Росстат: В России появились четыре города-миллионника
Городами-миллионниками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом свидетельствуют итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, которые представил Росстат. В РФ теперь 16 городов с миллионным населением. При этом в целом численность населения увеличилась в 28 российских регионах. По данным переписи населения 2010 года, в список городов-миллионников вошли Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. Там проживают почти 46 миллионов человек. А это почти четверть всего населения страны. Последняя перепись показала, что за 11 лет численность населения увеличилась почти на 1,5 миллиона человек и теперь составляет порядка 147,2 миллиона человек. Ранее сообщалось, что на неделе с 14 по 20 мая Росстат зафиксировал дефляцию в 0,02%. Всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись населения проводят раз в десятилетие. Изначально она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии и выборов в Госдуму ее сроки неоднократно...