Праздник Вознесения Господня – один из двенадцати главных праздников Православной церкви. Он установлен в честь Вознесения Иисуса Христа на небо, которое, как свидетельствует Евангелие, произошло на сороковой день после Пасхи.

Согласно Новому Завету, после Своего Воскресения Христос ещё 40 дней присутствовал на земле – являлся своим ученикам, апостолам и наставлял их в вере. Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50–51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 1: 9–11; см. также краткое изложение в Мк. 16: 19). Согласно этим повествованиям, Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Святого Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили Его второе пришествие. Ученики же поклонились Христу и, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим, где через несколько дней на них сошёл Святой Дух (в честь этого события отмечается другой праздник – День Святой Троицы, или Пятидесятница).

Согласно учению Православной Церкви, после вознесения Спаситель не оставил мир, но пребывает в нём в Святом Духе. Через действие Святого Духа Его невидимое присутствие сохраняется в церковных таинствах.

По церковным канонам, Вознесение отмечается 10 дней. Период празднования начинается за сутки, в день отдания праздника Пасхи, и завершается перед Троицей.

Накануне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя г. Москвы.

«Праздник Вознесения приоткрывает нам окно в пока неведомое для нас будущее, в ту загробную перспективу, которая от каждого из нас ещё сокрыта, но которая явится, как только перестанет биться наше сердце. Однако уже здесь, на земле, нам даются знаки и, что самое главное, нам дается Божественное свидетельство о реальности иной жизни, в которой мы будем пребывать и душой, и преображённым телом. Но для того, чтобы быть с Господом, мы должны здесь так пройти свой жизненный путь, чтобы и душа, и тело были способны к встрече с самим Богом и к пребыванию в его вечном небесном Божественном царстве. Вот для того и даются нам эти короткие годы жизни», – сказал глава РПЦ в проповеди по случаю праздника.

В день отдания праздника совершается последний в году пасхальный крестный ход, а на праздничной службе под колокольный звон читаются Деяния апостолов и Евангелие от Луки, повествующие о Вознесении.







«А завтра — Вознесение Христово…»

А завтра — Вознесение Христово.

Душа живёт возвышенной волной.

Омоется туманами Ветрово,

Омоюсь я молитвою ночной.

Застыну перед Ликом на убрусе,

Едва шепча молитвенный напев.

Благодарю, Сладчайший Иисусе,

За это чудо — пребывать в Тебе.

О, благодать ночного Единенья!

О, Таинство, дарованное всем!

Приди и пей из чаши умиленья,

Сорастворись Божественной росе.

Блаженна ночь, когда она — Христова.

Блаженно всë, что тянется к Нему.

О Обещавый Духа Всесвятого,

Пошли и нам, да не отыдем в тьму.





Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин)

Скит Ветрово





По материалам сайта РПЦ, ТАСС