. Боги греков (в отличие от богов славян!) заняты непрерывной борьбой за власть.



Почему? Всё — как всегда. Ушли предки русов с территории, которая была некогда общей с будущими греками, и на оставленной земле возникла нестабильность. Начавшаяся борьба людей за власть нашла отражение в мифах о жизни богов.

Ничего не меняется с течением тысячелетий. Достаточно взглянуть на последствия развала СССР — с многочисленными конфликтами и взаимными претензиями, которых не наблюдалось, пока страна была единой. Те же общественные процессы происходили и в древние времена.

Стоит добавить, что в далеком прошлом не было такой страны — Греция. Просто жили на Балканах сменявшие друг друга народы. Их известная история состоит из череды «темных веков» и целых двух Древних Греций.



Эти две Древние Греции разделяет так называемая «катастрофа 12-го века до нашей эры». Период 1206 —1150 годов до н.э. характерен «проседанием» цивилизации Средиземноморья и утратой письменности на Балканах. Тот греческий алфавит, который мы знаем, относится к позднему периоду греческой истории.

А какое письмо они потеряли? Ушли соседи по Балканам, а с ними ушло и письмо, основанное на диалектном русском языке. Пришлось письменность заимствовать заново, на этот раз из Финикии. О том рассказывает легенда о Кадме.

По слову оракула некая белая корова привела Кадма, искавшего сестру, на территорию Греции. Обосновавшись на пастбище рядом с коровой, финикиец начал просвещать аборигенов, даря им письменность.



В другом варианте мифа сестра Кадма (уже под именем Ио), спасаясь от любвеобильного Зевса, ныряет в воды Дарданелл и превращается все в ту же белую корову.

А давайте подумаем, откуда в греческих мифах взялась корова, да ещё и белая? Почему вдруг такое к ней почтение? В мифологии Греции об этом информации нет. Но! Белый цвет — символ связи с миром богов.



Белые одеяния носили жрецы Востока, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к соответствующей касте. Корова также «пришла» из восточной философии. В некоторых тамошних странах это животное полагают священным по сию пору.



В легендах Индии коровы даже наделены разумом и даром человеческой речи. Не отсюда ли прибыла к грекам белая корова с просветителем Кадмом?

Не забудем, что для Руси вообще (и для царской России — в частности) коровы тоже были особыми животными. Почти как в Индии.



До сегодняшнего дня сохранились некоторые отголоски традиций и обрядов, связанных с культом коровы.



Об этом вы прочтете ниже, в отдельной главе. А пока просто констатируем: культура ариев связала своих потомков с Индией, древним Ираном и Европой, включая будущих греков. Связи были обширными; они не ограничивались современными этническими территориями — об этом говорят заимствования религиозных легенд.

Мифы мифами, но докирилловское письмо на Пелопоннесе — факт реальный. Такие слова нуждаются в доказательствах, которые и предлагаются вниманию читателя.

В работе [2] приведена дешифровка 13-ти «греческих» надписей архаического периода, которые были найдены на острове Фера (датировка надписей VIII — VII вв. до н.э.), в Афинах (VIII в. до н.э.), в Коринфе (VIII — VII вв. до н.э.), в Тегее на Пелопоннесе и ряде других мест.



Установлено, что все надписи сделаны на диалектном русском языке, буквенным алфавитом и консонантно-вокалической письменностью.



Следовательно, в конце II — начале I тыс. до н.э. в Греции и на островах Средиземноморья жили предки русских, которые поклонялись богу Солнце и хтоническому богу Велесу. Имена этих богов обнаружены в трех расшифрованных надписях.

Южная часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии были заселены еще в эпоху палеолита. В VII — VI тыс. до н.э. в этих местах жили племена догреческого происхождения.



Греческие писатели называли их лелегами, дриопами, пеласгами и карийцами. Но сами себя те жители второго тысячелетия до н.э. называли ахейцами, данаями, эллинами и пеласгами. Древнейшее население пеласги было близкородственным более поздним ахейцам, данаям и эллинам.

Греками все эти племена стали называться позднее, приняв от римлян имя небольшого племени в горах: «гораки» — греки, «Гореция» — Греция. Как видим, название страны Греция восходит к понятному даже сегодня русскому слову «гора».



Между прочим, на Руси существовало мужское имя Горазд, которое в перечне православных имен помечено как славянское. Его значение трактуется как «большой», что легко соотносится с понятием «гора».

В 1104 году до н.э. (через 80 лет после окончания Троянской войны) из южной Иллирии в Грецию пришли дорийцы или доряне. Согласно греческим преданиям дорийцы были потомками Геракла, происходящего из микенского рода Персеидов. Они вернулись в страну своих предков.



В результате нашествия дорийцев ахейцы переселились на Кипр, в Малую Азию и Сирию (филистимляне по Библии), но часть ахейцев осталась на прежнем месте. Дорийцы захватили большую часть Пелопоннеса (области Арголида, Мессения, Лакония), Южные острова Эгейского моря, острова Крит, Родос и южную оконечность Малой Азии. (Источник: История древней Греции для студентов / Под ред. А. И. Авдиева — М., 1972).

В докладе Г. Г. Котовой приведены дешифровки текстов, включая дорийские.



Рассмотренные тексты без особого напряжения соотносятся со словами русского языка. Также помогают понять их смысл дорийско-русский словарь и словарь В. Даля.

О чём писали в далеком прошлом? Дешифрованные тексты представляют собой описания последовательности ритуальных действий, эпитафии, этапы межевания. На кувшине, найденном в Афинах, указаны условия награждения победителя в неком соревновании.

Надпись заимствована из книги И. Фридриха «История письма» [с. 330, рис.178], и дан ее перевод, полученный при чтении справа налево: «Кто сегодня из танцоров прелестней всех, тот это получит». Традиция награждения победителей кубками существует и сегодня.

А вот дешифровка эпитафии.

Чтение: ВЕЛЕСУ. ОСНУла. в НОРе ХЕЗнула, ТОНула С АНТОНом АТА. ПОТонула АТА, ПАСИа ЕСТО и ТИбя. СЕКРИлась МаТКа.

Перевод: ВЕЛЕСУ. УСНУЛА. в ОМУТЕ ПРОПАЛА, ТОНУЛА С АНТОНОМ АТА. ПОТОНУЛА АТА, СПАСАЯ ЕСТО и ТЕБЯ. СКРЫЛАСЬ МАТКА.

Сын пишет о том, что мама (АТА, МАТКА) утонула в омуте, спасая Антона и вещи. В начале эпитафии нарисована бычья голова с рогами — это логограмма, соответствующая слову ВЕЛУ или ВЕЛЕСУ. Велес являлся божеством. Его имя в полном или сокращенном виде встречается в этрусских, карийских, лидийских, протосинайских, протобиблских, винчанских текстах и в надписи Лепенского Вира.

Как оказалось, обнаруженные и дешифрованные надписи выполнены на диалектном русском языке!

Так доколе?! Когда же мы перестанем тиражировать глупости об отсутствии письменности у наших предков до Кирилла и Мефодия, если даже предшественники греков за десятки веков до н.э. писали по-русски, а сама Греция получила русское имя?

Прошли тысячи лет. Гражданин Римской империи Кирилл, знакомясь с русским письмом в Корсуне, узнал старинное утраченное письмо, существовавшее у соседей по совместному проживанию на Балканах.



Это и позволило образованному человеку, начальнику императорской библиотеки, дипломату и полиглоту без проблем усвоить письмо русина. Учился Кирилл тому письму по предъявленному Евангелию и Псалтыри:

«Обрѣте же ту Еваньгѣлье и Псалтырь, русьскы писмены писано, и чьловека обрѣтъ, глаголюща тою бесѣдою. И бесѣдовавъ с нимь и силу рѣчи приимъ, своеи бесѣдѣ прикладая различно писмена гласьная и съгласная. И къ Богу молитву держа, въскорѣ начатъ чисти и сказати. И мнозѣ ся ему дивляху, Бога хваляще».

Перевод: «И нашел Философ здесь <в Корсуни> Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего той речью. И беседовал с ним, и понял смысл языка, соотнося отличия гласных и согласных букв со своим языком. И вознося молитву к Богу, вскоре начал читать и говорить. И многие изумлялись тому, славя Бога».

Это цитата из Паннонских житийных списков о Кирилле и Мефодии. Так кто и кого знакомил с «рускими писменами»?

Труды Орбини и Воланского о славянах были запрещены Церковью не случайно. Здесь дело не только в письменности, здесь замешана международная политика.

Москва — Третий Рим

Присутствие на Балканах русского письменного диалекта доказывает не только существование докирилловой письменности, но и объясняет претензии русских правителей на Средиземноморье. Тут и великокняжеское родословие, и навигация знаменитого пути «из варяг в греки».



А еще — символика Андреевского флага, планы императора Павла I о присвоении острову Мальта статуса российской губернии и базы российского флота. В канву библейских повествований вписались и реальные события.

В литературе и фильмах советского времени можно встретить сюжеты с идеей «Дарданеллы для России». Где исток этих идей? В присутствии наших предков на тех самых Балканах ещё в стародавние времена.



Из школьной истории мы знаем о связях русских князей с Римской империей. Сначала князья совершали набеги — словно мальчишки, которые, знакомясь с девочкой, одаривают её подзатыльниками. Позднее Русь и Римская империя закрепляли связи династическими браками.

Князья не сопротивлялись религиозному влиянию Византии. Их не остановила даже потеря самобытности и части суверенитета. Утраты от религиозной ассимиляции очевидны, но было что-то, что оказалось важнее таких потерь.



Можно предположить существование глубоких исторических корней — попытку восстановления культурных связей, утраченных в период Катастрофы Бронзового века (1206—1150 годов до н. э.). Многое говорит за то, что при распространении христианства сработали давние исторические связи с Пелопоннесом.

Таинственная неожиданность. Вроде бы ей и возникнуть неоткуда, но как громко прозвучали слова, записанные монахом Филофеем: «Два Рима падоша по грехам своим, третий же стоит, а четвертому не быти».

Не считали на Руси Парижи или Лондоны, а вот для Римов сделали исключение. С ними даже географию связывали.



Прочтем малоизвестное стихотворение Ф. И. Тютчева «Русская география» (издание 1886 года).



Поэт, будучи потомком дипломата, зашифровал в стихах глубокий исторический смысл и особенности исторического распространения Вед:

Москва и Град Петров, и Константинов Град —

Вот царства Русского заветные Столицы.

Но, где предел ему? И где его границы —

На север, на восток, на юг и на закат.

Грядущим временам судьбы их обличат.

Семь внутренних морей и семь великих рек.

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная.

Вот царство Русское. и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух, и Даниил предрек.

«Даниил предрек» — библейское пророчество о царстве, которое вовеки не разрушится. «Книга пророка Даниила».

Оставим пророчество и взглянем на град Петров. Обращаю ваше внимание на то, что поэт подразумевает отнюдь не Петербург, а Рим! Город апостола Петра упомянут в одной строке со вторым Римом (Константинополем) и третьим (Москвой).

За много веков до возникновения христианства Первый Рим получил свое первое название — Мир, и слово это, как вы понимаете, русское. Мир в обратном прочтении дает нам современное звучание — Рим.



Из чего это следует? Как папа начинает свои ежегодные послания? «Urbi et orbi!» Дословно: «Городу и Миру». А за границей город почему-то назвали Рома.

Загадка «Рим — Мир», сохранившаяся в русском языке, имеет объяснение и в истории, и в письменности. Языки потомков ариев сохранили память о любви к Солнцу. Не исключение и название «вечного города».



Старорусское «мiр» связано с именами бога Ра и ведийского Митры (ср. парфянск. Myhr — «Солнце», а после заимствования новоперсидским языком — mihr). Митра — это и бог индийской мифологии, и ритуальный головной убор христианского священника. Последний представляет собой символическую корону царя небесного.



В списке православных имен значится Стефан (рус. Степан) — венок, корона.

О секрете слова «мир» ведают с давних пор, но помалкивают, заменив Рим «Ромой» под прикрытием более поздней легенды о Ромуле и Реме (Romulus и Remus).

В легенде все просто: братья поссорились, и Ромул убил Рема. Нет человека — нет проблемы. В реальности все глобальнее и страшнее. С помощью сочиненной легенды убили не выдуманный персонаж, а подлинную историю здешних мест. Потом истину прикрыли сказочкой.



Достаточно примитивной, надо заметить. Напомню, что слово Мир в переводе с парфянского (Myhr) обозначает «Солнце», а убить Солнце человеку не под силу — это божество в представлении древних людей.



Да никто на это и не покушался. В дохристианском Риме процветал культ солнца, В честь бога Солнца строили храмы, императорскую колонну Константина венчала фигура солнечного Аполлона с золотой короной, в священных рощах проводились солнечные мистерии…

В прошлом эта информация загадкой не являлась. Но вот загадка возникла, и как её объясняют сегодня?

Лингвисты предлагают вариант заимствования римского топонима русским языком. Слово Roma содержит долгий гласный [o], который звучал закрыто, напоминая [u], в череде заимствований [р] смягчился, и в итоге получился Рим.



Достаточно сложно, правда? И сразу возникает вопрос: зачем русскому языку заимствовать чужой топоним, меняя его звучание столь заковыристым путем?

Но стоит лишь отказаться от принятых догм, заглянуть в глубины древних религий — и мы получим разгадку без витиеватых рассуждений.

В последние века до н.э., наряду с солнечной религией, возникла особая религия с культом Митры — митраизм, получившая широкое распространение в Римской империи. Как божество Митра упоминается в трёх вариантах: Митра индоариев; Митра древних иранцев; Митра эллинистического периода.

Бог Михр (Митра) — «Мир». Здесь присутствует синонимичное понятие — «белый свет» в смысле сияние и в смысле пространство. Вот и в современном русском языке, слово «мир» имеет несколько значений: белый свет как пространство и свет как сияние. Именно под таким именем, по мнению Л. Н. Гумилева и Б. И. Кузнецова, Митра пришел в Тибет с религией Бон. [45]

Возможность двустороннего чтения существовала на Балканах задолго до рождения латинского названия города. Лингвистика установила, что Romulus возник много позже по очевидной политической причине — потребовалось сокрытие русского диалекта в географии Балкан, а с ним и сокрытие культа Солнца.

Раскрытие тайны привело к обнаружению не страницы русской истории, а целой ее главы. Когда крестили страну, когда создавали будущую Россию и СССР, во все времена руководители страны считали себя восприемниками древней Империи.



В истории тому множество свидетельств. Так считал и князь Святослав, сын Великой княгини Ольги. Он заявлял: «Не любо мне жить в Киеве. Хочу жить на Дунае, в Переславце. Тот город есть середина моей земли…». Повесть временных лет за 968 год сообщает: «Святослав седе по Дунаеви в Переславце, емля дань на гръцех».

Как вы думаете, где располагалась та земля с центром в Переславце? О том же думал и Иван III, провозглашая себя правителем будущего государства [3, с.381]. Он видел в составе Руси Балканы и черноморские проливы со Святой Землей.

Вот выдержка из пасхалии Ивану III 1492 года: «Сам Бог поставил Ивана III — нового царя Константина новому граду Константина — Москве» [3, с.379]. Не отстали от них и коммунисты, когда в Конституции СССР 1924 года писали про Мировую Социалистическую Советскую Республику [3, с.380].



Чтобы считать себя наследниками Римской империи, нужно иметь на то основания. Похоже эти основания были не только в придворном славословии.

Легенды о Киеве

Догмат о Великом Киеве на Днепре вбит в мозг многих поколений и продолжает вбиваться сегодня. А основания?

На карте Европы историки насчитывают стародавних Киевов десятками. Про один из них ещё Адам Бременский говорил удивительные слова: «Киев — соперник Константинополя, славнейшее украшение… Греции». «Кioba — aemula scepti Constantinopolitani, classimum decus Greciae».

Где это украшение располагалось? Неужели Греция когда-то была на Днепре?

Если искать, исходя из легенды о трех братьях-основателях и их сестре, то и легенд таких оказывается не одна. И даже не две. На основе документов исследователи установили эволюцию данной легенды, включая фразу о матери земле русской.



Подобные легенды восходят к архаическому фольклору — либо являются плодами творчества хронистов. Плоды эти кочуют по разным странам, обрастая местным колоритом.



Тема о Киеве выходит за рамки данной книги, а потому ограничимся несколькими тезисами и ссылками на источники.



Исследователями собрано много информации на данную тему. Добытые сведения обнаруживают контуры Руси Дунайской, а не привычной Днепровской. В ходе христианизации славян возникло специфическое летописание, в котором смешаны былины, история Греции и христианское мировоззрение.

Начало сюжета идет от Геродота (5-й век до н.э.), сообщившего о царе Кие (Киаксар, Киак

царь). Контакты народов-соседей на Балканах не прошли бесследно. В состав славянского фольклора входит легенда о Киаксаре. Вот несколько вариантов легенды:

Юго-Западный вариант. 430 год

Тремя братьями Кыем, Чехом и Хоривом был на Дунае возле устья реки Морава заложен град Киев. У венгров город назывался по легенде Кеве (совр. Ráckeve). Кый стал родоначальником куявов, Чех (Щек) — чехов, а Хорив — хорват.

Летописный вариант. 854 год

«В лето 6362 бяху три брата, единому имя Кый, второму Щек, а третьему Хорив, а сестра у них бе именем Лыбедь… Беяху же неверни и много тщание имуще к идолом».

Летописный вариант. 982 год

«В то время быша в Великом Новгороде три брата кижики Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбедь. И се братеники и с сестрою их люти разбойницы великую пакость новгородцем творяще».



Будучи прощены и отпущены, два месяца шли на Днепр, где и основали городок Киевец. Характерно, что сия древняя рукопись (Рукопись СБ №908, л. 31 об — 32) написана на французской бумаге XVII века [37]. Что касаемо самих персонажей легенды, то они уже давно признаны вымыслом. В «Истории Российской» В. Н. Татищева о том говорится напрямую: «Чехи и поляки вымыслили трех братьев: Чеха, Леха и Руса…».

Семейные персонажи появились в легенде для обозначения материнского начала Паннонии. Великопольская хроника сообщает: «В древних книгах пишут, что Паннония является матерью и прародительницей всех славянских народов… от этих паннонцев родились три брата, сыновья Пана, владыки паннонцев, из которых первенец имел имя Лех, второй — Рус, третий — Чех».

Информация о «матери и прародительнице всех славянских народов» потребовалась как заявка на первенство западных славян. Этому приему был противопоставлен уже наш тезис — о «матери городов русских», вместо, казалось бы, логичного «отца городов русских».

Ищем истоки.

Откуда родом сам Кый, который с братьями и сестрой по легенде основал город? Польский источник сообщает о происхождении легендарных братьев от некоего Пана-владыки паннонцев на Дунае. Углубляемся в истоки.



В греческой мифологии обнаруживается ещё один Пан — бог лесов и рощ, а Геродот сообщает о царе Кие (Киаксар).

Наши источники скромничают и сообщают об основании города на Днепре неким Кием с двумя братьями и сестрой, пришедшими на Днепр изгнанниками из Великого Новгорода за непотребное поведение. В культурах разных народов родословие племен принято выводить от царей или богов, а тут…

Красивая легенда, принятая в славянском эпосе, распространялась, живя самостоятельной жизнью. Теперь мы видим уже череду легенд, в которых присутствуют одинаковые персонажи, но время и многочисленные заимствования начальный сюжет упростили.

Разумеется, города не могли получать названия от имен разбойников. Многочисленность созвучных топонимов с основой «киев» можно объяснить существовавшей две с половиной тысячи лет назад модой называть поселения и города именем царя.



Это аналогично тому, как городам присваивали имена в честь Александра Македонского. Плутарх числил за ним одним целых 70 Александрий — от Балкан до Индии.



Подобная традиция существовала и в СССР, где города, заводы и колхозы носили имена вождей, а редкая деревня обходилась без улицы Ленина. Традиция родом из далекого прошлого.

Столицей обширной империи правитель Александр назначил город Вавилон. Однако должен же быть где-то и столичный град царя Кия, жившего до Великого Александра. Возможно, он и будет искомым Киевом?

Принято считать, что история к точным наукам не относится, но мы все-таки рискнем и сделаем небольшой расчет. Вспомним известную былину про Илью Муромца (Муравлянина).



В былине звучат таковы слова:

Говорили Илье Муромцу мужички-черниговцы:

«Ай же ты удалый, добрый молодец,

Славный богатырь Святорусский!

Прямоезжею дорожкой в Киев пятьсот верст…»

Замеряем. На карте по прямой между Черниговым и Киевом на Днепре — 129 км. Маловато будет. Если мерить от Чернигова до града Кеве на Дунае (у устья реки Морава, ныне это территория Венгрии), то мы получим 533 км. А это как раз и соответствует прямоезжей дорожке в 500 верст.

Интересная деталь. В вариантах былины Илья имеет созвучные прозвища: Муромец и Муровлянин. Воинская служба Ильи на берегах Дуная и реки Моравы, получает мотивацию. Илья местный житель и защищает Родину. В противном случае совершенно непонятно, зачем идти от реки Оки за тридевять земель служить чужому князю на Днепре, бросив старых родителей.



Греческий дифтонг редактор русских былин.

Легенды легендами, но их авторы здравого смысла не теряли. Перед нами «сказочка» с историческим истоком. Как известно, легенды рождаются на реальной основе. Либо их диктует идеология, которая действительно с арифметикой не дружит.



В таком случае наш выбор однозначен — речь идет о Кеве на Дунае, который располагался в самом центре западно-славянского мира, а не на его «ОУкраине» на Днепре.

С нами сыграл шутку греческий дифтонг ОУ, добавленный в русскую Азбуку при создании церковно-славянского письма.



Простой пример. В старину греки писали слово «море» [эгэо], поэтому в русском языке оно стало Эгейским.



Другой пример. В алфавите греков отсутствует звук [у]. Греки для этой цели используют дифтонг ΟΥ. Этот дифтонг не идентичен русским звукам [О] или [У].



В разное историческое время церковно-славянский язык и светский русский выбирали из греческого ОУ либо О, либо У. В результате в русских былинах возникают Муравы вместо Моравы. Илья Моравлянин с берегов Моравы превращается в Илью Муромца с окрестностей Оки.

Если мы говорим о расположении Киева в Моравии, то можно согласиться: просветители Кирилл и Мефодий действительно могли дать тамошней славянской стране церковную письменность (вероятную глаголицу).



В противном случае поступки братьев лишены мотивации. Как просветители без благословения попали на Днепр. И кто их там ждал? О том следов реальных не сохранилось



Снимается вопрос и с родословием Великой княгини Ольги. Если бы она была дочерью лодочника из Пскова, римский император никак не мог бы удостоить ее аудиенции в покоях своего дворца.





Если же Ольга родом из семьи болгарского царя, то вдовствующую царицу (Великую княгиню) император ромей принял в полном соответствии с её социальным статусом.

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