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Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа/Дмитрий Пучков и Егор Яковлев

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Продолжение беседы о пакте Молотова-Риббентропа. Егор Яковлев рассказывает, почему секретный протокол создал условия для более прочной обороны и помог избежать катастрофы в 1941-м году.
Видео вышло на канале Дмитрия Пучкова 2 октября 2019 года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на канале «Цифровая история».
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДмитрийПучков #гоблин #тупичок

0:52 – Англо-франко-советские переговоры в 1939 году
5:18 – Германия рассматривала вариант заключения тактического договора с СССР
7:00 – Территориальные претензии Финляндии к Советской России
21:50 – Нюансы советско-польских отношений
27:17 – Агрессивные настроения в Румынии по отношению к советскому государству
32:38 – Суть и содержание секретного протокола
44:03 – Секретный протокол не является злодейским документом
49:41 – Война в Европе без участия России всегда развязывала России руки
53:09 – Инструменты давления на современную Россию

Расписание ближайших экскурсий: https://vk.com/egortrip

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MbP_v7PDWdo
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