Пакт Молотова-Риббентропа/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Егор Яковлев рассказывает о смысле пакта Молотова-Риббентропа, опровергая мнение, что подписание документа стало «грандиозным дипломатическим провалом Советского Союза».
Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова 13 сентября 2019 года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на канале «Цифровая история».
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Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/2702
Расписание ближайших экскурсий: https://vk.com/egortrip
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