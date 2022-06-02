Приняв эту версию, мы обнаружим, что излагаемые в летописях события теряют свою загадочность. Подобный исторический расклад противоречит лишь легендам, сочиненным заинтересованными лицами для обоснования крещения на Днепре, подарка письменности и назначения Украины центром России. Не говоря уже об ассимилированных Венгрии и Австрии, имеющих значительный процент «славянской» генетики.

…Да и князя Святослава понять можно в его борьбе за тронное материнское наследие Болгарии. Такая вот политическая география получается…



Заинтересованные стороны внедрением сказок довольны, реальная информация из истории изгнана. Но вот незадача — сохранились русские письмена Пелопоннеса с датировкой около трех тысяч лет!



Да и на территории современной России найдено более тысячи берестяных писем на бытовые темы из тех времен, когда «просветители» еще не добрались до наших предков. Как с этим-то быть?

Нам предлагают поступать, как в детских стихах Агнии Барто:

— Не волнуйся и не плачь, —

Говорит больному врач.

Надевает он халат,

Вынимает шоколад.

Не успел сказать ни слова,

Раздается крик больного:

— Шоколада мне не надо,

Я не вижу шоколада!

Информация о существовании письма и сами памятники докирилловой письменности на русских диалектах существовали задолго до начала христианизации.



О том рассказывают труды М. Орбини «О славянском царстве» и Т. Воланского «Письма о славянских древностях». Понятно, что признать дохристианскую историю и письменность религия не может, для этого ей придется отказаться от основополагающих догматов, что невозможно по определению.



И все-таки, несмотря на противодействие церковников, правдивая информация обнаруживается, рождаются вопросы и предложения.

Сегодня имеются все основания выступить в ЮНЕСКО с предложением об учреждении памятника славянам — основателям европейской письменности!

Начало отсчета

Вопросы, связанные с письменностью славян, все множатся. Вот — очередные.

Если народы просвещались христианскими миссионерами, то почему письмена просвещения создавались не с чистого листа, не унифицировано, а использовались для этого национальные алфавиты, объявленные несуществующими? Это мы наблюдаем у народов, отнесенных к славянской группе.



Аналогично — у древнего народа Армении. Графика русских знаков азбуки и армянского алфавита несхожи, и это при том, что рассматриваемые народы отнесены к одной индоевропейской общности (хоть и к разным языковым группам).

Что же мешало создать единый алфавит для просвещаемых авраамической религией, если до того момента (как нас убеждают!) никакого иного не было? Единственной помехой было существование реального письма у якобы «бесписьменных» народов.

Дальше — очередной вопрос. Какова причина замены национальных алфавитов в период христианизации? Оказалось, что сама графика знаков древнего письма хранит информацию о прошлых цивилизациях, словно пиктограммы.



Подробнее об этом мы поговорим позже, слушая рассказы букв русской Азбуки. Пока же просто отметим: данное обстоятельство вступает в противоречие с библейскими легендами. Именно по этой причине национальные письменности объявлялись несуществующими и заменялись церковными.



Естественно, кроме трех особых — еврейской, греческой и латыни. Это привело к утрате древнего достояния, зато обеспечило торжество религиозной идеологии.

Пророчество в Дельфах

Официальная легенда о письменности Руси, пришедшей от греков, связана с рождением христианства в Римской империи. Это вопрос не столько религиозный, сколько политический.

Начнем с событий давностью в два тысячелетия.

Перед принятием христианства в Римской империи прозвучало пророчество солнечного оракула Аполлона в Дельфах: «Принятие христианства разрушит империю». В оные времена в том не было тайны. Оракул принадлежал храму Солнца, а его жрецы прекрасно знали, что в Империю пришла новая религия, созданная на лунной основе.

Христианство, пользуясь существованием двух политических центров (Рим и Константинополь), в конце концов своего добилось.



Римская империя разрушилась: сначала Западная её часть во главе с Римом, а позднее — Восточная, под управлением императора. В том государстве в нужный момент не оказалось мудреца, равного нашему Сергию Радонежскому.



Примирение идеологий не произошло, и привнесенная в страну религия великое государство уничтожила, оставив лишь два «подворья» — Ватикан и Фонар.

Каким образом это случилось?

Рим, не предполагая столь серьезных последствий, в 63 г. до н.э. захватил Израильское царство и владел им до 640 года, вплоть до завоевания Израиля арабами.



Вся история Израильского государства — регулярное его завоевание, но период римского владычества выделяется особо. Израиль пытался восстановить свободу и суверенитет, но бороться с Римом напрямую оказалось невозможно.



Патриоты-проповедники были казнены. Восстания подавлялись. И тогда борьбу повели иным способом.

В империю «втащили» религиозного троянского коня. Кто-то может обижаться, но данный факт — историческая реальность. Именно с внедрения новой религии начался закат Великой империи Рима. Правда, для авторов идеи проект тоже не задался.

Для справки: Израиль возродился уже во время правления Сталина, благодаря дипломатическому маневру украинской части советской делегации в ООН [35].

Когда Римская империя пала окончательно, христианство распространилось по всему миру. Прокатилась череда многочисленных падений государств Европы. Но что характерно — под русским солнцем христианство место обрело, а страна возросла.



Вероятно, для Руси печальная судьба первых «римов» послужила хорошим уроком, и были сделаны соответствующие выводы..

Лоббирование религии

Религия для народа — это всегда легенды, но при желании реальность можно прочесть между строк. Почему в истории Римской империи нет преданий, аналогичных легендам о крещении Руси?



Ни один источник не сообщает о массовом крещение римлян или жителей Константинополя в водах Босфора или реки Иордан.



Не назначен праздник создания римской или греческой письменности. Все происходило буднично и своим чередом. Необходимые даты и конкретные лица кем-то назначены, причем — явно задним числом.



Такое происходит во исполнение некоего проекта, что и обнаруживается при изучении биографий римских императоров.

В начале четвертого века н.э. в Римской империи, как и прежде, шла битва за престол, претенденты занимались междоусобной борьбой. Появилось одновременно пять Августов — соискателей власти: Галерий, Флавий, Максенций, Максимиан и Константин. Им было не до религиозных реформ.



В борьбе за трон использовались обычные методы: военная сила, обман, провоцирование народных волнений, а в конечном итоге — убийство конкурентов.

Должен был остаться только один, и Фортуна улыбнулась Константину. Но тут оказалось, что улыбалась ему не только богиня удачи. В анналах римской истории этот Август выделен особо.



В старинных документах отмечена его религиозность, которая связана с вещими снами и видениями. В 310 году после посещения священной рощи Аполлона Константину было видение бога Солнца, что можно было отнести только на счет «богоизбранности» кандидата в императоры.



Позднее привиделся ему и нужный сон для новой религии. Интересно, что сам Константин поклонялся Аполлону и, скорее всего, крещен не был.

Лоббирование христианизации Римской империи выполняли силы, предпочитающие оставаться в тени, но обнаружить их при желании не сложно.

Итак, на дворе — 312 год н. э. Константину 40 лет, он воюет с Максенцием, очередным соперником в борьбе за императорский трон. При этом войска Максенция по численности превосходят армию Константина.



Но! Согласно легенде в ночь перед битвой Константину приснился символ «ХР» (хризма) и голос, который сказал: «Сим победишь!» Константин повелел своим легионерам изобразить на щитах привидевшиеся скрещенные буквы. И одержал победу в сражении.

Вероятно, эту легенду сочинили под победу Константина задним числом, когда христианская идеология была уже сформирована на уровне государства, включая символику. Почему?

У первых христиан главным символом была рыба, греческое «Ихтис». Это акроним имени Иисуса Христа, состоявший из начальных букв греческих слов: Иисус Христос Божий Сын Спаситель. Те первые христиане с хризмой знакомы не были.



Впервые этот знак проявился во сне будущего императора. Принятие второго символа с именем Спасителя можно объяснить тем, что знак получил государственный статус.

Давайте рассмотрим версию события, основанную на отношении ещё языческого Рима к чужим религиям. Если боги завоеванных народов проявляли лояльность к традициям Рима, то, как говорится — слава Юпитеру!



Если же религии покоренных народов демонстрировали неуважение римским богам, то для новичков начинались проблемы.



С христианством дело обстояло сложнее. Первыми христианами, как известно, были правоверные иудеи из завоеванной страны. Они распространяли не только идею утешения от Спасителя, но и иудейскую философию Танаха.

В священных книгах иудаизма Бог Израиля представлен откровенно враждебным по отношению к богам иных религий, включая богов Рима. К таковым же относился и культ божественности римского императора. А ведь непризнание этого культа расценивалось как оскорбление императора и каралось смертью.

Но в Танахе заключено не просто молчаливое сопротивление. Там содержатся прямые призывы к уничтожению чужих культурных и религиозных ценностей. Нет смысла цитировать доступные канонические переводы Ветхого завета.



Приведу лишь ссылки на характерные места в текстах: 2 Ездры 8:81—82; Второзаконие 11:23—25); Иер 30:11. Желающие могут ознакомиться с ними сами и увидеть, что фразы не выхвачены из контекста.

Основа философии иудаизма: Бог — един. Идея эта встречается в Ветхом завете на каждом шагу, она лежит в основе всех догматов.

Неуважение традиционной веры Риму, конечно, не понравилось. Так ведь можно навлечь гнев родных богов! И все-таки создание государственного христианства состоялось на основе догматов иудаизма. Надо полагать, причины тому были весомые.

Обращаемся к истории. В 161 году до н.э. евреям удалось освободиться от протектората Сирии и заключить союз с Римом.



Но недолго музыка играла. Гней Помпей Магн в 63 году до н.э. завоевал и Сирию, и дружественную Иудею — заодно. Поскольку военное противостояние с Римом Иудее было не по силам, был взят курс на разрушение Римской империи изнутри.



Всё это напоминает современную политику в отношении СССР и России. Приемы международной политики новизной не отличаются.

Идея освобождения древнего Израиля от Сирийского протектората, а затем и от римского владычества породила сильное лоббирование новой религии (христианства). Это лоббирование, вероятнее всего, и помогло Константину стать императором.



А он в благодарность за такую помощь подписал эдикт о правах христиан, первыми из которых, напомню, были иудеи. Так в борьбе за власть совершилась сделка, повлиявшая на дальнейший ход мировой истории.

Сам Константин имел с новой религией своеобразные отношения. За победу под знаком хризмы он почему-то принес жертвы не Иисусу или Иегове, а солнечному богу Аполлону. Константин вошел в историю как первый римский император, принявший христианство. Однако многие события и факты с этим утверждением не согласуются.

В 321 году Константин объявил празднование Дня Солнца государственным выходным. Люди, знакомые с английским языком, должны об этом знать. Sunday (воскресенье) дословно — День Солнца.



На древнеанглийском название выходного звучало как «Санз дэг» («день поклонения Солнцу»). Термин прибыл на Британские острова вместе с римской армией.

В 330 году в Константинополе была установлена колонна. На ее вершине стояла статуя самого Константина. Император был изображен в виде Аполлона с золотой короной. Вполне закономерно, поскольку римских императоров считали наместниками богов и почитали соответствующим образом.



После многочисленных землетрясений каменного Константина поместили в археологический музей. Правда, уже в Стамбуле.

Константин — не первый властитель из тех, кто облегчил жизнь христиан в Римской империи. Император Галлиен отменил преследование христиан специальным эдиктом в 262 г. н. э. А что там у него в биографии?

В 260 году отец Галлиена (Валериан) захвачен в плен в ходе переговоров с персами, но вместо выкупа за освобождение его сын издает эдикт, которым прекращаются гонения христиан. Те самые гонения, что до сего момента практиковал Валериан.



Была ли это попытка использовать влияние знатных христиан [12] для освобождения Валериана? Точно сказать нельзя. Такое предположение основано лишь на близости дат пленения и издания эдикта. Но как версия — имеет право на существование.

30 апреля 311 года другой император — безнадежно больной Максимиан — издал Никомедийский эдикт, разрешавший открыто исповедовать христианство. Попытка задобрить нового бога в надежде на излечение очевидна.

Версия о лоббировании получает некоторое обоснование. Императоры, меняя внутреннюю политику в отношении новой религии, предполагали что-то от неё получить лично для себя. Но подобные дела без посредников не делаются. Это уже касается взаимоотношений между светскими властями и священством.

Перевод и магия буквы «Х»

Данный рассказ о части истории Римской империи — прелюдия к смысловому значению буквы иврита «Хей». Почему не из Азбуки?



Поскольку древний еврейский язык был отнесен к числу избранных, философия его букв сохранилась лучше, чем философия аналогичной русской буквы.



В современной Азбуке она наделена смыслом гармонии, всеобщей связи и божественного порядка, что, согласитесь, довольно туманно. А вот религиозная философия, связанная с этой буквой в иврите, имеет конкретный смысл.

То, что лоббирование христианства имело еврейские корни, подтверждают тексты иудейских книг, вошедшие в состав Библии Римской империи.



В греческих переводах своеобразно отражено изменение библейских имен: Авраам вместо первоначального Аврам, Исаак вместо Исак — и так далее. Смена имен с удвоением букв объясняется священниками изменением судьбы людей, которые отныне стали принадлежать Богу и осуществлять его замысел.

Действительно, в еврейском первоисточнике видна замена букв, но не их удвоение. Удвоение возникает в переводах на греческий язык, а затем уже проявляется в иных языках, включая русский. Эта информация зафиксирована в соответствующих справочниках и русскоязычных списках христианских имен.

Переводим и сравниваем

Сара — Госпожа. Это общепринятый вариант, хотя в церковном словаре православных имен Сара скромно указана как «жительница Сирии». Но есть одна интересная деталь: слово Сара в латинской транслитерации напоминает слово Царица. Во многих языках наблюдается чередование букв С и Ц. Сара (Цара) — госпожа и царица, что использовано в библейском повествовании.

Как появляется Сарра? Читаем: «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра; Я благословлю её и дам тебе от неё сына;… и наречёшь ему имя: Исаак (на иврите — „Ицхак“) … благословлю её, и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё» (Быт.17:15,16).

От добавления в греческом переводе второго «р» имя приобрело иной смысл. Какой? Можно предположить, что имя Сара восходит к созвучному Чарра с удвоенным «р». На санскрите это слово означает «жить, производить», т.е. речь идет о женщине, способной производить (детей). Утверждение соответствует библейской легенде, поскольку Бог обещал ребенка престарелым родителям.



Но ребенок родится не обычный. От Сарры «произойдут народы и цари народов». В итоге имя Сарра получает смысл — Царица многих.

В результате перевод на греческий язык сохранил простой жительнице Сирии царский смысл имени и царское же будущее для её потомства.

Аврам (Абрам) — Возвышенный отец, т. е. Старший. Последующее изменение имени меняет его начальный смысл, а значит, по древним верованиям, и судьбу персонажа, как это происходит в монашестве.

Авраам — не просто старший в семье, это уже «Отец множества». Действительно, от Авраама и Сарры пошло великое множество народов. Так гласит Писание.

Исаак (Ицхак) — Он будет смеяться. Имя было дано с рождения по слову Бога (Книга Берейшит, в русском переводе «Бытие», глава 17, стих 19).

А почему Исаак будет смеяться? Здесь два варианта. Первый: согласно легенде Ицхак остался жив, когда Бог, проверяя верность Авраама, приказал тому убить своего сына, а затем чудесным образом заменил ребенка на жертвенное животное.



Второй вариант лингвистический: если читать слово Исаак в обратную сторону, получим «кааси», что на санскрите означает «смех, радость» (hasya [хасья]).

Мы видим, как известные легенды путешествуют по разным культурам, но с поправкой на местные особенности. Библейский текст пришел в русский язык как перевод с греческого, в котором имя Ицхак уже превратилось в имя Исаак из-за особенностей греческого языка и письма.

Гавриил — Сила Божья. Имя не нуждалось в изменении, поскольку носитель его — архангел, служивший Богу изначально.

Имя Иисуса Христа — результат соединения двух языков. Вторая часть имени — «Христос» — переводится с древнегреческого как «помазанник», то есть посредник между Богом и человечеством.



Первая же часть «Иисус» представляет собой современную церковнославянскую транслитерацию греческой формы еврейского имени «Иешуа». Оно же происходит от слияния имени Бога Иеговы с корнем «шуа» («спасать»). Иешуа переводится с иврита как «Бог Спаситель».

Так возникают удвоения гласных в переводах, включая канонические.

Любой перевод изменяет первоисточник. А если последовательных переводов выполнено много? Тогда требуются транскрипции и нужные транслитерации. По этой причине для Руси придумали специальный язык богослужений и церковно-славянское письмо, заменившее ранее существовавшее национальное.

Что для Руси в этом деле прототип? Текст на греческом языке. О том говорят отличительные особенности алфавитов. Алфавит древнего иврита состоял исключительно из согласных букв.



По этой причине в текстах иудаизма удвоение гласных невозможно. Просто из-за их отсутствия! В действительности никакого удвоения букв в первоисточнике и нет.



К имени Аврам на иврите добавлена буква Хэй, а в имени Сары буква Хэй сменила букву Йуд (Юд), что изменило смысл. С Гавриилом немного иначе. Гавриил в первоисточнике у евреев — Гавриэль или «Воин Бога», где «Эль» в значении «Бог» восходит к именам наидревнейших богов шумеров (Энлиль, Эллиль).

Вот и ответ на поставленный вопрос. Переводчики на греческий язык попытались за счет удвоения букв приблизиться к религиозным традициям шумеров. Но каковы оказались последствия! Один раскол на Руси чего стоит. Но этим дело не ограничилось.

Что утратил перевод с древнего еврейского на греческий?

Сработало правило перевода: чем ближе к тексту, тем более скрывается его суть. Жизнь показывает, что главное в переводе древнего текста (тем более, текста религиозного) — это не буква текста, но смысл слова.

Спустившись в недра древнего еврейского письма, мы узнаем, что «буква ХЕЙ в мистическом плане обозначает проводку духа Бога в наш мир».



А ещё вдруг оказалось, что по правилам еврейской письменности эта буква не может удваиваться. Загадка? Ничуть! Бог — он один, и канал связи с самим собой ему строить нет нужды.

Одна буква, а сколько информации!

Интересно в этом аспекте исследование буквы «Х» на матрице, «смысл буквы не привычное описание объекта, а процесса, которым является перенос информации», [4, с.104—107]. Исследование С. Балыбердина подтверждает смысл религиозной символики, сообщающей о переносе информации (установлении связи).

ЗНАЧЕНИЕ БУКВЫ «Х»

В Азбуке буква представляет собой крест. Одним из древних значений креста считается символическое указание на связь богов и людей, неба и земли.

Когда в библейские имена вносятся изменения с помощью явно неслучайной буквы Хей, создается как бы канал связи Высших Сил с нашей планетой через выбранных людей.



И вот уже перед нами раскрывается тайна религиозной философии, общей для любой веры. Избранные — это представители власти и люди, владеющие информацией, что (по религиозным понятиям) дается от Бога.

Информация содержится вокруг нас и внутри нас. Ею обмениваются наши нервные клетки. Этот механизм изначально предусмотрен природой, он включается при зарождении самой первой клетки будущего организма.

Рассматривая изменение библейских имен, мы не случайно отметили уникальную роль буквы Хей — как ответственной за перенос информации. Особый смысл этой буквы с известным в Азбуке «неблагозвучным» именем видели и наши предки.



Вот только название буквы пришло не из славянской (русской), а из церковной Азбуки. Обратите внимание, что трехбуквенное имя для Ха записано с использованием «ера» на конце, чего в азбучном письме просто не может быть. Здесь повторена традиция глаголицы (см. главу «Тест глаголицы»).

Для начала вспомним тот факт, что русские так называемые матерные слова никогда не были бранными.



Подтверждением служат сохранившиеся древние обряды, видоизмененные с приходом христианства. Заколачивание окон и дверей пустого дома досками в виде косого креста (буква «Х»), крестообразное набивание гвоздей под порогом, скрещенные иголки над дверью или оконной рамой, рисование крестиков над входом в дом.



Понятно, что свое жилище такой своеобразной «магией» защищали не от грабителей, а от темных сил. Магией символов закрывали дом перед злыми духами и недобрыми помыслами гостей.

Раньше дом считался семейным храмом. Для защиты внутреннего пространства и всех домочадцев создавался магический оберег. Смысл его был в установлении связи с Высшими Силами, их призывали на помощь в сложной ситуации.



Подобные обереги, только уже в виде икон, позднее появились над воротами и входными дверями домов и церквей. Яркий пример — икона над аркой Спасской башни Московского Кремля, откуда выезжает министр обороны перед парадом на Красной площади.

Интересная напрашивается мысль в отношении исторической буквенной символики.

СМЫСЛ БУКВ, СОСТАВИВШИХ ХРИЗМУ

Графика буквы «Х» отображает весь период физического существования тела. Ее метафизический смысл в следующем: после смерти объекта «тело» тяготеет к переносу информации о себе на уровень «духа», далее — на уровень «души», а она уже тяготеет к новому физическому воплощению [41].

Практический смысл «Х»: полный цикл, преобразование, превращение. Просматривается здесь и цикличность реинкарнации. Графика буквы рассказывает о возрастающей внутренней силе живого существа, что позволяет мыслям превращаться в намерение.

Размышляя в этом направлении, нетрудно догадаться, чья сила превращалась в намерения, и куда, в представлении древних, уходила информация после смерти физического тела. Вопрос лишь в том, о каком боге рассказывает нам графика азбучных знаков.



С буквой «Ха» и её значением мы ещё встретимся, но чуть позднее.

Мы рассмотрели две составляющие русского письма. Дошла очередь и до третьей составляющей.

СЛЕД АРИЕВ

Известный факт: русский язык и санскрит имеют много общего. Индийские санскритологи утверждают, что русские говорят на испорченном санскрите. А если все как раз наоборот? Что, если жители северо-западных штатов Индии, имея генетику ариев и скифов [5], используют видоизмененный русский язык древности? Скорее всего, и русский, и санскрит являются детьми общего предка.

Условные знаки письма, напоминающие графику современной кириллицы, обнаруживаются в текстах Хараппы — как след контакта с ариями в далеких тысячелетиях (XXIII — XIX вв. до н.э.).



От более ранних контактов ариев идет отсчет индоевропейства и иранства (обратное чтение — арии). Археологи доказательства этих контактов видят в найденных предметах быта и культуры, в использовании «серой керамики», в схожести с шумерскими узорами. Лингвисты — в близости языков и религиозных легенд [5].

Дошла до нас удивительная по красоте поэтическая философия Востока. А сама культура Солнца сохранилась не только у русов, как потомков ариев, но и в древней Персии. В 1079 году Омар Хайям разработал календарь на основе солнечного цикла, который был на 7 секунд точнее современного Григорианского.

Как сказал один интересный автор: «Хватит сидеть на шее у богов» [6]. Религия это сказка для общества, пребывающего в детстве. Человечество уже не малолетнее чадо, пора бы повзрослеть.



Из глубины веков нас поучает сам Омар Хайям:

Над Землею сверкает небесный Телец.

Скрыл другого тельца под землею Творец.

Что ж мы видим на пастбище между тельцами?

Миллионы безмозглых ослов и овец!

(Перевод Г. Плисецкого)

О каких тельцах иносказание? Небесный телец — бог Солнце, Подземный телец — золото, т. е. Золотой телец, Пастбище — Земля, а её население — те самые миллионы между двумя тельцами, между небом и землей.

Почему мы вспомнили про мудрость персидской философии? Просто она — ветвь арийской культуры, к которой относится и русская культура.

Хайям известен как философ и поэт, но он был также прекрасным математиком. Освободив свой ум от плена религиозных догматов, мудрец на века опередил Декарта и Ньютона.



Комментируя труды Евклида, он доказал первые теоремы неевклидовых геометрий Лобачевского, Римана, Гаусса. Такой энциклопедический склад ума у представителя древнего мира буквально потрясает воображение.

Для «ЕГЭшной» паствы главный современный символ — англоязычный сленг и смартфон в руках. Чем нас обогатят эти символы, какое сознание сформируют? Над человеком сегодня властвуют догматы зрелищ и религий. Цивилизация потомков ариев явно приходит в упадок…

Формирование национальных культур оставило следы письменности и целые хранилища Вед. Но уже в оные времена с этой культурой шла борьба. Персидская часть Вед была уничтожена в период завоеваний Александра Македонского.



Впрочем, знакомство с сохранившимися Ведами позволяет сделать обоснованный вывод, что для создания мифов новых религий была использована часть легенд индоариев и их потомков.



Древние сюжеты снова появляются в Танахе и в Новом Завете. Яркий пример — легенда о непорочном зачатии, повторяющая легенду о рождении бога Махавиры.

Или такой вот пример. На государственных флагах стран, относимых к славянской культуре, присутствуют три цветные полосы (белый, синий, красный), определяющие кастовую принадлежность — как в Индии, как в Персии.



Имеют свой прототип скрижали завета, упоминаемые в Библии. «Десять заповедей» известны со времени первого письменного свода законов. Эти законы записаны на стеле царя Хаммурапи, а датируются созданием стеллы в 1772 году до нашей эры.



На стеле кроме текста с законами-заповедями изображен бог Солнца Шамаш, передающий царю Хаммурапи власть и мудрость.

Известные догматы принято относить исключительно к христианским, как и события, связанные с возникновением письменности на Руси.



И тут снова встает вопрос: корректно ли считать IX-й век нашей эры веком изобретения русского письма, если за тысячелетия до этого на Пелопоннесе (еще до появления государства Греция) составляли документы на русском диалекте [2]?



Почему нужно считать русское письмо греческим, если буквенные символы стали использоваться в Евразии задолго до возникновения Римской империи?

Ответ очевиден.

Глаголица — дочь Азбуки

Азбука (точнее, ее древний аналог, как бы он ни назывался) обслуживала нужды русского диалектного письма по всей Европе, от Балкан до Белого моря. После Балкан по информации М. Орбини славянская азбука отметилась в центре Европы у нориков и на Балтике.



О тех нориках известно, что они существовали с четвертого века до н. э. Вот куда откочевала славянская письменность из Пелопоннеса, но здесь её ассимилировала латынь, когда территория стала римской провинцией (с конца I в. до н.э. — до 420 г. н.э.). Позднее ситуацию закрепил переход под каноническое правление Католической Церкви.

Шли столетия, германские племена под руководством Рима вытесняли наших предков на Восток Европы. Отошедшие на север образовали первое в мире демократическое государство — Великий Новгород с народным вечевым правлением и 100-процентной грамотностью населения.



Удивительно, но Римская империя о том даже не догадывалась, а потому решила «подарить» нам письменность, полагая, что у варваров без римской помощи письменность не возникнет. Ага…

Как же удивился Кирилл, увидев в Крыму евангелие и псалтырь, записанные «роуским письмом». Пришлось обнаруженную Азбуку изучать самому и создавать ещё одну — уже для славян Великой Моравии.



Указанные народы находились под властью германских епископов, утратив из-за этого своё древнее письмо. Восток же остался при своём письме и в Римскую империю заказ на изобретение письменности не давал.



О том в исторических хрониках нет даже намека. В то же время русским диалектом составлены бытовые записи, сохранившиеся на берестяных грамотах Великого Новгорода — их найдено более тысячи.

Обнаружены грамоты и в других древнерусских городах: в Пскове, Торжке, Смоленске, Твери, Старой Рязани, Нижнем Новгороде и даже в Москве. Найдены подобные грамоты и на других славянских территориях.



Например, в белорусских Витебске и Мстиславле, на Украине в Звенигороде Галицком.



Чтобы убедиться, достаточно обратиться к каталогу берестяных грамот, что находится в открытом доступе. В связи с изложенной информацией слышать об иноземном просвещении Руси по меньшей мере странно.

Зададимся вопросами: а по чьему поручению (благословению) Кирилл и Мефодий просвещали? Главное — кого? Чем было то просвещение на самом деле?

Из церковных источников известно, что равноапостольные братья просвещали Западных славян по поручению Папы Римского. Западнославянские князья обращались и в Константинополь, и в Рим.



Их просьба состояла не в создании письменности, что нам настойчиво внушают, а в разрешении вести церковные службы на родном языке. Такое разрешение князья получили от пап, но получили не сразу и на короткое время. Эти факты находят подтверждение в церковных житийных писаниях.

Еще раз обращаю ваше внимание: это князья западных славян просили о разрешении ведения служб на родном языке. А восточные о том просили?



Сведений о таких просьбах нет. Но почему-то потомки восточных славян по всей России ставят памятники Кириллу и Мефодию как своим просветителям. Нам постоянно говорят, что те просветители создали письменность и для нас. А правда ли это?

Чтобы понять, что известное утверждение — миф, достаточно школьного образования. Мифотворцы старательно обходят своим вниманием важный факт: русская Азбука — это не современная кириллица, ибо тысячу лет назад кириллицей именовалась… глаголица! Та самая глаголица, с которой на Руси христианские тексты упорно переписывали буквами родной Азбуки.

Почему? Начнем разбираться.

ПЕРЕХОДИМ К МАТРИЦАМ

Многие века наука рассматривает буквенные системы Азбуки, глаголицы и кириллицы, и дело зашло в тупик. Проблема в том, что сохранившиеся тексты не дают представления об образах графики и размере букв относительно друг друга. Но вот счастье археологам улыбнулось!



Был обнаружен Новгородский кодекс самого начала XI века. В старинном документе содержится обширный материал для анализа символики русского письма.

Лёд тронулся. Что дальше? Вглядимся в древнюю каллиграфию с пристальным вниманием.

Для чего нужны буквенные матрицы

Графическое изображение передает образ объекта или явления на определенном уровне абстракции. В полной мере это относится и к графике букв.



При условии, конечно, что буковки выписаны аккуратно, повторяют свой вид и уверенно узнаваемы в каждом тексте. Данное обстоятельство позволяет решать и обратную задачу — искать в окружающем мире прототип буквенной графики.

Условность графики не случайна, она указывает на особенности древнего мировоззрения. В нашем случае — русского мировоззрения, унаследованного у ариев. Различие славянского и христианского мировоззрения потребовало коррекции существовавшей Азбуки при создании церковнославянского письма.

На этом предположении построен метод матричного осмысления букв Азбуки. С. Балыбердину удалось воссоздать матрицу, в которую вписываются буквы из «Новгородского кодекса», и сформулировать общие правила их начертания.



Действуя по аналогии, но с учетом видоизменённой графики, исследователю удалось подобрать матрицу и для букв глаголицы [13]. В обоих случаях источником графики послужили буквы десятого века.

В поисках глаголической матрицы, вероятно, повторен путь самого Кирилла.

Направление оси времени в глаголической матрице (в отличие от азбучной) — слева направо. А что символизирует вектор вертикальный? Если в матрице букв древнего русского письма, т. е. Азбуки, заложена многомерность Вселенной, то в матрице для глаголических букв подобное невозможно.



В христианском смысле мир делится на две составляющие: мир материальный и мир духовный. Других векторов догматы данной религии не предусматривают.

По этим ли матрицам создавались алфавиты прошлого — вопрос второй. Тем более что исследование показало непротиворечивость выбранных вариантов. На чем основано исследование?



На «идеологических» векторах (осях) матриц, взятых из Философского Энциклопедического словаря 2010 года.

Создавая буквенные матрицы, мы интуитивно следуем правилам отображения объемности окружающего мира. Воссоздавая матрицу Азбуки на плоскости, мы стремимся хотя бы к условному изображению многомерности. Знаки письма представляют собой проекцию объемных фигур на плоскость.



В этом смысле пирамиды Египта (если не карабкаться на них, а рассматривать с земли) представляют собой проекцию в виде треугольника, напоминающую первую букву нашей Азбуки. Немного фантазии, и эту проекцию мы примем за знак, оставленный для нас предшествующей цивилизацией.



Поначалу этот знак мы связываем с богами — кто с какими. Далее в схематическом изображении пирамид мы различаем букву А или Ѧ. Кто-то вообще видит в них схемы устройств связи [36].

Планировка объектов в Гизе обнаруживает связь пирамид и сфинкса с небесным путем Солнца (небесным и земным экватором), что говорит о серьезных астрономических познаниях далекой цивилизации. Утрату тех знаний восполнила религия и письменность с первой буквой, напоминающей плоский силуэт пирамиды.

«… Время боится пирамид», а буквенную абстракцию?

Разные религии основаны на разной идеологии, следовательно, знаки их письма обязаны эту ситуацию отражать…



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