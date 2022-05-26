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Периферийный конфликт на истощение

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Периферийный конфликт на истощение

Битва за Донбасс, которая определит будущее СВО, в самом разгаре. Она пошла по медленному, тлеющему сценарию, который не предполагает стремительного и зрелищного разгрома ВСУ. Все чаще вспоминают термин Первой мировой: война на истощение.

Конфликт пока остается локальным и периферийным для всех, кроме Украины: Россия воюет армией мирного времени, по сути — экспедиционным корпусом на максималках, а Запад, хоть и снабжает ВСУ в невиданных масштабах, новейшее и самое дорогое оружие пока не поставляет, своими войсками не вмешивается.

В любом военном конфликте капитальное значение имеют два вопроса: 1) каков политически приемлемый ущерб: сколько вы готовы потерять сил и средств для достижения военных целей? 2) каков физически приемлемый ущерб: сколько вы можете потерять сил и средств и при этом сохранить способность сражаться и добиваться целей?

В контексте ВСУ разделим этот вопрос на несколько:

▪️ Сколько Украина готова потерять людей? — политически, судя по всему, достаточно много. Сейчас общие потери ВСУ убитыми, ранеными и пленными оцениваются в 70-100 тыс. человек, и общественное мнение страны эти цифры пока что принимает: да, потери высокие, но мы успешно сдерживаем орков. Однако это лучшие, наиболее опытные и мотивированные бойцы, и, по крайней мере в ближайшие месяцы, заменить их будет тяжело. Кроме того, оборонительная тактика ВСУ хорошо работает на укрепленных позициях, которые создавались на Донбассе годами. Как проявят себя необученные новобранцы вне таких позиций и против армии, получившей опыт штурмовых действий, покажет будущее.

▪️Сколько Украина готова потерять оружия? — на первый взгляд, в условиях чит-кода на бесконечные патроны и стволы с запада, этот вопрос не имеет значения. Однако основу армии, особенно армии обороняющейся, составляют не хипстерские беспилотники и не единичные устаревшие образцы бронетехники, а артиллерия: пушки, гаубицы, РСЗО, минометы. При нынешних масштабах боевых действий их нужны тысячи и десятки тысяч и миллионы единиц боеприпасов к ним. Да, СССР накопил оружия на пару мировых войн, и часть оружия осела на Украине и служит сейчас в ВСУ. Да, со всего мира везут военную помощь, но пока что этот поток меньше того, что теряется на фронте. По мере исчерпания советского хребта ВСУ перед Западом встанет вопрос полноценного военного снабжения в масштабах, которых не было десятилетия, снабжать же придется хоть и закаленную в боях, но сильно потрепанную армию со значительным процентом необученных новобранцев — что означает еще больше потерь и необходимость еще больших поставок.

▪️Как долго Украина выдержит экономически? Называют цифры двукратного падения ВВП Украины в этом году: примерно на 100-150 млрд долларов. Поддержание экономики на плаву в условиях мобилизации, потери части территории, в условиях стоящих предприятий, девальвации валюты потребует сопоставимых вливаний со стороны Запада. Даже полная конфискация российских ЗВР компенсирует это только отчасти, ведь остается вопрос военного снабжения, что требует еще до 1 млрд долларов ежедневно.

А что Россия? Пока принятая российской армией тактика медленного продвижения с опорой на артиллерию приносит плоды, ожидать ее изменения не стоит. Если ВС РФ окончательно забуксуют и завязнут — в обороне ли Славянска/Краматорска, на подступах ли к Харькову или Николаеву, — придется решать вопрос с военной мобилизацией, что пока представляется для Кремля политически неприемлемым.

Для противника же (Украины и Запада) вопрос приемлемости ущерба сведется в конечном счете к тому, насколько украинская армия окажется способна наступать на российскую, способна занимать территорию. Если сможет — вопросы экономического ущерба, а также потерь по-прежнему останутся несущественными. Поэтому и люди будут идти на фронт, и оружие будет течь с запада широким потоком. Если же не сможет, если и дальше будет хоть и медленно, но отступать, то встанет вопрос, что делать дальше: идти на мир — либо повышать ставки.

Как и раньше, все будет решаться на поле боя.

https://t.me/vatfor/7763 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7635746.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, ДНР, донбасс, лнр, Россия, США, Украина, холодная война
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9240 6892
    чужой 16 мин. назад

      ” -Россия воюет на Украине экспедиционным корпусом на максималках.”
      ….
      Великолепно сказано.
      Лукашенко сказал еще лучше
      ” – Что то слишком затянулась спецоперация ”

      Ну это сказал высшее главнокомандование.
      А вопрос простой. Почему Путин говорил, что если будет нужно, то армия России дойдет до Киева за шесть дней.
      И как же грамотно ответить на вопрос, почему она до сих пор не дошла.
      Белорусская армия решила не помогать братьям по ОДКБ, а спрятаться и комментировать.
      Смысл медленных действий есть. Он понятен для думающих людей.

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