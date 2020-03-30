Экономика абсурда – когда бензин дешевле нефти

Сознательное обрушение цены на нефть саудитами привело к удивительным процессам в некоторых других частях той же самой «углеводородной экономики».

На них в своем письме обратил внимание один из читателей моего блога nstarikov.ru.

В результате быстрой (и сознательной!) дезорганизации мирового рынка «черного золота» сложилась ситуация, когда сырье стоит дешевле конечного продукта.

Бензин стоит дешевле нефти. Думаю, не надо пояснять, что первое делают из второго, а никак не наоборот, и потому, нефть должна быть дешевле бензина.

Но сегодня баррель товарного бензина стоит дешевле барреля нефти.

В нормальных условиях бензин на $10 за баррель дороже нефти. При этом заработок нефтеперерабатывающего завода обычно около $0.50 за баррель. Сегодня же – бензин примерно на $4 за баррель дешевле. То есть, переработав баррель нефти в бензин, завод несет убытки.

Что это означает? Что пойдут остановки нефтеперерабатывающих заводов.

Хочу подчеркнуть, что речь идет об общей ситуации в мире. Речь о заводах в США, Европе. Завод Orlen (Мажейкяй) в Литве (принадлежит полякам) за первый квартал 2020 года «заработал» $400 млн убытка.

Разумеется, в зоне риска и наши заводы, но, как ни странно, система ценообразования топлива в России, где львиную долю составляют налоги, а цена на бензин не снижается при падении мировой цены, сегодня «сберегает» нефтеперерабатывающие заводы РФ.

В США же ситуация следующая. Заводы уже начали останавливаться. Потому, что цена на бензин упала невероятно низко. Сейчас, условно говоря, цена литра бензина в Штатах равна стоимости литра воды. Как написал в своем письме читатель моего блога «Сегодня самый прибыльный бизнес : покупать бензин, заливать назад в нефть и продавать, как нефть. Прибыль будет в 20 раз выше, чем в обычной ситуации зарабатывает нефтеперерабатывающий завод!».

Сегодня цена нефти около $27-28 за баррель, а бензина $17!

«На торгах в понедельник фьючерсы на бензин на Нью-Йоркской товарной бирже рухнули до рекордно низких значений с 2006 года, когда этот инструмент был запущен (ProFinance.ru: до этого цены были так низки в 2001 году). В моменте цена бензина снижалась на 30% с лишним и доходила до 38 центов за галлон (3.785 литров), что по текущему курсу доллара к рублю составляет примерно 8 рублей за литр». Источник

Нет, на заправках в США (где самые низкие цены на бензин среди «развитых стран») бензин не стоит 8 рублей за литр (в пересчете с цены за галлон).

«По данным GasBuddy (агрегатор цен на бензин в США), неделю назад, когда фьючерсы на бензин торговались гораздо выше сегодняшних уровней, средняя стоимость одного галлона бензина на заправке в США составляла $2.14, т. е. около 45 рублей за литр при текущем курсе доллара к рублю. Сегодня же на одной из заправок в Кентукки можно заплатить всего $1.11 за галлон, т. е. около 23.5 рублей за литр». Источник

Для справки: совсем недавно, в 2019 году, средняя стоимость бензина на американских заправках в пересчете на литры составляла $0.79. Сейчас – около $0.50 за литр.

При этом объяснения, что цена на бензин низкая, потому, что низкая цена на нефть, это полная ерунда. Бензин дешевле нефти! Что является признаком серьезного дисбаланса в энергетической сфере, который, к слову, не может продолжаться долго. Банкротства заводов пойдут чередой. Параллельно с банкротствами компаний по добыче сланцевой нефти.

И это понимают.

«Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшегося 9 марта телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в целом не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, однако просил обеспечить, чтобы цена на нее не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса. Об этом сообщила во вторник газета «Политико». Как отмечает издание, эта беседа стала первой попыткой объяснить Эр-Рияду, что перенасыщение рынка нефти на фоне вспышки коронавируса может нанести серьезный ущерб американской экономике — по мнению аналитиков, сохранение цены на нефть на уровне 20-30 долларов за баррель может разорить примерно половину производителей сланцевой нефти». Источник

Вот такая она и есть — «новая реальность 2020» в сфере энергетики. И она не нравится даже вашингтонским авторам идеи, суть которой — повторить обрушение цены на нефть в 1985 году (план Рейгана), что поставило в сложное положение Советский Союз.

Источник: https://nstarikov.ru/jekonomika-absurda-kogda-benzin-deshevle-nefti-114351