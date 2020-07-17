Русский алфавит — код общения человека с Космосом (отрывок из книги)

Более низкие уровни (сущности) “Высшего Разума” (через “разворачивание” чисел, символов-букв, смысловую семантику – мыслеформы) периодически выдают человечеству разными путями системную информацию о Мироздании, о требовании законов Мироздания к жизнеустроению людей, в частности, в качестве “откровений пророков” , составляющих основу “священных писаний”.

Этот уровень материи можно назвать информационным банком в двоичной (бинарной) системе записи, хранящим и перерабатывающим в себе информацию о прошлом и будущем, это основа закона кармы (вознаграждения и наказание за нарушение “Единого Закона” ), то есть всемирная память. Мир “Горний” – это также уровень первичных высокочастотных информационно-энергетических формаций и программ развития – “скелетов” ( в эзотерике – монад ) всего сущего.

“Высший Разум” – информационно-энергетический уровень Мироздания, связывающий всё со всем . Высший уровень “Высшего Разума” – мир “Горний” (в эзотерике), уровень сущности, называемый также “Творцом” – также не доступен сознанию человека на уровне мыслеформ,

Взаимосвязь человека и “Всевышнего” возможна только в двоичной (½+1½0½-1½) информационной системе “данет” через механизм “совести” (сердечный информационно-энергетический центр) – внутренний регулятор поведения человека в соответствии с “Единым законом” (Космическим нравственным законом”) .

Система жизнеустроения (цивилизация) не отвечающая этому алгоритму, неизбежно приводит человечество к ликвидации, как тупиковой ветви эволюции.

…“Всевышний” – максимально частотный иерархический уровень Мироздания, условно отражаемый эзотерическими понятиями “Абсолют” , “Единица” , бесконечный резервуар (потенциал) энергии, “упорядоченности” или “информации”, уровень Мироздания непознаваемый для человека . Человек может (и обязан) познавать проявление “Всевышнего” – его алгоритм управления (“Единый закон”) или, по другому, космическую программу самоорганизации и управления эволюцией материальных процессов Мироздания, включая социальный уровень.



В данном исследовании первичную системную информацию о Мироздании, расшифрованную через систему русского алфавита и число p, условно названа “телеграммой Свыше”.

“Ёжен” – эзотерический “седьмой принцип” или духовная сущность (“индивидуальность”) каждого человека, его “высшее Я ”, христианский “ангел хранитель”, “книга жизни”, информационный банк индивидуальной кармы, отражаемый “свёрнутым – съёженным” информационным кодом из 3-цифр и 3-х букв русского алфавита.

Знание человеком своего кода и даже мысленное оглашение его, практически вдвое увеличивает интенсивность информационного-энергетического взаимодействия человека с уровнем “Высшего Разума”.

Фрактал – самоподобие. Свойство самоподобия в Природе обнаруживают многие объекты и процессы.

Принцип самоподобия в Мироздании подчёркивали древние учения и мудрецы, в частности, Гермес Трисмегист (псевдоним древнего хранителя Высших знаний): “Как вверху, так и внизу, как внизу, так и вверху”.

Определение “фрактал” (от латинского frangere – “ломать”, ”разбивать”) предложил современный американский математик Б. Мандельброт.

В своей книге “Фрактальная геометрия природы” (1982 г.) к фракталам он относит самоподобные объекты, форма которых может быть описана как зернистая, ветвистая, морщинистая, запутанная, похожая на морские водоросли.

Внутренние свойства таких фрактальных объектов удобно описывать числовой характеристикой, получивших название фрактальной размерности или проще – фракталом.

Если сформулировать это более простым языком – фрактал это пропорция соотношения чисел, которая остаётся постоянно на различных частотных уровнях Мироздания.

Фрактальные размерности, в частности, проявляются в вурфных соотношениях, в системе русских мер – саженей, в информационной системе русского алфавита. Следовательно, фрактал – это основа матрицы эволюции.

Единый закон (Вселенной) – внутриприродная программа эволюции материи на основе фрактальных соразмерностей, источником которых является внутриприродный алгоритм процесса самоорганизации и самоуправления Мироздания (проявляющийся в математическом первичном механизме пульсации материи, условно названным в данном исследовании “генератором Планка”).

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В связи с вышеизложенным, в данном исследовании принимаются следующие определения: октава – это “этаж” – частотный уровень материи Мироздания (“по вертикали”, правильнее по радиусу шаровой или конусной сферы-вихря).

Гамма, спектр, лад(ы), звукоряд это тона (устойчивые “слои” в спектре “радуги”) в рамках октавы, отличающиеся по частоте и подчиняющиеся закону гармонических колебаний, с соотношениями частот тонов, всегда повторяющихся в октавах различного частотного уровня (“этажа”) Мироздания (то есть “по горизонтали”).

Эти повторяющиеся числовые характеристики соотношений тонов, правильнее их абсолютные числовые величины в частотной структуре Мироздания и являются фракталами.

В системе русского алфавита фракталами (фрактальной размерностью или мерностью) являются 9( 3 или 7) тонов частотных спектров “цветов радуги” в Гц, числовые величины которых в исследовании отражаются двумя значащими цифрами.

Фрактальность символов русского алфавита на более низком, звуковом уровне, отражается нумерологическим числовым значением (корнем).

Частотная фрактальность, доступная для научного познания и экспериментов, проявляется на более низких частотных уровнях Мироздания, в частности, в пределах звуковых колебаний.

Определённый тон звуковой октавы ревербирует (резонирует, возбуждает) соответствующий тон более высокой (или более низкой по уровню частоты) другой октавы.

Нет никакого сомнения, что подобные явления имеют место и на более “тонких”, то есть более жёстко структурированных информационно-энергетических (световых, сверхсветовых) уровнях материи Мироздания. “Как вверху, так и внизу…

I. ПРЕДИСЛОВИЕ

( Космический Нравственный закон жизнеустроения)

В чём заключается необходимость актуальной работы по программе “РУССКИЙ АЛФАВИТ И ЕДИНЫЙ ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ”? По крайней мере чтобы ответить на ряд серьёзных вопросов развития природных и социальных процессов, на которые не хочет ответить, да и не в состоянии официальная наука с её материальными и финансовыми возможностями, в частности существует или нет глобальный кризис биосферы?

Есть или нет антиэкологизм общечеловеческой цивилизации? Существует или нет внутриприродный (физический) Нравственный закон жизнеустроения, несоблюдение которого длительное время человечеством называется злом конечным, периодически приводящим к глобальным катаклизмам с ужасными для человечества последствиями, с отбросом его до первобытного состояния или к всеобщей гибели?

Может этих глобальных трагедий на планете Земля и не существует и правы те представители официальной науки, которые утверждают, что никаких працивилизаций не было, и что даже нет никаких ни египетских и ни южноамериканских, ни других пирамид?

Результатом данного исследования является постановка вопроса: “Сумеет ли человечество перешагнуть период 2003-2012 гг.?” и попытка найти на него ответ.

Развитие событий и появление различных расшифрованных и не поддающихся расшифровке знамений и предостережений однозначно указывает на то, что Земля входит в стадию серьёзных геокритических ситуаций, а человечество в стадию испытаний на физическое выживание (данная проблема рассмотрена в главе “Природная Матрица и число 11”).

Всё это требует особого внимания государств, быстрых и правильных ответов учёных и исследователей, адекватных мероприятий и действий. Система русского алфавита и языка способствует получению ответов на данные вопросы тем, что она является внутриприродной системой кодов общения людей между собой и человека с Космосом.

Для решения этих неотложных задач вне официальной науки требуется немедленное создание центра управления эволюционными процессами. Стоимость такого центра – стоимость десяти компьютеров.

Программа “Русский алфавит и Единый закон Вселенной” включает представление основ космофизического мировоззрения, выявление объективных законов эволюции и самоорганизации Мироздания (Единого закона) с помощью числовой матрицы русского алфавита и языка, выявления вытекающих требований Нравственного закона к системе жизнеустроения людей на планете Земля.

Практическое значение имеет раскрытие существа объективного космического Нравственного закона для социального уровня – экономического закона “эквивалентности” в процессе обмена производимыми жизненными средствами – “энергиями” между людьми, как клетками одного уровня материи – человечества, как единого организма.

Данный закон эквивалентности информационно-энергетического обмена, как внутриприродный закон является обязательным для продолжения эволюции человечества на планете Земля.

В рамках данной исследовательской программы раскрыта сущность двух противоположных концепций (целей) управления социально – экономическими процессами на Земле, одна из которых является причиной наступающего глобального биосферного кризиса и эсхатологического завершения истории современной общечеловеческой цивилизации..

Систему управления, соблюдающую принцип “эквивалентности” в ходе обмена между людьми произведёнными ими жизненными средствами (пищей, одеждой и другими видами “энергий”) можно назвать “добродетельной”, а государство, общину или общепланетную цивилизацию, живущих в соответствии с этим нравственным принципом “добра” или ”справедливости”, можно назвать “сообществами социальной справедливости”.

Противоположная по цели концепция управления заключается в сознательном нарушении эквивалентного обмена произведёнными людьми жизненными средствами, то есть в нарушении естественного, внутриприродного (объективного) приинципа эквивалентности информационно-энергетического обмена между клетками одного уровня единого организма (в данном случае между людьми, народами, нациями, государствами), то есть за счёт (узаконенного) воровства или паразитизма.

Письменной инструкцией по организации данной системы жизнеустроения является Ветхий Завет (доктрина Второзакония-второ-Исайи).

Результатом этого ветхого завета является доминирование на планете хилотропного (то есть “заземлённого”, “красного”) модуса сознания людей.

Наставниками такого жизнеустроения является высшее знахарство (наследники культа древнеегипетского бога Амуна, на настоящем этапе часто называемое – “Глобальным Предиктором”). Исполнителями этой доктрины являются “Князья и Сильные мира сего” - мировая банковская семейная олигархия.

Результатом их деятельности и управления социально-экономическими процессами является наличие на планете двух крайностей – нищеты и богатства. Около 45,0 % совокупных доходов населения планеты находится в частном обладании 358 ростовщических банковских семейных кланов (из доклада ООН “Программа развития”, опубликованном 15.06.96 г. агенством “Рейтер”).

В докладе ООН “Показатели мирового развития в 2000 году” (апрель 2000 г.) говориться, что на долю 57 % мирового населения приходится всего лишь 6% мирового дохода (то есть около 30 долларов в месяц на человека, что также сегодня характерно и для России).

Чудовищная диспропорция доходов в мире продолжает набирать темпы. Результатом такого положения и процессов является антиэкологизм общепланетной цивилизации по отношению к окружающей Среде обитания.

Без устранения этих условий жизнеустройства суицид современного человечества неизбежен.

Ветхозаветную концепцию жизнеустроения и соответствующую ей систему управления можно назвать “системой крайнего эгоизма” (“паразитизма”) или “роста” (от слова “ростовщичество”), выражающейся в стремлении к абсолютной власти над народами планеты.

Эта система жизнеустроения на настоящем этапе доминирует на Земле и приняла форму надгосударственной (корпоративно-частной по форме собственности) денежно-кредитной системы с институтом ссудного процента и монополией на право эмиссии (печатания) бумажных денег.

Система паразитизма, управляемая мировой банковской олигархией, предусматривает, в ходе так называемого процесса глобализации, установления на планете глобального унитарного “толпо – элитарного” рабовладельческого государства, которые они называют “новым мировым порядком”.

В настоящее время эта система управления социально – экономическими процессами является “раковой опухолью“ для планеты. В процессе своей безответственной по отношению к Природе (Творцу) деятельности, с использованием (извлечением) природных ресурсов, человечество нарушает динамическую стабильность биосферных процессов планеты и засоряет её искусственными отходами человеческой жизнедеятельности.

Механизм ссудного частного процента является безэквивалентным изятием стоимости у производителей и торговцев, то есть первоисточником обесценивания капиталов и доходов населения, первоисточником реальной инфляции.

В системе бухгалтерского учёта это изъятие проявляется в качестве безвозвратных накладных расходов производства и бюджетов государств. В этих условиях у производителей нет средств на безотходные технологии и утилизацию отходов производства, а у целых государств на утилизацию отходов жизнедеятельности.

В результате биосфера уже не успевает утилизировать отходы и загрязнения среды, то есть она потеряла способность к самоочищению.

В этом проявляется процесс “заземления” сознания человечества и ауры Земли (через смещение тонов их спектра в “красную” низкочастотную сторону).

В этом заключается истинная причина надвигающегося глобального биосферного кризиса на планете и возможных глобальных, “очистительных” (от деятельности паразитической цивилизации) катаклизмов со стороны Космоса (по закону относительной устойчивости частотных спектров, раскрытого через информационную систему русского алфавита).

Народам России следует всё это осознать и предпринять решительные действия с целью выхода из под этой, губительной для них надгосударственной информационной и денежно-кредитной системы управления.

Эволюционное предназначение России (Руси), как цивилизации – начать процесс преображения жизнеустроения на планете.

В России для этого имеются все условия: знания, ресурсы, люди, необходимы только желание и воля. Хотя, как будет представлено далее по тексту, можно утверждать, что время, отпущенное на реализацию этой миссии практически закончилось!

II. “И ГРАМОТА РУССКАЯ ЯВИСЯ БОГОМЪ ДАНА РУСИНУ…”

Празднование 2000-летия христианства на Руси, сопровождалось с чествованием христианских святых Кирилла и Мефодия, считающихся создателями славянской письменности. До настоящего времени, однако, по вопросу о существовании в дохристианские времена письменности на Руси до настоящего времени продолжаются горячие дискуссии. И не без основания.

Русская Православная Церковь твёрдо стоит на том, что христианство в лице святых Кирилла и Мефодия “принесло свет в языческую тёмную Русь…”

Современный российский исследователь-журналист Петр Орешкин доказывает, что древнейшие документы написаны на одном языке.

Путем расшифровки древнейших текстов он доказывает, что этим единым языком по своей грамматической структуре и коренному словарному составу является древнеславянский (древнерусский) язык.

На основе единого древнерусского языка была создана письменность этрусков, древнего Египта и Индии, в частности, острова Пасхи и других древних народов.

Результаты его исследований показывают, что древнеегипетским жрецам были известны все буквы современного русского алфавита (за исключением "Э", "Ь", "Ъ"). Приведём некоторые выдержки из результатов его исследований.

Выражение "ура". "Ура"- до наших дней сохранилось в качестве боевого клича у русских, других славянских народов, у англосаксов, германцев, турков с некоторым созвучным изменением – hurra (хурра).

Известно, что раньше воины идя в атаку, выкрикивали имя своего племени. Отсюда следует, что эти народы были все из племени ура.

“Ура” Þ “У-РА”, то есть "у Ра", "из Ра", "из под Силу дающего", то есть "из под Солнца", "из солнечного племени". “Ура” и “ари(й)” – звуковые вариации имени одного племенного объединения (народа), возникшего из-за большой территории расселения.

Название “Урал” в действительности “ур ал”. Древнеславянское слово "ал"-“был”, Отсюда Урал – прямое указание, что здесь некогда жили ура.

Древнее государство Урарту также включает “ура”, но здесь рядом с ним стоит другой народ- ара. Название Урарту означает: "ура-ара ту(т))". “Амур”=”ам ур” Þ "(т)ам ур".

В свое время могучая тюрская империя в период своего расцвета простиралась от Великой Китайской Стены до Черного моря. Слово “тюрк” в действительности означает "ти ура Þ тут ура". Турция – слегка измененное – "Ту(т)-ур-жия". Уругвай Þ “ура его ваи” Þ "ура его осно(ва)ли". Парагвай Þ "(п)ара его оcно(ва)ли".

За Уральским хребтом начинается Сибирь Þ “си би ири” Þ "страна Ири (иров или ира)". Ира были не только за Уральским хребтом, но занимали огромную территорию от Памира Þ “па им ира до Тира” Þ “ти ира”. Древнейшее государство Ассирия Þ “аз си ири”.

Арал (Аральское озеро) – указывает на другой народ-ара. Восточной границей ара были Канарские острова: “кани ари” Þ "конец ари", далее через Аравийский полуостров в Армению – к Аралу.

При этом, ара-б, ара-бы тоже имеют этот корень. Поэтому древнеарабскую цивилизацию

(по Николаю Вашкевичу), следует считать частью единой – белой арийской расы.

У другого конца света стоят индейцы Аурукане Þ “ара и кани”. Здесь можно только добавить, что “ар” от ”ЪАР” – ключа к расшифровке математической систем русского алфавита и смысловой матрицы русского языка, а [“РА”]=18+1=19Þ1+9 = ”1” (фрактал, отражающий Единство Мироздания, как будет показано далее по тексту) не только культ бога “Солнца” у многих народов.

Слово “ра”, встречается в составе многих современных слов русского языка. Как будет показано далее по тексту, “РА”-это высокочастотный код автоматической связи человека с Космосом (на основе использования функции обертона).

Убедительными доказательствами вышеназванного являются результаты исследований Г.С. Гриневича ("Праславянская письменность"- результаты дешифровки, т.1, "Общественная польза", М.,1993 и другие его работы).

Борис Никитиных утверждает, что "Слово о полку Игореве" написано по существу идентичным современному русскому алфавиту (только с отличием "ять" / ”е”).

Он также утверждает, что кириллица, включающая 43 буквы привела к разрушению гармонического соответствия между речью и письмом. Истинность данного утверждения доказывается результатами настоящего исследования.

Вышеприведённое говорит о том, что древнерусский язык был распространён на значительных территориях земного шара, но Российская Православная Церковь настойчиво продолжает утверждать, что русские получили письмо только 1000 лет назад.

В то же время существуют христианские источники, которые прямо указывают на то, что письменность существовала у русских намного раньше введения на Руси византийской версии этого вероисповедания.

В панонском издании “Житiи св. Кирилла” (Я.Б.Шницеръ, “Иллюстрированная всеобщая история письменъ”, С-Петербург, издание А.Ф.Маркса, 1903), говориться: “И грамота русская явися Богомъ дана в Корсуни Русину; отъ нея же научися философ Константинъ, откуду сложивъ написавъ книги Русским гласомъ…”

В Корсуне (Херсоне) Константин-Философ-Кирилл (“Кирилл”–“чтец божий”) открывает русские письмена. «Нашёл же здесь евангелие и псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашёл, говорящего на том же языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и, сравнив её со своим языком, различил буквы гласные и согласные и, творя молитву Богу, вскоре начал читать и излагать (их), и многие удивлялись ему, хваля Бога» («Жития Кирилла и Мефодия), Москва «Книга» и София «Наука и искусство», 1986, с.105).

Таким образом, наличие русской письменности письменно подтверждена за 150 лет до принятия крещения князем Владимиром. В Корсуни Константин-Философ постигал смысл русской речи, сравнивал русские буквы с греческими (печатными) и убедился в их подобии, то есть в их “равноправной пригодности для написания священных книг”.

Такой вывод ему сделать было несложно, ибо он хорошо знал пять языков – греческий, славянский (южнорусский?), латинский, еврейский и арабский.

Константин знал все языки, на которых написаны были священные книги мировых религий – Септуагинта (на греческом), Вульгата (на латыни).

Скрижали Завета были написаны – письмом Моисея, то есть доветхозаветным древнееврейским языком, на котором говорили израильтяне или по другому самаритяне.

Ветхий Завет, составленный во время вавилонского плена “детей Израиля”, написан арамейским письмом, известным под названием ассирийского или квадратного (Я.Б.Шницеръ-источник цитирован).

Здесь можно добавить, что позднейшая священная книга-Коран написана на специальном межарабском языке.

Обнаруженные Константином русские письмена, тем более две священные книги на русском языке – Псалтырь и Евангелие имелись на Руси задолго до момента получения Константином русского алфавита через якобы “божественное откровение”.

Это исторический факт говорит о том, что русский алфавит на Руси существовал издревле. Для поднятия “русского духа” на Руси и её скорейшего возрождения, Российская Православная Церковь также должна признать этот исторический факт.

Заслуги Константина-Философа при этом не умаляются – благодаря его деятельности был преодолен “догмат треязычия” – еврейского, греческого и латинского языков, признанных священными на первых Вселенских Соборах.

Русский алфавит и язык на Западе

стали также признаваться священными.

Существование письма на Руси в дохристианский период доказывает сохранившаяся древняя “Всеясветная Грамота” (популяризатор Абрамов-Шубин).

Это древнерусское учение о Мироздании, число символов-иероглифов которой “147” – однозначно указывает на её информационное (божеское) происхождение, она также относится к категории святых книг.

Это относится и к “Велесовой книге”.

Следует иметь в виду, что древнерусские письменные источники, как “языческие” (народные), безжалостно уничтожались христианскими священниками византийского канона.

Тема данной книги требует подчеркнуть значение определений “священный язык”, “священная книга” или “священное писание”. Жрецы и посвящённые знали всегда, что язык по своей сущности является не только средством межчеловеческого общения, но и средством общения человека с Космосом (Всевышним, Богом, системой Высшего Разума и его Иерархией).

Таким языком должен быть внутриприродный язык с внутриприродной смысловой матрицей. Этому языку должен соответствовать “святой алфавит-письмо”, полученный путём “божественного откровения”, то есть из Единого резонансного информационно-энергетического поля экстрасенсорным или пондемоторным путём пророками, жрецами, экстрасенсами, контактёрами.

Чем больше алфавит соответствует внутриприродной матрице символов, отражающихся, как будет показано далее по тексту, частотными фракталами, тем более эффективным является общение человека с информационно-энергетическими уровнями Космоса, тем “святее” являются алфавит и язык. Только таким языком и алфавитом имело смысл писать священные писания. Именно таким всегда являлся алфавит и язык, который в настоящее время называется русскими.

Священные алфавиты и языки, в частности, Моисея (исторического предводителя доветхозаветных иудеев), санскрит, греческий, латинский имели основу русского алфавита и языка. В результате природных глобальных катаклизмов человечество неоднократно теряло священные алфавиты, но всегда старалось их восстановить.

Эти попытки были более или менее удачные. На эту деятельность накладывалась система эзотеризма и герметизма, то есть зашифровка путём системы иероглифов Высших знаний, как для сохранения Высших знаний вообще, так и для обеспечения монополии жрецов на знания по управлению социально-экономическими процессами.

Всё это, постепенно, привело к формированию множества алфавитных систем, символы которых в значительной степени не отвечали внутриприродной информационной матрице.

В результате человечество потеряло непосредственное информационное общение с Единым информационным полем, потеряло Высшие знания о законах эволюции, других процессах Мироздания, главным образом о требованиях Нравственного закона к жизнеустроению человеческого общества, как части единого организма Мироздания.

Результат потери ориентации человечества, своего места и предназначения в общей структуре Мироздания, привёл к духовному и глобальному экологическому кризису, с реальной возможностью (само)ликвидации современной цивилизации.

Данная работа представляет доказательства, что современный русский алфавит из 33-х букв и язык является тем самым святым алфавитом и языком, который может помочь человечеству продолжить свою эволюцию во Вселенной (если у человечества реально появиться такое желание).

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В предлагаемой книге представлены доказательства правомочности использования системы русского алфавита из 33–х букв в качестве инструмента научного познания Мироздания, системы прогнозирования природных циклов эволюции и возможных глобальных катаклизмов различной мощности и последствиям для современного человечества.

Раскрывается природа русского алфавита и языка как системы общения людей с Космосом (частотными информационными полями различного уровня) на основе выявления частотных характеристик излучений (Гц) алфавитных символов (букв).

Результаты исследований по программе “Русский алфавит и Единый закон Вселенной” показали, что числовую систему русского алфавита представляют четыре основные числовые матрицы:

матрица конструкции чёрточно-углового написания символов алфавита (математического расчёта количества углов в написании буквенных символов-кодов);

триадно-эннеадная матрица (нумерологического счисления); “семерично-двадцатеричная” числовая матрица (как иллюстрация общей эволюции Мироздания, его 16 “вертикальных” уровней с “двадцатеричной” круговой системой циклов проявленного мира) и

матрицей нумерологических значений 9-ти русских названий тонов – “цветов радуги” (гаммы частотных фракталов соответствующих тонов излучений в Гц).

Все эти матрицы между собой взаимосвязаны.

”Фрактальная мерность системы русского алфавита и языка является основой внутриприродного информационного (частотного) кода общения людей и каждого человека в отдельности с Космосом, иерархическими уровнями Единого информационно-энергетического поля Вселенной (по крайней мере, Галактики).

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