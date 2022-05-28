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Пакт Молотова-Риббентропа/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Егор Яковлев рассказывает о смысле пакта Молотова-Риббентропа, опровергая мнение, что подписание документа стало «грандиозным дипломатическим провалом Советского Союза».
Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова 13 сентября 2019 года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на канале «Цифровая история».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #гоблин #тупичок

Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2702

Расписание ближайших экскурсий: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xC4-AHcqySY
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