Зачем либералы толкают Россию к бунту.

Автор – Михаил Беглов

И все-таки они сделали это. Честно говоря, в силу присущей русскому человеку некоторой наивности до последнего момента надеялся, что московские власти под каким-нибудь благовидным предлогом отменят и, по крайней мере, отложат решение о резком увеличении – практически вдвое – стоимости парковки в центральных районах столицы.

Вполне понятно, что оно вызвало крайне негативную реакцию. Петиция на этот счет уже собрала 300 тысяч подписей. Но наших МЭРских чиновников мнение горожан не интересует.

Особенность российских «слуг народа», - а, смею заметить, к этой категории относятся все те, кто работает в государственных и местных органах власти и получает зарплату за счет бюджета, то есть наших с вами налогов, - состоит в том, что они считают себя «хозяевами жизни», а всех остальных челядью, которой можно помыкать как крепостными.

Посему заранее на все столбы повесили большие таблички с новыми расценками. Так что могу всех поздравить – Москва, наконец, поднялась до уровня других европейских столиц, по крайней мере, по стоимости парковки.

Мой предыдущий комментарий вызвал широкий отклик в социальных сетях, и в том числе от тех, кто хорошо знает ситуацию в крупных городах Европы. В Женеве, например, согласно заведенному порядку, до введения дорогостоящих уличных платных парковок власти обязаны обеспечить альтернативные варианты – подземные гаражи с умеренными ценами. А в Париже стоимость парковки под землей составляет порядка 4 евро, хотя, конечно, совсем в центре немного дороже. Но там и общественный транспорт работает как по часам, и потому многим действительно удобнее оставить свой автомобиль где-нибудь на окраине, а уже в центр добираться иным способом.

Более того, повсюду все новые здания должны иметь подземную парковку, а в Москве по-прежнему строят гигантские жилые комплексы, причем даже в центральных районах, например, в районе Киевского вокзала, где почему-то решили, что эта бессмысленная роскошь нашим людям не нужна.

И еще вот такой м-а-а-а-ленький нюанс – в Москве там, где подземные парковки все же строят, продают кусок бетонного пола размером 3 на 6 метра по цене однокомнатной квартиры. А в той же Европе, на опыт которой так любят ссылаться наши доморощенные либералы, стоимость парковочного места составляет примерно 10 процентов от стоимости квартиры. Что называется, почувствуйте разницу!

Я уже предчувствую, как ликсутовы и иже с ним заверещат в один голос – вот видите, наши цены не выше, чем в других европейских столицах. Так чем же мы хуже! Вы, господа, лично ничем не хуже, потому что и зарплаты получаете гораздо большие, чем те, кому вы по идее служить должны (о других дополнительных «источниках» в данном случае просто промолчу). Так и паркуйтесь на здоровье по 400 рублей в час, хоть до посинения. Но только вам этого делать не надо, потому что вы разъезжаете на авто с персональными водителями, которые, не выключая двигателей, целыми днями ждут вас у подъезда, отравляя воздух угарным газом и сжигая бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков. Ну, не может же барин сесть в холодный автомобиль. Не дай бог геморрой заработает в том месте, где спина, по известному одесскому выражению, теряет свое благородное название!

Вы хотите, чтобы у нас все было, как в остальном мире? Так тогда давайте и зарплаты с пенсиями поднимем до мирового уровня, хотя бы среднего. А вот теперь, господа чиновники, придется немного поднапрячь свои умственные способности. Немного арифметики на уровне начальной школы: средняя зарплата в России в этом году, по данным Росстата, составила 42 550 рублей, а во Франции – 1490 евро, что составляет по сегодняшнему курсу 112 301 рубль.

Даже если поверить в то, что данные Росстата корректны, то получается, что россияне получают примерно в 2,7 раза меньше, чем французы. Но при этом московские власти хотят, чтобы мы платили за парковку и прочие «удовольствия» столько же.

Все же не могу не отметить в скобках, что эта цифра Госстата, хотя, быть может, и отражает «среднюю температуру по больнице», но на самом деле обманчива, потому что зарплата основной массы людей в России смехотворно мала. Фельдшер в Ростове, например, должен кормить жену и ребенка на 18 тысяч рублей, а зарплата преподавателя московского ВУЗа не дотягивает даже до 20 тысяч рублей.

И таких примеров можно приводить до бесконечности много. Даже, по официальным данным, доходы четверти населения России ниже уровня бедности, хотя, по более объективным оценкам, неимущих, на самом деле, как минимум вдвое больше. И это – позор для России, страны, с самыми большими запасам природных ресурсов в мире!

Московские власти требуют, чтобы жители столицы пользовались общественным транспортом. Но благими желаниями, как известно, вымощена дорога в ад. Именно в таком аду действительно оказались москвичи в начале прошлой недели, когда накануне снегопада им посоветовали оставить автомобили дома. Многие поверили. По сравнению с тем, что творилось в тот день в метро, Вавилонское столпотворение показалось бы выходом детского сада на прогулку.

Последний раз в Москве такую «толкучку» можно было наблюдать только на похоронах Сталина. Метро просто-напросто не выдержало с утра такого нашествия людей. Поезда ходили с большой задержкой, чудом никто не пострадал. На дорогу, которая обычно занимает около 40 минут, судя по рассказам в социальных сетях, уходило около трех часов. И как вы думаете, кто оказался виноватым в этом? Конечно же, сами пассажиры – их оказалось слишком много, и они слишком активно хотели попасть в вагоны. Может, пора сделать как в Японии – поставить у каждой раздвижной двери по двум служащим, которые будут заталкивать людей в вагоны?

История с повышением стоимости парковки в Москве могла бы кому-то показаться ничтожно малой величиной, если бы в ней как в капле воды не отражалось бы нынешнее, скажем так, безрассудное и жестокое отношение власти разного уровня к гражданам страны. В чем они действительно преуспели в последние годы, так это в создании репрессивной фискальной политики, задача которой выжать из людей все, что у них еще осталось.

Все эти полгода создавалось такое впечатление, что нас проверяют на прочность. Рост акцизов привел к резкому повышению цен на бензин, а, соответственно, и общему увеличению цен на все потребительские товары и продукты питания. Правительство сдвинуло пенсионный возраст, но при этом сделало вид, будто не заметило, что фактически ограбило людей на очень крупные суммы.

Если вы, к примеру, должны были бы получить при достижении прежнего пенсионного возраста пенсию в размере 10 000 рублей в месяц, то за пять лет общая сумма составила бы 600 тысяч рублей. Но поскольку продолжительность жизни на эти пять лет никто даже президентским указом увеличить не может, то при очень низком уровне в России этого показателя фактически у вас эти деньги государство просто украло. Правда, чтобы немного смягчить недовольство, нынешним пенсионерам пообещали с января 2019 года добавить к пенсии 1000 рублей – так сказать, бросили кость с барского стола.

Новый шок ждет россиян после в новом году, когда они съедят все салаты и прочие яства, приготовленные к празднику, и отправятся в магазин за продуктами. С января 2018 года НДСувеличивается на 2% процента до 20 процентов. Какая ерунда, скажете вы. Но, во-первых, чтобы вы понимали, от общей суммы чека каждой покупки пятая часть – это поборы государства. То есть, если вы заплатили на кассе 1000 рублей, то примерно 200 рублей – это дань «большому брату», а если 5000 рублей, то все 1000 рублей. Как-то совсем по-другому начинаешь тогда воспринимать это привычное понятие – НДС.

Но парадокс в том, что с нового года стоимость наших покупок возрастет не на 2%, а гораздо сильнее, потому что хлеб не растет на деревьях, а пакеты с молоком не произрастают на грядках. А в их производстве задействована целая технологическая цепочка. И на каждом этапе НДС будет увеличивать промежуточную стоимость на эти самые 2%, то есть в итоге конечная стоимость продукта будет пропорционально возрастать.

Только самые безответственные лгуны могут утверждать, что повышение НДС не приведет к резкому росту цен. Приведет, и еще к какому. Может, и не сразу, но постепенно. Хотя на самом деле, судя по моему походу в магазин в эти выходные, они уже подскочили, причем достаточно сильно. Так вроде берешь то-се, и каждый продукт по отдельности стоит вроде и немного в пределах 100 или 200 рублей, а в итоге вылетает сумма, от которой седеют последние волосы.

И это при том, что за последние четыре года, что мы живем в условиях санкционной блокады, стоимость «потребительской корзины» моей семьи, например, возросла более, чем в два раза. Наши вкусовые предпочтения и объем потребления не изменились, напротив, появилась привычка выискивать на полках товары подешевле. И, поверьте, что речь не идет о покупке каких-то дорогостоящих импортных продуктах, а о базовом наборе – хлеб, «молочка», крупы, куры и т.д. То есть это наши производители под сурдинку постепенно поднимали цены. Вот такое у нас произошло «импортозамещение»!

Сейчас очень модная тема в прессе – так называемое «глубинное государство» на примере США, где госаппарат фактически саботирует и блокирует реализацию решений главы Белого дома. Создается такое впечатление, что такая же ситуация существует и в России. Вроде наверху правильные слова говорят о необходимости повышения благосостояния народа, разрабатывают всякие «национальные программы». Но только на деле они не только не выполняются, но, наоборот, фискальная политика всех госструктур всех уровней направлена на то, чтобы выжать из народа как можно больше – через новые акцизы, через повышение налогов, через штрафы и так далее и тому подобное.

И останавливаться на этом, судя по всему, не намерены. Решили прижать к ногтю всех так называемых «самозанятых». Хотите получить право мыть чужие сортиры или учить уму-разуму чужих недорослей – плати. А на днях один из этих, как бы это помягче сказать, членов Госдумы долго-долго думал и выступил с поистине «гениальной» идеей – взимать налог с мужей за неработающих жен. Ах, они дома сидят, детей растят. Вот и платите за их тунеядство! А одна саратовская чиновница уже вошла в историю своим заявлением «государство не просило вас рожать».

На самом деле, господа, вы просто плохо учились в школе и потому не знаете историю. Даже ничего придумывать не надо. Все уже до вас придумано. Еще столько много налогов можно ввести. Например, на воздух – поставить камеры с функцией распознавания лиц на всех подъездах. Выходишь на улицу – плати за воздух. Не хочешь – сиди дома и не высовывайся. Или обложить налогом унитазы. Установите ни них счетчики – спустил воду, заплати. Был такой римский император Веспасиан, который прославился фразой Pecunia non olet - Деньги не пахнут, когда ввел налог на общественные уборные. Так чего вы ждете, господа? Вперед!

Если корову только доить, но не кормить, то она либо сдохнет, либо начнет лягаться, причем очень больно. Так на что же надеются «либералы во власти» - на долготерпение русского народа? «Народ безмолвствует» - это, видимо, единственное, что они запомнили из классики.

Или же эта «пятая колонна» намеренно делает все возможное, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту наших американских «партнеров» - развалить Россию изнутри и свалить «ненавистный путинский режим» руками самих же россиян? Тогда, господа, попросите кого-нибудь прочитать вам другое произведение Пушкина «Капитанскую дочку» - там очень много чего интересного написано про другую сторону русского характера, и в том числе про «русский бунт – бессмысленный и беспощадный». Вы этого хотите? Хотите дождаться как в Свердловске в 1989 году «водочного бунта»? Так вас же первых эта волна и сметет.

А весь ужас ситуации состоит в том, что при отсутствии реальной, не декоративной и – подчеркиваю – цивилизованной оппозиции недовольством народа, наверняка, тут же воспользуются всем уже хорошо известные политические провокаторы. И что тогда? Как в Париже – слезоточивый газ и водометы, которые особенно эффективны при минус 20?

Не дай бог, чтобы этого произошло. Так что, может, пора уже задуматься и перестать выкачивать кровь из людей!?

…На днях у метро «Кропоткинская» прямо под постаментом одному из основателей марксизма-ленинизма Фридриху Энгельсу установили инсталляцию в лучшем западном стиле «Рождественский вертеп». Энгельс явно с неудовольствием на него поглядывает. Другого места в Москве не нашлось! Просто не инсталляция, а квинтэссенция тупости и безвкусия местных властей.

Кстати, «вертеп» – слово не ругательное, а означает всего лишь на старославянском «пещера». Но в богатом русском языке у него есть и другое значение. Так вот то, что сейчас происходит в Москве, да и не только, – это действительно вертеп, который давно уже вышел за все возможные рамки цивилизованного общества.

Источник: www.iarex.ru