Праздник Вознесения Господня – один из двенадцати главных праздников Православной церкви. Он установлен в честь Вознесения Иисуса Христа на небо, которое, как свидетельствует Евангелие, произошло на сороковой день после Пасхи.

Накануне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкино. По окончании литургии глава РПЦ обратился к верующим со словом по случаю отдания праздника Пасхи:

«Воскресение Христово — это центр всей человеческой истории, может быть, центр бытия всей Вселенной. И, конечно, это центр христианской жизни, и связывать себя мысленно, молитвенно со Христом Воскресшим есть то, к чему мы призваны. Потому что, осознавая факт Воскресения как имеющий отношение ко всему миру и к каждому из нас, мы понимаем, что если во Христе была разрушена и убита злоба человеческая, злоба диавольская и всякий грех, то мы с вами не во власти греха и злобы, но, живя со Христом, мы на стороне победы. Именно победа Христа силой Воскресения и является той силой, благодаря которой существует вера в людях, существуют Церковь и правда Божия. Несмотря на буйство греха, существует святость, и будет существовать до скончания века. А наш выбор должен заключаться в том, чтобы мы всегда были на стороне Божией правды, на стороне света, на стороне спасения и никогда не давали диаволу похитить наши души. Христос Воскресе!».

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50–51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 1: 9–11; см. также краткое изложение в Мк. 16: 19). Согласно этим повествованиям, после Своего Воскресения из мёртвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Святого Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили Его второе пришествие. Ученики же поклонились Христу и, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим, где через несколько дней на них сошёл Святой Дух (в честь этого события отмечается другой праздник – День Святой Троицы, или Пятидесятница).

Согласно учению Православной церкви, после вознесения Спаситель не оставил мир, но пребывает в нём в Святом Духе. Через действие Святого Духа Его невидимое присутствие сохраняется в церковных таинствах.

По материалам сайта РПЦ