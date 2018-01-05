В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!

Эту сенсационную новость про то, что "религиозная история — это сплошная фальсификация" я начну подавать читателю с рассказа Виктора Печорина, нашедшего в книге английского писателя Чарльза Диккенса (1812-1870) нечто немыслимое.

1. "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ДИККЕНСА"

Как бы вы восприняли, уважаемый читатель, если бы вам сказали, что авторы Евангелий – те самые Марк, Матфей, Лука и Иоанн, – бывали на туманном Альбионе? Более того, – отбывали срок в английской тюрьме? И что они были ещё живы в 16 веке – через полторы тысячи лет после общепризнанной даты казни их учителя Иисуса?

Наверно, подумали бы, что вас разыгрывают. Или что автор этого сообщения не дружит с головой. Ведь такого просто не может быть! Но вы ещё больше удивитесь, узнав, кто это сказал! Это был великий романист, классик английской, да что там английской – мировой литературы Чарльз Диккенс, которого мы знаем по блестящим романам "Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Дэвид Копперфилд», «Посмертные записки Пиквикского клуба» и их многочисленным экранизациям.

Хотя он родился в обеспеченной семье, отец его по легкомыслию скоро растратил своё состояние и надолго угодил в долговую тюрьму, а юный Чарльз вынужден был зарабатывать на жизнь рабским трудом на фабрике по производству ваксы. Да и потом, уже приобретя литературную известность, Диккенс постоянно нуждался в деньгах. И потому брался выполнять любые заказы, если за них ему готовы были заплатить.

Однажды ему предложили написать книжку рассказов об английской истории для детей. Задача была несложная, и Диккенс, конечно, согласился. Книжка, названная «Child’s History of England» вышла неплохая, её и до сих пор с удовольствием читают английские дети, знакомясь по ней со славными деяниями своих предков.

Конечно, Диккенс не мог обойти стороной одну из самых примечательных фигур английской истории – королеву Елизавету I Тюдор, при которой Англия из гиперборейского захолустья превратилась в великую державу, царицу морей и победительницу Великой армады. И вот, в XXXI главе своей книги, описывая момент восшествия 25-летней Елизаветы на престол, Диккенс пишет:

«…Коронация прошла великолепно, а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать».

В этом месте, по законам жанра, должна последовать пауза, полная глубокой задумчивости.

Что имел в виду великий романист, живописуя четырёх евангелистов, да с ними ещё апостола Павла, сидящих в английской тюрьме? Тем более что эти люди, насколько известно, и на родине-то вряд ли пересекались. Какими судьбами они оказались все вместе на другом конце Ойкумены, на полтора тысячелетия пережив героя своих биографических записок? Не иначе, как они воспользовались «машиной времени» или нашли вход в «портал».

А может, правы фанаты «Новой хронологии», и мы имеем тут дело с полуторатысячелетним «сдвигом» событий 16 века в далёкое прошлое?

Если евангелисты сидели в тюрьме в 16 веке, значит, и учитель их Иисус жил примерно в это же время? Стало быть, и новая эра, которую, как известно, отсчитывают от Рождества Христова, началась только тогда?

* * *

В этом месте я сделаю остановку в повествовании Виктора Печорина. Он столкнулся с немыслимым для своего времени, показал его в своём рассказе, а далее он попытался объяснить это немыслимое с той позиции, что, мол, за четырёх евангелистов, скорее всего, Чарльз Диккенс принял "англиканских епископов", говоривших на латыни и "приехавших в Англию хлопотать о разрешении отправлять мессы на народном языке и о санкционировании изданий английской Библии".

Год назад, когда я прочёл этот рассказ Виктора Печорина впервые, я согласился с его трактовкой. И действительно, как можно поверить, что легендарный Христос-Спаситель жил в 1500-х годах?!

Я не смог в это поверить год назад хотя бы в силу того, что я совсем плохо знал историю Византийской империи и Западного Рима. Сейчас сложившееся у меня представление о возможном претерпело изменения. Я понял, что вся религиозная история — это сплошная фальсификация! И я полагаю, что к концу прочтения этой статьи и у вас тоже, читатель, начнётся переоценка ценностей а также нашей истории.

А пока продолжаем читать весьма убедительное объяснение писателя Виктора Печорина касательно того факта, что "на следующий день (после коронации английской королевы Елизаветы I Тюдор) один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла..."

"...Однако… Не волнуйтесь, уважаемый читатель, мир не перевернулся и не сошёл с ума. На самом деле вся эта ситуация имеет простое и естественное объяснение. И сейчас мы это продемонстрируем.

Разгадать эту тайну помогут два ключа.

Первый ключ содержится в процитированном отрывке из детской книжки Диккенса, точнее – из завершающей её части. Давайте её ещё раз прочитаем:

«…коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать».

Вторым ключом является дата коронации Елизаветы Тюдор – 1558 год.

Пожалуй, с этой даты и начнём. 1558 год. Сорок лет назад доктор богословия Мартин Лютер прибил свои знаменитые 95 тезисов на ворота церкви, положив начало движению Реформации, вскоре докатившемуся и до Англии. А 24 года назад отец Елизаветы король Генрих VIII подписал «Акт о супрематии», провозгласивший разрыв Английского королевства с Римо-католической церковью и образование независимой от Рима национальной англиканской церкви.

К папскому престолу у англичан было много вопросов. В течение тысячи лет Рим опустошал казну королевства под видом церковной десятины, сборов на крестовые походы и других многочисленных поборов. Без разрешения Рима англичане не могли не только поставлять епископов, но и короновать королей. Наконец, папа вмешался в личную жизнь короля, запретив ему разводиться, что окончательно переполнило чашу терпения. Можно ли управлять страной, если ты и шагу не можешь ступить без разрешения из далекой Италии?

Реформация означала ликвидацию тотального господства Рима над европейскими государствами и учреждение ими собственных национальных церквей. Одним из остро дискуссионных вопросов того времени был вопрос о переводе богослужения на национальные языки.

Как известно, начиная со времен Римской империи, католические службы ведутся исключительно на латинском языке, который Римская церковь считает единственным языком, на котором следует обращаться к Богу. Богослужение на любом другом языке считается недействительным.

При этом, за тысячу лет, истекшую после развала Империи и образования на её обломках национальных государств, не осталось ни одного народа, для которого латинский язык был бы родным. Латынь стала мёртвым языком, использующимся только для богослужения, и непонятным простым верующим. Для них то, что говорил священник в церкви, представлялось непонятной тарабарщиной.

Люди чувствовали, что католические иерархи их обманывают, ссылаясь на Библию, но проверить этого не могли: Библия ведь тоже была написана на непонятной латыни. При этом «сакральный» статус латинского языка вызывал сомнение: ведь изначально Библия была написана частично на еврейском, а частично на греческом языке (именно на этих языках говорили евангелисты), и лишь позднее её перевели на латынь, причём с многочисленными ошибками и искажениями. Но если латынь не была первоначальным языком Библии, то почему на «мёртвую» латынь перевести Библию можно, а на живые языки – нельзя? Нет ведь ни одного разумного основания для такого запрета!

А особенно остро это вопрос встал после создания национальных церквей, в том числе – англиканской.

Вообще попытки переводить Библию на английский язык предпринимались и раньше, но кончались они весьма плачевно. Первый английский перевод Библии был сделан Джоном Уиклифом в 14 веке, однако эта попытка натолкнулась на ожесточенное сопротивление католической церкви, которая объявила Библию Уиклифа ересью и строжайше запретила её читать. Другой перевод был сделан Уильямом Тиндалом в начале 16 века. Результат: переводчик был сожжён на костре вместе с его трудами. Тиндалу не повезло: он совсем чуть-чуть не дотянул до того времени, когда… уже стало можно. А вот его сотруднику Ковердейлу повезло больше. В 1534 Англиканская церковь подала Генриху VIII прошение об английском переводе Библии, и тут как раз Ковердейл напечатал свой вариант перевода, использовав материалы, оставшиеся от несчастного Тиндала, которые он выдал за свои. Библия Ковердейла свободно продавалась, но официально не была одобрена главой церкви, которым у англичан считается … сам король. В 1537 году Генриха VIII все-таки «дожали»: он дал высочайшее одобрение на создание английской Библии. И тут же появился новый перевод, так называемый «перевод Мэтью». На самом деле авторство Мэтью было фикцией, а перевод – совсем не новым. Его на скорую руку слепили из переводов Тиндала и Ковердейла, а мнимый переводчик понадобился чтобы скрыть причастность к переводу недавно казненного Тиндала.

Ещё год спустя под редакцией того же Ковердэйла появилась дополненная и расширенная версия «перевода Мэтью», названная Большой Библией. Причём одновременно с ней, и даже чуть раньше, был издан королевский указ, обязывающий каждый приход приобрести для своей церкви экземпляр Библии, причём половину расходов должны были возместить прихожане.

После смерти Генриха VIII работа по совершенствованию Библии продолжалась с участием тех же учёных мужей, однако, с воцарением старшей дочери Генриха, Марии Католички, вовсе не случайно прозванной Марией Кровавой, в Англии началась католическая реакция, и переводчики были вынуждены спешно покинуть родину. Они обосновались в протестантской Женеве, где в 1557 году им удалось напечатать новую версию Нового Завета, а в 1560 – полное издание Библии, которое острословы тут же назвали «Библией штанов» или «Библией бриджей»: учёные мужи перевели стих 3:7 из Книги Бытия таким образом: «и сшили смоковные листья, и сделали себе штаны».

При Елизавете I, сменившей на престоле свою кровавую сестру, Англия вновь вернулась в лоно англиканства. Англиканские иерархи с неодобрением отнеслись к Женевской Библии, которая казалась им «недостаточно ортодоксальной», и всячески оттягивали ее публикацию в Англии (она была напечатана только в 1576 году). Одновременно они инициировали работу над так называемой Епископской Библией, составленной епископами под руководством Мэтью Паркера в рекордно короткий срок – всего за 2 года, и напечатанной в 1568 году. Впрочем, быстрота работы над этим переводом объясняется довольно просто: епископы взяли за основу Большую Библию, всего лишь внеся в нее поправки в тех местах, где она расходилась с древнееврейским или греческим оригиналами, а также не постеснялись вставить в нее куски Женевской Библии, которая была переведена на более высоком научном уровне. До появления так называемой Библии короля Якова (1611 год) Епископская Библия считалась официальной Библией Англиканской церкви.

Итак, после этой исторической справки, наверно уже несложно разгадать, что же имел в виду Чарльз Диккенс, рассказывая странную историю о евангелистах – узниках британской короны, которых некоторое время вынуждали изъясняться на непонятном народу языке.

Непонятный народу язык – это, конечно, латынь, а «некоторое время», очевидно, – время правления Марии Кровавой, запретившей богослужение на народном языке и поставившей вне закона английские переводы Евангелий. А под просьбой об «освобождении евангелистов» от «странного непонятного языка», на котором их «заставляли говорить» подразумевается обращение к королеве англиканских епископов о разрешении отправлять мессы на народном языке и о санкционировании изданий английской Библии".

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Теперь смотрите какая "атомная бомба" получается, если к этой половинке информации добавить другую половинку информации, точно подходящей к первой половинке, в результате чего возникает некая "критическая масса", способная взорвать мозг любому человеку, верующему безоговорочно всякому печатному слову.

Мы сейчас возьмём в свидетели русского человека, жившего четыреста лет назад и исполнявшего при русском царе Алексее Михайловиче весьма почётную роль. Я имею ввиду иеромонаха Арсения (в миру Антона Путиловича Суханова, русского церковного и государственного деятеля, дипломата, писателя и книжника, строителя (распорядителя) московского Богоявленского монастыря, келаря Троице-Сергиева монастыря.

Арсений Суханов родился в 1600 году, в деревне Спицыно Псковского стана, Соловского уезда, а умер 14 августа 1668 года в Москве.

В 1637 году Арсений Суханов был направлен вместе с посольством князя Фёдора Волконского в Кахетию, к царю Теймуразу. Арсений имел особое поручение «расспросить про всё и разведати всякими мерами подлинно: какова их земля и сколь просторна, на скольких верстах и сколько в ней городов, и сколь людна, и каковы люди, и какие в ней узорочья, и любят ли Теймураз-царя». Ему также было поручено «веры их рассмотреть и разведать гораздо — какова у них вера и нет ли у них в чём розни, не изрозьнено ль что?».

В 1649 году в Москву для сбора пожертвований на украшение Гроба Господня прибыл иерусалимский патриарх Паисий. Он обратил внимание царя Алексея Михайловича и патриарха Иосифа на то, что в русских богослужениях присутствуют отступления от обрядов восточной православной церкви. Знания старца Арсения стали решающим фактором при выборе посланника на Восток для изучения обрядов церкви. 10 июня 1649 года Арсений вместе с Паисием и иеродиаконом Ионою отправился в Константинополь с заданием описать церковные обычаи. Однако доехать до Царьграда Суханову не удалось — он дважды возвращается в Москву, сначала из Ясс а затем, 8 декабря 1650 года — с Афона. Вернувшись из путешествия, Суханов передал в Посольский приказ свои «Прения с греками о вере», а также сведения о путешествии с подробным описанием обычаев, нравов местного населения, климата и растительности, животного мира, крепостных укреплений городов, через которые проходил его путь.

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Вы изучили биографию Арсения Суханова?

А теперь давайте прочтём, что же он написал в свои 50 лет в своём посольском докладе «Прения с греками о вере».

"Старец же Арсений говорил грекам: вы говорите, что мы крещение от вас прияли, а не так как вы креститеся рукою крестимся. Ино чем вам тем величатися или укоряти нас, скажите ми? Егда папа римский благочестив был, то он ис пети чювств началное и головное был чювство зрение; а егда то зрение туском заволокло, сиречь ересию и расколом церьковным папа помрачился и света видети право не может, то четыри чювства, сиречь патриархи, и без зрения, сиречь и без папы, живут. Такоже и мы можем ныне без вашего учения быть. – Или папа егда благочестив был и в то время которых крестил, могут ли те нынешняго папу слушать или ни?

И хотя нынешней папа тем над ними и возноситись будет, и их укорять станет, что оне крестилися от Риму, а его ныне не слушают, – то не могут ли ти отвещати: врачу, исцелися сам. Сиречь очисти своё зрение, и возри право и приими веру ту ж, которую первие благочестивыи папы держали, от них же мы веру приняли, – и тогда хвалися над нами, что мы от вас крещение приняли и мы будем тебе за главу приимати. – Такоже и мы вашим вопросам ответ даём: всуе вы хвалитеся тем, что мы от вас крещение приняли.

Мы крещение приняли от апостола Андрея, как, по Вознесении Господни, прииде апостол Андрей в Византию, и оттуду Чёрным морем шёл до Днепра и Днепром вверх до Киева, а от Киева даже и до Великаго Новаграда; и ходя тем путём, учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил, а в Киеве будучи, крест воздвигнул, якоже пишет в книге "О правой вере". Потом сослан был от Нерона царя римского в заточение Климент папа Римский в Корсунь, еже ныне зовется Крым; и он, будучи в Корсуни, своим учением корсунян в веру привёл и крестил, и ту и преставился..."

Я вновь сделаю паузу в этом историческом повествовании, чтобы и здесь тоже прокомментировать только что прочитанный материал, написанный Арсением Сухановым в 1650 году.

Русь была крещена, – написал иеромонах Арсений в своём посольском докладе «Прения с греками о вере», – не князем Владимиром, как нам сейчас рассказывают, а одним из апостолов Христа – Андреем, прозванным Первозваным, который помимо Киева был также в Великом Новгороде, где "учение своё о вере Христове распростирал, а иных крестил". А упомянутый иеромонахом Арсением папа Климент, сосланный в Корсунь (в Крым), считается "четвёртым епископом Римским" (4-м папой римским). И был он в этой должности, согласно официальной хронике Римско-католической церкви, с 88 или 90 по 97 или 99 год. Источник.

Фактически упомянутый папа Климент был современником апостола Андрея Первозванного.

Кстати, Владимир Путин, нынешний Президент России, в курсе этих событий! Слушать со 2-й минуты!

Однако, всё то, что рассказал в своём посольском докладе «Прения с греками о вере» Арсений Суханов, совершенно не стыкуется с тем, что нам рассказывают о нашем прошлом наши историки.

"Крещение Руси — термин, под которым в современной исторической науке подразумевается введение в Древней Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем. Источники дают противоречивые указания на точное время принятия новой религии. Традиционно, вслед за летописной хронологией, событие принято относить к 988 году и считать началом официальной истории Русской Церкви (некоторые исследователи полагают, что «крещение» состоялось позже: в 990 или 991 году".

«Крещение Руси». Фреска работы В. М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. 1896. «Крещение Руси». Фреска работы В. М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. 1896.

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Обратите внимание читатель, что в повествовании иеромонаха Арсения Суханова апостол Андрей Первозванный распространял среди русского народа "учение своё о вере Христове". Народу же сказали, что мы отмечаем "Крещение Руси" с момента принятия "новой религии". А "учение о вере" и "государственная религия" — по мнению великих мыслителей, это не одно и то же!

Читаем теперь далее посольский доклад Арсения Суханова «Прения с греками о вере», написанный в 1650 году:

"А Климент папа – ученик Петра апостола и поставлен бысть им в Риме; и был один папа в Риме. А Петр апостол – брат Андрею апостолу, которой будучи у вас, и к нам пришёл. И великий князь Владимер крестился в Корсуни (в Крыму) от тех християн, которыя от Климента крещенны; и мощи Климентовы ис Корсуни взял Владимер к себе в Киев и митрополита и весь освящённыи чин. И мы как прияли веру и крещение от апостола Андрея, так и держим: крестимся даж и доныне по их 50-му правилу в купели в три погружения и их правило блюдём твёрдо. А вы, греки, апостольского правила не храните: в купели в три погружения ныне не креститеся, но по новому римскому уставу обливаетеся и покропляетеся. И посему знатно, что мы крещение от апостол прияли, а не от вас греков.

Явно обличает вас греков божественное писание, яко древняя злоба нова благодати быти не хощет. Тако и вы греки закоснели есте, живучи меж бусорман, и за стыд свой или гордости ради не хочете повинутися древнему отцу блаженному Феодориту и прочим, но правитеся новым своим дасколом [дидосколом] Домаскином иподьяконом; а стараго предания никакого о том не покажете ни Феодоритова, ни иных .

Дидаскалия (греч. Διδασκαλία τῶν ἀποστόλων, лат. Didascalia Apostolorum — «Наставление (учение) апостолов») — апокриф, написанный на древнегреческом языке, созданный в конце III — в начале IV века; псевдоэпиграф, приписываемый святым апостолам. Представляет собою собрание нравственных предписаний и правовых норм, касающихся различных сторон жизни. По свидетельству 24 главы, апостольская «Дидаскалия» составлена самими апостолами на Иерусалимском Соборе. Источниками «Дидаскалии» служат «Дидахе», собрание Игнатьевых посланий, диалог Иустина Мученика, апокрифическое евангелие Петра, четвёртая книга Сивиллиных пророчеств. В конце IV века была переработана в Сирии, составив 6 первых книг так называемых «Апостольских Постановлений». Источник.







Считаю важным также напомнить читателю, что "Восточная Римская империя", образующая с Русью единую Гиперборею, прекратила своё существование в 1453 году по фальсифицированному летоисчислению, после взятия турками-османами Царьграда (города Византия, именуемого также Константинополем). А иеромонах Арсений Суханов вёл свои "прения с греками о вере" в 1650 году по фальсифицированному летоисчислению. Справка из "Википедии":Считаю важным также напомнить читателю, что "Восточная Римская империя", образующая с Русью, прекратила своё существование в 1453 году по фальсифицированному летоисчислению, после взятия турками-османами Царьграда (города Византия, именуемого также Константинополем). А иеромонах Арсений Суханов вёл свои "прения с греками о вере" в 1650 году по фальсифицированному летоисчислению.

И вы не токмо крестное знамение по древнему преданию потеряли, но и самое крещение. Святии апостоли написали в 50-м своём правиле: "ащё епископ или поп крестит не в три погружении, да извержется"; також и вси святии отцы, последуючи сему правилу, писали, велели крестить в купели в три погружения, а нихто не написал обливать или покроплять.

Не сыщишь у вас в Грецыи и в Волохах ни единаго человека правым крещением крещена. И говорите, покрывая свой стыд, что то есть всё одно – погружать или обливать; и святии апостоли и святии отцы того нигде не написали, что то всё одно, но велели погружать. И вы мало не соединились есте с римляны.

Да вы ж и лета от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги, а повинутися не хощете. – А все то вам прилучилося от римлян, занеже еллинскаго учения печатной двор у себя имате и книги вам печатают в Риме и в Венеции и во Англии; и еллинскому писанию ходите учитись в Рим и в Венецию, и дидасколы у вас все от тех наук приходят к вам и, там оне будучи, яже в коростове стаде и здравая скотина окоростовеет, тако и ваши дидасколы приходят к вам из Риму и из Венеции все шелудивы, якоже и Власий дидаскол рек от науки римских обычаев, и вас тому учат; а вы их во всём слушаете, потому что у вас своих наук нету еллинскому языку и книги от них приимаете. – Прочее ж реку, что у вас ни было доброго, то все к нам к Москве перешло...." (Процитировано по изданию С. А. Белокурова, Москва. 1891 г.) Источник.

Вы, читатель, увидели, вот это в диалоге Арсения с греками, сказанное нашим иеромонахом: "Да вы ж и лета от Рожества Христова потеряли: пишете в нынешнем во 158-м году от Рожества Христова – 1650-й год; и в том обличают вас ваши ж греческия книги..."?!

Если 1650 год от Рождества Христова по западному (католическому) календарю на самом деле соответствовал только 158 лету от Рождества Христова, то получается, что существует 1492 года разницы в летоисчислении.

Это почти полторы тысячи лет! То есть, наша история умышленно состарена на полторы тысячи лет!

А что у Чарльза Диккенса в его книге «Child’s History of England» про евангелистов написано, помните?

«…Коронация (королевы Елизаветы I Тюдор) прошла великолепно (в 1558 году), а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать...»

Ну и какой вывод следует из всего этого?

Как нам относится к откровениям Чарльза Диккенса, который изложил в своей книге историю Англии, и к откровениям Арсения Суханова, который написал "посольский доклад", исполняя поручение самого царя всея Руси?!

Впору вспомнить слова Христа-Спасителя, записанные в Евангелии от Ионна: "если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно!". (Ин. 8: 16-17).

В нашем случае мы тоже имеем свидетельство двух человек. И нет ни малейшего повода не верить им!

5 января 2018 г. Мурманск. Антон Благин