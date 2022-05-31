В ежегодном докладе The Global Risks Reports 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ), нехватка пресной воды названа одной из главных угроз, с которыми человечество столкнется уже в самом ближайшем будущем.

Кризис водных ресурсов, по расчетам специалистов, приобретет поистине глобальный масштаб к 2040-2050 годам, то есть всего через каких-нибудь 20-30 лет. И это неизбежно приведет к структурным изменениям в мире, в том числе и в мировой экономике.

Нехватка воды и в самом деле становится одним из главных вызовов XXI века, поскольку уже сейчас в некоторых странах бутилированная стоит дороже нефти. В Новой Зеландии, например, цена одного литра воды Antipodes превысила стоимость литра бензина в 21 раз (!). Дорожает и простая вода из-под крана. В европейских странах, к примеру, в Дании, ее стоимость может достигать почти 12 долларов за кубометр. Из-за нехватки воды уже сейчас страдают, в разной степени, около 4 миллиардов человек, то есть почти половина населения земли.

По данным ЮНЕСКО на 2017 год, от нехватки питьевой воды ежедневно умирало более 800 детей в возрасте до пяти лет, а к 2040 году около 600 миллионов детей будут жить в районах с крайне ограниченными водными ресурсами, что может причинить серьезный ущерб их здоровью или привести к гибели.

С проблемой ограниченного доступа к пресной воде сталкиваются не только обитатели Ближнего Востока и Северной Африки, но и жители Средней Азии, Индии, Кореи, Австралии, Румынии, Молдавии, Венгрии, северных районов США. Впрочем, даже в странах, не испытывающих недостатка в пресной воде, остро стоит проблема ее загрязнения из-за неэффективного использования имеющихся водных ресурсов и деградации систем водоснабжения.

Причем ситуация продолжает стремительно ухудшаться. За последние сто лет использование водных ресурсов на нашей планете возросло в шесть раз и продолжает неуклонно повышаться, увеличиваясь приблизительно на 1% в год. Это происходит под воздействием таких факторов, как демографический рост, экономическое развитие и т.п.

При этом водные ресурсы распределены в мире крайне неравномерно. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), обладатели наиболее крупных ресурсов пресной воды — Бразилия (8233 км³) и Россия (4507 км³). Что касается самых необеспеченных водой стран, то их, по оценке Института мировых ресурсов, насчитывается чуть больше десятка. Это четыре республики бывшего СССР — Туркмения, Молдова, Узбекистан и Азербайджан. Румыния, Молдова, Венгрия и Туркмения получают около 75% пресной воды. Почти 50% необходимой пресной воды получают из-за рубежа Азербайджан, Латвия, Словения, Узбекистан и Украина.

При этом богатые страны потребляют воды куда больше менее развитых. Так, согласно данным ВОЗ, для удовлетворения базовых личных потребностей человеку требуется от 50 до 100 литров воды в день. В сельских регионах Африки этот показатель значительно ниже нормы и составляет 10-20 литров в день. А в США, напротив, он достигает 450 л. В Канаде — 340 л, в Японии — 320 л. В Западной Европе из-за высокой стоимости услуг водоснабжения он колеблется в диапазоне от 130 до 180 л.

Не секрет, что жители, например Германии, расходуют сегодня воду крайне экономно. Предпочитают реже мыть посуду, реже мыться и т.п. В Европе вообще в большинстве стран не моют руки под струей из-под крана, а набирают воду в заткнутую пробкой раковину, и полощутся в этой грязной воде. Поэтому в России потребление воды куда выше, чем в Западной Европе.

В среднем на одного городского жителя у нас приходится 250 л. воды, хотя как она у нас используется в сельской местности, вообще никто еще не подсчитывал.

Последние годы во всем мире растет спрос на бутилированную воду. В Европе этот показатель составляет 140 л в год на человека. В США он еще выше — около 205 л, причем за период с 2010-го по 2020 год потребление бутилированной воды в этой стране возросло более чем на 30%. В России выпивают около 5,8 млрд л воды в год, то есть приблизительно 40 л на душу населения. В результате этого бутилированная вода повсюду стремительно дорожает. Поспособствовал этому также еще и экологический налог, введенный в ряде стран на пластиковую тару, в которую эта вода разливается.

Нехватка пресной воды нередко оборачивается конфликтами между государствами. Только с 1950-го по 2000 год произошло более 500 территориальных споров из-за воды. Водные ресурсы стали одной из главных причин Арабо-израильской войны 1967 года.

После того, как израильтяне открыли «Всеизраильский водопровод», сирийцы, опасаясь недополучения воды из и так уже скудных водных источников региона, приступили к строительству отводного канала для сбора воды из рек Хацбани и Баниас. Реализация этого проекта ставила под угрозу само существование Израиля.

В 1975 году сирийцы построили дамбу на реке Евфрат, что едва не обернулось вооруженным столкновением между Сирией и Ираком. В 1998 году Сирия оказалась на пороге войны с Турцией из-за того, что турецкое руководство планировало построить на Евфрате систему дамб. Доступ к воде стал одной из главных причин конфликта в северо-западном районе Судана Дарфуре, вспыхнувшего в 2003 году и унесшего жизни около 200 000 человек. Ливийский лидер Муаммар Каддафи в конце прошлого века приступил к реализации крупнейшего проекта под названием «Великая рукотворная река», чтобы превратить значительную часть Сахары в цветущий сад, используя гигантские водные ресурсы подземного Нубийского горизонта. Но грянула «арабская весна», обернувшаяся гибелью Каддафи и развалом Ливии.

Некоторые аналитики даже полагают, что цель интервенции Запада в Ливии в 2011 году состояла не только в том, чтобы свергнуть «диктатора» Каддафи, и даже не в том, чтобы установить контроль над нефтяными ресурсами этой страны, а в том, чтобы получить доступ к богатейшим водным ресурсам Нубийского горизонта.

Понятно, что рост водного дефицита неизбежно усилит борьбу за эти ресурсы. Как полагают многие эксперты, XXI век может стать веком водных войн. Поэтому уже сейчас ведутся усиленные поиски решения проблемы нехватки воды.

За последние 50-70 лет число водохранилищ увеличилось в десять раз. Всего их в мире создано более 60 000. Вместе взятые, они занимают площадь 400 000 кв. км, сопоставимую с площадью Черного моря. Но и они не гарантируют водной безопасности. Водохранилища могут быть подвержены загрязнению, в том числе и умышленному, а также воздействию стихийных бедствий и техногенных катастроф. Вводятся новые технологии опреснения соленой воды и очистки сточных вод. Мировым лидером в этом отношении является Израиль, где построены крупные предприятия по опреснению морской воды. Растет добыча воды из водоносных горизонтов. Но самые крупные из них расположены глубоко под землей, и потребуется бурение дорогостоящих скважин.

Выдвигаются и вовсе фантастические идеи, например, воздействовать на дождевые облака или использовать туман с целью извлечения из него водного конденсата. Обсуждается идея добычи пресной воды из айсбергов и ледников, но экологи опасаются, что это может обернуться опасными последствиями для климата планеты. А потому ясно, что для решения глобальной проблемы водного дефицита требуются совместные усилия всего человечества.

Стоит ли беспокоиться по поводу нехватки воды России? Ведь наша страна — одна из наиболее водообеспеченных стран мира, обладающая одними из крупнейших в мире запасами пресной воды.

Поверхностные воды (включая болота) занимают 12,4 % огромной территории России. Как сообщил Total Research, в будущем Россия может стать экспортером не только нефти и газа, но и пресной воды. Например, в Китай или в страны Средней Азии и Европы, где отмечается нехватка пресной воды в связи с ростом ее потребления.

Однако 84 % поверхностных вод нашей страны сосредоточено к востоку от Урала, а многие густозаселённые районы Европейской части России уже сейчас испытывают нехватку водных ресурсов. Трудности с пресной водой есть, например, в Крыму.

Кроме того, уровень загрязненности водоемов, которые обеспечивают водоснабжение городов, стремительно растет. Около 70% воды для водопроводов забирается из рек и водохранилищ. Например, Москву обеспечивают сразу несколько искусственных водоемов и природных рек. Но износ трубопроводов, по которым поставляется вода, по данным Роспотребнадзора, составляет 70%. Критическая ситуация, когда более 50 % водопроводов пребывают в неудовлетворительном состоянии, наблюдается в Чечне, Карачаево-Черкесии, Хакассии, Томской, Вологодской, Костромской, Курганской и Мурманской областях. 45% сетей водоснабжения вообще требуют срочной замены. В результате от грязной воды у нас погибает больше людей, чем от ДТП. Так что проблем с водой и у России сегодня хватает.





