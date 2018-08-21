В этой статье мы будем изучать древнерусский язык и, в сравнении с ним, древлесловенский. Основной упор будет сделан на привитие начатков образного мышления, а не на фонетику и морфологию, как в академических учебниках по старославянскому языку. Почему так? Фонетическое прочтение древних буквиц не дает доступа к пониманию информации (смыслообраза), заложенной в читаемый текст. Ведь древние языки есть система не столько чтения, а, в основном, система изъятия сокрытого смысла из этих текстов. Непосвящённые воспринимают всё написанное буквально, а знающие «ключи», то, что зашифровано. Поэтому фонетическое прочтение - это не «ключ» к постижению глубины, а, лишь, звуковое обозначение читаемых символов, дающее нам бытийное понимание древнего текста и ничего больше.

Читая фонетически, мы, как бы, скользим по поверхности информационного массива, не умея уйти на глубину. А всякое поверхностное знание считается неполным, искаженным, т.е. ложью. В понимании предков «ложь» (ложе - фонет.): находящаяся на поверхности (на ложе) - искаженная, не полная информация о чем-либо.

Чтобы понимать что-то глубинно, нужно освоить не сочетание букв, не буквонаписание, а соединение образов, соединение по сути: почему это говорится так, а это иначе и какой смысл в это глаголение вложен. Мы же всё время пытаемся привязать образ к конкретным словам, понятиям. Нужно осознать, что соединяются не фонетические отображения того, что мы именуем «словом», а образы. Что эти единые образы порождают новые единые образы, которые соприкасаясь с новыми образами, порождают ещё более новые образы. Поэтому каждый образ, соединяясь с другим образом, создаёт новый образ, порождая всё новые и новые образы, которые объединяются, откликаясь на зов вашей речи, вашей мысли. Вы их призываете, и они приходят. Вы их соединяете с другими и ещё, и ещё…В результате получается система ОБРАЗОВАНИЯ – призвание образа, образо ва(я)ние, тварение, а не система обучения через натаскивание. А когда вы научились образотварению, то ваш мозг переходит на образное мышление, образное мировоззрение, образное мировосприятие.

Это и будет самое правильное: нужно познать основу, чтобы понять всё остальное. И вовсе не случайно, что до 1917 года начальное обучение в обязательном порядке давало знание основ старославянского языка. С этого начиналось образование, т.е. умение соединять и понимать смысл буквиц и слов. А без этого умения (ключа), дающего доступ к древним текстам, остальное обучение почиталось безсмысленным.

Русский язык был и до сих пор пока ещё остается языком образов глубинного смысла, в отличие от европейских, дающих поверхностное (в ширь) понимание передаваемой информации.

В самой структуре простых слов русского языка заложены фундаментальные знания обо всем. И вспомнить их может каждый, знающий русский язык. Одно только изучение глубинного русского языка (образов) и открытое общение с родной природой способно пробудить генетическую память и избавить психику от многочисленных «зомбирующих» программ.

Наш язык сохранил базовые механизмы исконной речи (образность) примерно на 30-40%. Языки других народов - на проценты и доли процента. Есть языки, практически полностью построенные не на образных принципах, а на вирусно-бактериальных кодах. Слова перворечи сохранились в разных языках, но в каждом понемногу. Поэтому не все слова нужно пытаться толковать, т.к. они не настоящие, а условные договорные символы, в которых отсутствует образный концептуальный смысл.

У современного человека из-за упрощения языка и потери образного мышления многие процессы работы головного мозга повреждены и заторможены. Мозг у наших предков работал далеко не на современные 3%, т.к. перворечь была информационно плотной и скоростной. Поэтому она сильно отличалась от нынешних систем общения. Правда, механизмы передачи и обработки информации в мозге людей принципиально не изменились. Образы формируются в мозге благодаря частотным звуковым кодам, которые имеют свою матрицу - букву, обладающую собственным образом. Две буквы, соединяясь, образуют новый образ (слоган).

Образное (слогановое) построение древней мыслеречи предусматривает множество слов-синонимов и вариантов последовательности сборки, ведь задача мозга нарисовать голографический образ объекта, доступный пониманию. Несмотря на большие различия разных языковых групп, мозг сохраняет голографический принцип работы - образность, хотя бы на уровне внутреннего общения отделов мозга между собой. При проведении экспериментов над речевой зоной мозга, выяснилось, что как бы ни ломали языки люди разных национальностей, их мозг проговаривает слова и общается между своими отделами «по-русски». Это лишний раз говорит о том, что белый человек происходит от единого Рода и единой «национальности».

Образъ мы можем понимать как совокупность разносторонних знаний, объединяющихся в конкретное описание какого-либо предмета или явления. Каждый образъ несет в себе глубинную суть, которая дает возможность понять предназначение и существование данного образа.

Этимология этого слова далеко не однозначна. У С.Ожегова: результат; идеальная форма отображения предметов и явлений материального мира в сознании человека; вид, облик; тип, характер; порядок; направление чего-либо и т.д. У В.Даля: портрет, подобие чье, поличье, писаное лицо, икона. У славян, ко всему прочему: объемные деревянные фигуры Богов (куммiры).

Прочтение слова «образъ» по смыслу буквиц, также дает множество этимологических вариантов:

двойным ( об ) единое ( раз -един) сотваряем ( ъ );

) единое ( -един) сотваряем ( ); о н Б огами р екомый азъ ;

н огами екомый ; и т.д.

Образность древлесловенского, а впоследствии и древнерусского, идет от рун, которыми наши предки отображали окружающую их действительность. Руна - это не буква, не слог. И те филологи, уверовавшие, что могутчитать рунический текст, обманываются. Они подбирают лишь вершки, не подозревая о корешках, как персонаж известной сказки. Руна - тайный (предельный, глубинный) образ того явления, события, которое отображалось в руническом начертании, его суть. Каждый знак того же санскрита, упрощенной формы х,арийской Каруны, имеет до 50 смыслообразов. Оригинал, т.е. Каруна (союз рун), свыше 144. Поэтому дешифровка данных текстов велась, явно, не любителями, а профессионалами, имевшими дар соединять и понимать путь образа рун (даррунгами).

Графемы Каруны и святорусской Буквицы прописывались под, так называемой, «поднебесной» («боговой» - у Миролюбова) чертой, но образа, которые они несли в себе, часто не совпадали. Они накладывалась на общедоступный текст(простое чтение), используя его в качестве носителя. Для выявления искомого образа, заложенного в тексте, помимо «простого чтения», производились еще три, т.н., «глубоких чтения» (поэтапная дешифровка). Результат каждого этапа становился «ключом» к переходу на следующий этап. Все четыре чтения соединялись в единый текст (простое чтение - обиходная мудрость; глубокие чтения - более высший порядок мудрости). И наоборот: глубинная информация матрицы. Получалась своеобразная «информационнаяматрешка» для всеобщего пользования. Простой люд повторял ее в песнопениях, гимнах-прославлениях Богов из века в век. Так просто и надежно обеспечивалась сохранность информации во времени. А среди жрецов хранились «ключи» для расшифровки древней мудрости. Такова была общая форма сбережения знаний в прошлом.

А теперь на примере покажем сам принцип извлечения информации. Вам, конечно, известно выражение «азбучные истины». В современном понимании это что-то очень простое, даже примитивное, всем известное. К примеру, как 2х2 или как а, б, в, г, д, е, Е, ж, s, з (фонетическое начало азбуки) - 1 этап.

Но буквы (буквицы) раньше имели именования: аз, Боги (буки), веди, глаголи (глаголь), добро, есть, есмь, живот, зело, земля - 2 этап.

Соединяя имена буквиц попарно и добавляя их общеизвестные образы, получаем текст, знакомый многим: аз бога ведаю, глаголя добро, глаголить добро - есть бытие, жизнь вельми на земле - 3 этап.

Спускаемся поглубже, переходя на глубинные образы буквиц: я многое ведаю, информацию множа о бытие, кое есть форма существования жизни разнообразной на землях (планетах) - 4 этап.

Нужно раз за разом напоминать, что обширнейшее и могучее государство Русь (Рассения, Святорусь) имело великую историю и культуру, память о коей уже не первое столетие подвергается уничижению. В этих землях находился и сам исток древнейшей веры человечества: ведической, а потому именно здесь следует искать первокорни самой культуры написания графем, несущих образный смысл. Той самой, которую наши предки принесли с севера из Даарии (Арктиды), отталкиваясь от четырех мощнейших первоисточников графического отображения звуков, имеющих уже на тот период невероятную для нас временную длительность своего развития и единения.

То, что Русь в ведические времена была единой и обладала высоким культурным уровнем, говорит безспорное существование великого, единого древнерусского языка, имеющего более развитую фонетику, грамматическую структуру, чем современный русский язык. Ныне происходит, как уже говорилось, оскудение (деградация) нашего языка. Например, упрощениепроизнесения букв (горловые, носовые, шипящие, свистящие и т.д.) привело к тому, что на наш организм перестали воздействовать апробированные за тысячелетия словесные комбинации (заговоры, наговоры), т.к. они произносятся ныне не с той частотой, вибрацией.

Все «реформы» последних столетий были направлены на его примитивизацию, упрощение, потерю образности. Буквица имела 49 знаков. До Петра из нее изъяли 6 букв. Сам Петр довел их количество до 38. Николай II и большевики остановились на 33 буквах. И уже поговаривают, что дальнейшее упрощение неизбежно, если мы хотим жить по европейским стандартам. Но кто доказал, что их языковой стандарт выше? Там уже досокращались аж до 24 букв! Уже говорилось о потери глубинной образности в европейских языках, особенно в английском, который усиленно проталкивают на роль мирового языкового лидера.

Пример: многие авторы, занимающиеся изучением древнерусского и древнеславянских языков, отмечают их лаконичность в связи с дополнительной передачей образа. Рассматривалось выражение «князь придеши». Нам оно понятно и поныне. В английском же языке эти два слова были переданы 11 словами. В нашем языке все остальные слова из английского перевода по правилам считаются сорными словами. Вот и подумайте, нужен ли нам такой «лидер» и такие «реформы»?

В заключении мы можем констатировать, что с утратой образности и переходом на фонетический способ извлечения информации, наш язык стал безобразным и, в конечном счете, безобразным. «Смерть языка означает смерть Рода», - сказал в прошлом веке один армянский мыслитель. Искаженный язык приводит к искаженному восприятию, от которого возникают искаженные ценности, теряются различения - в воли и желании, формы и формальности, добра и выгоды, емкости и объема и т.п. Род теряет свои качества и деградирует (дичает), превращается в народ (наслоение Рода), от которого, если процесс длится, берет начало сброд (сборный род).

Замечено, что замкнутые людские сообщества, оторванные от цивилизации, постепенно переходят на примитивный язык, и даже жители соседних селений перестают понимать друг друга. Нечто подобное наблюдается и в Западной Европе. Жители различных областей в Германии, Финляндии, например, уже говорят на десятках диалектов и плохо понимают друг друга.

Чтобы остановить или, для начала, затормозить процесс дичания, нужно вернуться к своим корням, говоря образно. А для этого необходимо знать язык своих отцев, щуров, пращуров. И не только знать, а быть, становиться полноправными наследниками их, овладев словом в полном объеме.

Дабы словом сим зидать сущее, а не рушить оное, лишая его и далее Образа, посредством чего ото Прави удаляясь все дале, да ко Нави близясь.

Нынешний язык наш лишь тень языка древнего. То, как два яй- ца рядом положить, и не отличаются они ни в чём по виду, да только одно цельное, а другое выеденное…. С наружи - то одно и то же, да содержания в одном уже нет. След простыл… Наша цель ныне: найти в «тени» той росток не убитый Языка Древнего да взрастить его заново. Не легок сей труд, тяжек, но, как говари- вал в свое время Боброк Волынский: «Дерзайте, братья!..»

Пока не усохли корни, древо Родов напомни

Всем, чьи следы простыли, что рождены в России!

С яростью дарь им Боги соль вековой дороги,

Чтобы ступали ноги в память былых веков.

Ну, а кто не поймет, не вспомнит,

Ветер тому напомнит.

И отразится в озере Суть - отраженье истины.

Криком зайдутся истовым: закляты, закляты! Вызволи!..

В Изнови

Всё же светлеет луч.

Глава 1: Виды письменности

Задолго до христианизации Расичи («индоевропейцы» современной науки) имели множество видов письменности, о чем Екатерина II, приобщенная, как управительница империи, к тайной информации о прошлом, без обиняков заявляла, что славяне за многие тысячи лет до рождестваХристова свои письменности имели. Заметьте, не письмо, а письменности, т.е. различные виды письменной грамоты.Аналогичную точкузрениявыражали М.Ломоносов, В.Татищев, Е.Классен. Но подобных взглядов придерживались и придерживаются невсе,как онивыражаются, «языковые школы». В основном историческая наука всеми правдами и неправдами навязывает обществу мысль, что до христианизации славянорусы собственного письма не имели. Ныне признаются лишь «черты и резы», да и то под напором многочисленных находок образцов этого словенского народного письма. Все остальное - отвергается, с ходу объявляясь «подделкой, фальшивкой, националистическим бредом».

Не будем ввязываться в безплодную дискуссию о миссии «солунских братьев», т.к. оценку их деятельности дал в свое время известный историк Н.И.Костомаров. Для нас важнее то, что РПЦ изначально знала о том, что у славян есть своя собственная письменность (в церковно-историческом словаре за 1889 г. четко говорится по этому поводу: «Россы, варяжское племя, жили в южной России; с Византией то вели дела торговые, то воевали. От них заимствовал буквы Св. Кирилл».), но предпочитала особо не афишировать свои знания. Это политика, которая во все времена считалась нечистым видом деятельности. Именно она виной тому, что самому большому по численности этносу Европы уже какое столетие отказывают в самобытности: кто и как угодно, но только не славяне (особенно восточные). Не здесь ли, как говорится, собака зарыта? Подобный психологический (магический) прием наши предки называли «отводом глаз», т.е. переключением внимания на что-то, не соответствующее реальной действительности. «Они (греки) говорили, что установили нам письменность, чтобы мы приняли ее и утратили свою. Но вспомните о том Иларе (Кирилле), который хотел учить детей наших и должен был прятаться в домах наших, чтобы мы не знали, что он учит наши письмена, и то, как Богам нашим требы класть» (Влескнига /Патриарси).

Существует каталог части рунических рукописей из библиотеки Анны Ярославны, которые после долгих перипетий оказались у известного коллекционера 19 века, ученого-археографа А.И. Су- лакадзева. В этом каталоге упоминаются два извода «Книги Велеса»: Ягилы Гана смерда из Ладоги («Патриарси») и Олеха Вишерца из Чердыни («Криница») - «о переселениях старожилыхъ людей и первой вере». Были в нем и «Колядникъ 5 века дунайца Яловца о поклонениях Тройскимъ горамъ, о гаданиях в печерахъ», «Волховникъ» рукопись 6 века, «Путник» 4 века, «Перуна и Велеса вещания в киевских капищах жрецам Мовеславу, Древославу и прочим» (5,6 века) и т.д.

Отрывок из «Веды Словена», изданной С. Верковичем в 1874 году: « … наши деды того времени были самыми учеными на земле, и все другие приходили, чтоб спросить у учителей, как и что делать…Они (греки) от нас и плуг поучили, и ремеслам научились, и чтению, и письму… Когда наши предки жили на Край-Земле (Даария - Арктида?), пришла Жива Юда и научила писать золотые скрижали Саду-короля… Той веры было много книг… Такие книги были в каждом селе в Дасподе (Болгария - наше), пока не пришли иноверцы… и начали сжигать те старые книги. Но теперь уже никто не вытаскивает, а прячут в тайниках».

О существовании письменности у славян свидетельствует и ряд других общеизвестных источников. Например, болгарский монах Храбр (Х в.) в своем трактате «О письменехъ» сообщает: «преждеубо словѣне не имеху книгъ, но чрьтами и резами чьтяху и гадааху...», буквально: прежде вот словены не имели книг, но чертами и резами писали и объясняли всё свое существование.

Арабы также говорили о наличии самобытного письма на Руси (ибн Фадлан, аль Масуди, ибн Якуб эль Недим). Немецкий хронист, епископ Мерзебургский Титмар видел в одном из славянских храмов г. Ретры, что на острове Ругин (Рюген), несколько куммиров, на которых знаками были начертаныих имена.Писатель Иванченко в книге «Путями великого россиянина» приводит древнюю азбуку росичей 2 тысячелетия до н.э. и накаменную надпись из Приазовья, взятую им из книги Ф. Воланского. Данная азбука, несомненно, является одним из вариантов буквенно-рунического письма наших предков, расселившихся по необъятным просторам древней Евразии. Сравнивая начертания букв азбуки и накаменной надписи, мы обнаруживаем между ними несомненное сходство.

«Потшемосiа чiрiя опеце градiжiдом таждiяколунiя сдругiа зелiя нехей яатвгя роже у нехей лелiя у нехей жiiя светлесiа». Что ныне звучит, как: «постараемся искренней опекой построить дом, а также подворье супругам молодым. Пусть детей рожают и лелеют, и пусть жизнь будет светлой».

В книге казахского ученого К. Акишева «Курган Иссык» говорится: «Особое место среди находок (после и захоронения знатного сака) занимает серебряная чаша с надписью - древнейший памятник письменности (VI - V вв. до н.э.) на территории Казахстана... Специалисты по древним языкам Востока считают, что иссыкская надпись выполнена алфавитом, еще не известным мировой науке. Такое заключение предполагает, что этот алфавит был изобретен саками Семиречья или родственными племенами на основе какой-либо письменности, скорее всего арамейской». Но то, что не смогли сделать дипломированные языковеды, пишет Г. Майданцев, сделал русский изобретатель И. Кузнецов. В 1981 году он прочел эту эпитафию с помощью «влесовицы»: « И бых ище Арсатану Пещуру, хто весь зря узащан», т.е. « и был еще Арсатан Пращур, кто весь зорко защищал».

Известный лингвист и эпиграфист В.А.Чудинов по вопросу о существовании докирилловской письменности у славян пишет, что «им прочитано множество древних надписей. Конечно это малая толика того богатства, которое издано археологами (но не востребовано почему-то историками в качестве доказательной базы). Однако и эти примеры позволяют видеть, что письмо не просто существовало, но пронизывало все слои русского общества…». Важен вывод, который делает ученый, что возраст славянской письменности, судя по обнаруженным образцам, превышает сотни тысяч лет. И что это так, демонстрирует находка на стоянке Берехат-Рам (Израиль) в 1981 году. В слоях окаменевшей лавы (233-800 тыс. лет назад) была обнаружена антропоморфная статуэтка из туфа, на которой, при сильном увеличении, Чудиновым были обнаружены надписи, читаемые по-русски.

Языковед Н.Г.Самсонов, анализируя факты массовых находок берестяных грамот в Новгороде, Пскове, Смоленске, Витебске,замечает, «что такое распространение грамотности также свидетельствует о том, что к ХI в. русская письменность прошла уже долгий путь развития, прежде чем стать привычкой, потребностью… Можно думать, что дохристианское письмо было достаточно совершенным».

И прежде чем перейти к непосредственному разбору видов письма, приведем еще одну цитату из книги Л.Н.Рыжкова «О древностях русского языка»: «изменения в языке не всегда являются развитием языка, но и его деградацией, упрощением, что заставляет в далекой древности искать его подлинный облик… Это подразумевает смещение дописьменной и письменной эпохи для русского языка в глубь тысячелетий, поскольку теперь в рассмотрение вовлекаются письменные памятники, ранее не считавшиеся памятниками русской и праславянской письменности.

Поэтому русская (и вообще славянская) лексическая современность может вполне оказаться славным прошлым древнелатинского, праиранского, прасанкриста и т.д. до их деградационных изменений… По-видимому, древнеславянская лексика является источником наиболее древнейшего первооснове праязыка индоевропеистики. Источником преемственности культур является славянское слоговое письмо, из которого произошли все европейские алфавиты в процессе его распада».

Согласно Ведам, основу письменной грамоты славяно-арийских народов составляли четыре формы письма, от которых в дальнейшем произошли все остальные виды азбук и алфавитов.

Х,арийская Каруна («союз рун») - жреческое письмо, сборник тайных рунических образов. Этимология: руны - «рекущие (р) знания (уны). Основных рун 144. Дополнительно применяются руны времени, пространства, направлений, расширяющихся, отменяющихся образов, проникающих образов и т.д. В «Книге Света» используется 256 рун, но их гораздо больше. Упрощенные формы Каруны: санскрит (samckrit) - самостоятельный скрытный жреческий язык. Форма языка санскрита, которую передавали в танце на храмовой горе специальные танцовщицы, так и называлась - деванагари (дева на горе). Ныне это просто шрифт санскрита;

футарк;

славянские руны, руны Боянова гимна;

сибирская (хакаская) рунница;

и т.д. Примеры написания: – руна КА: союз, объединение (если стоит в начале слова); одно из многих (если находится в конце слова). – руна Расъ: священный леопард белого цвета; небесный чертог (несколько созвездий) и т.д. Да,арийские Тьраги («утвержденный сияющий путь») - иероглифическое (идеограммное) начертание передаваемых образов. Читались по всем четырем направлениям. Примеры написания: – Тьрага «РА» - свет, сияние. – Тьрага: остановиться во времени для осмысления действия. Рассенское образно-зеркальное письмо (молвицы) Данную письменность ныне называют этрусскими (тирренскими) письменами, которые легли в основу древнефиникийского алфавита, на базе которого было создано позднее упрощенное греческое письмо и латынь. Русский ученый П.П.Орешкин в своей книге о дешифровке древних языков «Вавилонский феномен» также отмечает эту весьма своеобразную особенность расенского письма (зеркальность), перед которой оказалась безсильной современная лингвистика с ее капитулянтским лозунгом: «этрусское не читается». Орешкин именует эту совокупность хитроумных, по его мнению, приемов «каверз-системой» древних расенов и дает свои рекомендации по их преодолению. Но расенское письмо, как мы видим из его именования, есть органичный синтез образного наполнения букв и слов, а также способов по выявлению этого образного наполнения. Данная особенность в той или иной мере свойственна всем формам письменности Расичей (славянская «двукорядь»), т.к. является важнейшим проявлением ведического воззрения, согласно которому все делится, вновь соединяется, не может существовать без своего собственного отражения. «Главное действующее лицо потустороннего мира этрусков, пишет Орешкин, - «Менеока - Акоенем», многоликое существо, оборотень, как и само его имя, которое можно прочитать слева направо «изменчивый» (меняющийся на глазах?) и справа налево «окаянный». Существо это стоит на рубеже двух миров, охраняя вход в Зазеркалье». Святорусская Буквица. Самое распространенное письмо среди славянских народов древности («пракириллица» или «руны Рода» поВ.Чудинову). Оно использовалось и жрецами, и при заключении важных межродовых и междержавных договоров. Одной из форм святорусской Буквицы являлось известное нам полуруническое письмо, которым была написана «Велесова книга». «Влесовица» (название условное) типологически старше кириллицы, пишет В.Чудинов, представляя собой знаковую систему, промежуточную между слоговым письмом и алфавитом. В тексте «Велесовой книги» обнаружена такая фонетическая особенность, как «цоканье», т.е. замена Ч на Ц. Это встречается очень широко в новгородских берестяных грамотах и до сих пор отличает новгородский говор». Пример написания в 16-ой таблички «Велесовой книги» в прорисовке Ю. Миролюбова) Формой Буквицы являлось и письмо «словени», в котором, как и в санскрите, использовались еще словесные структуры «тха», «бха» и т.д. Но «словени» был слишком громоздкой системой письма для повседневного общения, поэтому впоследствии появилась упрощенная форма «словени» - объемная, всеохватная древлесловенская Буквица, состоящая из 49 знаков-образов (основных), где запись передавала не только графему составляемого слова, но и его образный смысл. Примеры написания: - Азъ (Бог, живущий на земле, есть Творец).

- Боги (многообразный Божественный смысл).

- Вѣди (мудрость на земле и небесах ведаю). «Появившаяся в IX в. «кириллица» была специально создана (на основе Буквицы) с использованием македонского диалекта древнеболгарского языка для нужд христианской церкви как язык книжно-литературный (старославянский). В последствии под влиянием живой речи постепенно впитывал местные языковые особенности… Эти позднейшие региональные разновидности принято называть церковнославянским языком болгарской, сербской, русской и т.д. редакцией или изводом». (Г.Хабургаев. Старославянский язык). Т.о. мы видим, чем, по мнению славистов, являлись старославянский и церковнославянский и где, когда и в каких кругах они были в употреблении. Древнерусский язык (светский упрощенный вариант Буквицы) дожил до петровской языковой реформы. Глаголица - торговые письмена, а впоследствии они стали использоваться для записи сказаний и христианских книг. Словенское народное письмо (черты и резы) - для передачи кратких сообщений на бытовом уровне. Воеводское (воинское) письмо - тайные шифры. Княжеское письмо - у каждого правителя свое.

Писали в те времена на табличках из дерева, глины, металла, а также на пергаменте, ткани, бересте, папирусе. Процарапывали металлическим и костяными заостренными стержнями (писало) на камнях, штукатурке, деревянных строениях. В 2000 году в Новгороде была найдена книга, состоящая из деревянных страниц - аналог «Влесовой книги». Ей дали название «Новгородская Псалтирь», т.к. она включала известные тексты трех псалмов царя Давида. Эта книга была создана на рубеже Х и ХI веков и является самой древней книгой славянского мира из признанных официальной наукой.

«Появление нового источника сведений о событиях тысячелетней давности всегда похоже на чудо. Ведь трудно поверить, что за несколько веков изучения письменного наследия наших предков от внимания ученых могло ускользнуть нечто существенное, было замечено, оценено по достоинству, пример, памятники русской руники. Да и хотели ли замечать? Ведь наличие той же руники противоречит позиции косной официальной науки, доказывающей, что славяне до крещения были молодым племенем, а не народом с древней культурой («Возвращение русской руники». В. Тороп.).

Очередной первоклассной находкой отечественных историков стал докириллический текст, получивший условное название «пространная редакция Боянова гимна». Текст, состоящий из 61-й строки, довольно сильно пострадал от времени. Лежащий в его основе протограф удалось восстановить, и он получил собственное название — Ладожский документ.

В 1812 году Державин опубликовал два рунических отрывка из собрания петербургского коллекционера Сулакадзева. До нашего времени тайна обнародованных отрывков оставалась неразгаданной. И только сейчас выясняется, что вырванные Державиным из пропасти забвения строки являются не фальшивками, как уверяли нас столько лет горе-ученые, а уникальными памятниками докириллического письма.

Ладожский документ позволяет сделать важный вывод. Русская руника имела довольно широкое хождение и использовалась не только в кругу жрецов для записи таких священных текстов, как «Патриарси» (Влесова книга). Ладога и Новгород, конечно же, не были на Руси какими-то уникальными центрами распространения грамотности. Знаки русской руники обнаружены на древностях IX—X веков из Белой Вежи, Старой Рязани, Гродно. Текст из державинского архива — сохранившееся свидетельство письменной традиции, бытовавшей некогда повсеместно.

Конец документа насыщен именами. Формы этих имен уникальны и встречаются еще только в тексте «Патриарси»: Блре — Болорев, Дор, Отуарих — Оторех, Еруек - Ерек, Нобубсур — Набсурсар и т. д. В нашем отрывке, как и в «Патриарси», русы отождествляются с «Кимрами», то есть киммерийцами. Близки и названия Руси: Борусень — Брус.

Примечательны причины обращения «коба» (жреца) к древним историческим сказаниям. На севере появились христианские дружины, неся гибель языческому миру. Но, кроме вооруженного противостояния, было и идеологическое. Христианские священники той поры отрицали историческую ценность славянского прошлого. Для них это были века варварства и идолопоклонничества.

«Коб» назвал какое-то такого рода христианское сочинение лжеграмотой и дал в ответ на него беглый обзор русской истории, начиная с эпохи пребывания русов-киммерийцев в державе вавилонского царя Набопаласара (VII век до н. э.). Вот отрывок из этого исторического повествования:

Гну кобе свит

хрети иде ворок лдг горд

млм жртву орота рабом а гарус ера кб речи прупупе гну мму кби стр мжу срока чаа лж грмту

кимру руса и до кимра роду вргу руму и тебе стилху

блрв дор вой бе мком бу врву Груку родом отуарих до ижодрик до лже еруеку воину

а клтму алдорогу

мру деи жгом свове бога арчи грднику

Вчна броус на костеху ставу страде брус до дориу нобубсур.

Перевод:

Господину святой коб:

Христиане идут к Ладоге-городу.

Молимся, жертвы приносим, чтобы не поработили землепашцев и не разрушили город.

Посылаю речи Перуна моему господину, коб-старец

Мужу посылаю, заветного срока ожидая, против лжеграмоты.

Русы были Кимрами и до кимров жили

Были врагами Риму и тебе, Стилихон;

Болорев; Дир-воин был нам на муку, был варваром, а родом — грек;

Отуарих, затем Ижодрик, затем лживый Рюрик-воин;

проклятый Алдорог — смерть сеяли, нашего бога жгли, убивали горожан.

Вечна Русь, на костях стоит,

страждет от времен Дира и Набопаласара.

Этот отрывок с текстом «Патриарси» связывают не только имена. Если в одном источнике Дор (летописный Дир) назван варваром греческого происхождения, то в другом — полугреком, полуварваром. Летописи же неверно относят Дира, как и многих иных действующих лиц ранней русской истории, к варягам.

Общность сведений обоих рунических памятников говорит о многом. Удревление исторической традиции, положенной в их основу до начала XIX века (дата сулакадзееской копии), делает саму мысль о фальсификации «Патриарси» смехотворной. Во времена Сулакадзева практически все сведения, содержащиеся в «Патриарси», были науке неизвестны. Христианские летописцы писали о славянах-язычниках примерно то же самое, что и сегодня: «...живяху зверским образом, живуше скотски, и убиваху друг друга, ядуще все нечистое, и брака у мн ж бываша...».

Против подобных рассуждений выступал «коб». Авторы «Патриарси» так же вступались за честь славянского народа. На одной из ее дощечек читаем: «Аскольд — темный воин и только от греков просвещен, что никаких русов нет, а есть одни варвары. Этому можно только смеяться, так как киммерийцы были нашими предками, а они Рим потрясли и греков разгоняли как напуганных поросят». Ладожский документ заканчивается описанием страдающей Руси. О том же самом говорится и в «Патриарси»: «Русь сто крат разбита с севера до юга». Но в «Патриарси» мы находим продолжение мысли, оборвавшейся в документе на полуслове: «троекратно Русь падшая восстанет».

Как актуально это древнее пророчество в наши дни! Державин показал пример успешного противостояния разрушению нашей памяти. До последних своих дней великий сын русского народа боролся за спасение русской руники и в конечном итоге победил. Чудом уцелевшие страницы открывают нам славянскую цивилизацию, не менее древнюю и не менее богатую, нежели цивилизация любого иного народа».

Глава 2: Приближение к Буквице

«Знаки - разные, язык - единый», - так написал П. Орешкин, заканчивая свою работу по расшифровке древних письменных памятников. Он предлагал специалистам по всемирной и русской истории: «дверь открыта, входите!». Но немногие услышали его. Остальные предпочли заткнуть уши и закрыть глаза, ибо «Свет для них губителен».

Мы повторяем его призыв: «входите, люди добрые! Дверь открыта». Постижение образного наполнения нашего языка начнем, уподобившись школярам, с изучения двух форм написания букв и слов: древлесловенской (старословенской) «Буквицы» и древнерусской «Азбуки», т.е., как говорится, с самых азов. Но "АЗЪ" в образном понимании наших предков, ко всему прочему, есть «исток, начало (а) основы, системы (з) умения созидать, тварить (ъ)», а, ни нечто примитивное в современном искаженном восприятии.











Каждая буквица (буква) в данной таблице несет свои образы, часть которых нами приведена здесь.

Соединение образов буквиц в слове придает ему свой определенный смысл. Замена буквицы в слове, меняет и его смыслообраз, хотя фонетика слова может оставаться прежней. Приведем общеизвестный пример: до языковой реформы 1917 года название знаменитого произведения Л.Н.Толстого прописывалось так: "Война и Мïръ" (ищите в библиотеках дореволюционные издания), что значит "Война и Народ". А теперь "Война и мир", т.е. название можно понимать как "Война и не война", что, согласитесь, расходится с замыслом писателя.

Аз Бога Ведаю, Ведаю Глаголя Добро, Добро Есть Жизнь

Древнеславянская Буквица имела 49 Буквиц. Для перевода Библии на наш язык Кирилл и Мефодий переделали нашу древнеславянскую буквицу и дали буквам греческие названия, а непонятные им буквы убрали (те, которых не было в греческом). Ярослав Мудрый своей мудростью убрал еще одну букву. Реформатор Пётр I убрал пять. Николай II еще три. После революции 1917 Луначарский убрал три и добавил букву ''ё''. Луначарский убрал образы из Буквицы оставив только фонемы, т.е. язык стал без образным = безобразным. Эта кастрация языка ведёт к деградации не только языка, но и ума людей, которые пользуются этим языком. Подробней о Буквице.

Ас Бога Ведает Глаголя Добро, что Есть Жизнь (существование) Ас Живёт Как Слово Цельное Снизошло и Утвердилось Повсеместно Жизнь Обильная на Земле, Гармонирует и с Вселенной и с Общиной, создавая Древо Мироздания (жизнь на землях только тогда развивается, когда всё в гармонии: общинное и индивидуальное) Боги Дзело (много раз) Людям Твердили: идите и возвращайтесь к своим истокам (корням, устоям) Как Люди Мыслите: Нам Он Покой Речёт Ведает Земля мудрость утешающую всю ширину приводящую к возрастанию духа Слово Твёрдое Утешает и успокаивает пере д а вая основу путь к свету природному от отцев наших. Глаголишь Изначальное Наше для развития души Добро Истинное Основанное свыше передает нам предел святости сотваряемой совместно с матерью-природой Бытие Общинное Покоится на Путях, Соединяющих Всё Естество (природу) Ас Весьма Мудр Устои Творя Родовые во Времени



Источник: energodar.net