Город-сад завтрашнего дня: некоторые черты градостроения будущего

Жизнь человека и общества не существует отдельной от законов мироздания, и её качество напрямую зависит от того, понимают и учитывают ли человек и общество эти законы в своей деятельности или пытаются бороться осознанно или неосознанно с ними.

В сегодняшней статье изложим некоторые принципы градостроения будущего, соответствующие новой концепции жизнеустройства, идущей на смену деградирующей, но пока ещё господствующей — Западной . Эти принципы базируются на гармоничном развитии и взаимодействии человека, общества и природы между собой. А если быть более точными, на основе объективных закономерностей человеческого бытия. Часть из них уже используется, но только для «элит» и требуют массового внедрения.

Объективные закономерности, которым подчинена жизнь человеческого общества (как в аспекте обеспечения безопасности, так и в аспекте разного рода угроз безопасности и заведомой вредоносности тех или иных видов деятельности), можно разделить на шесть категорий.





В каждой из них закономерности оказывают то или иное воздействие друг на друга, а также — и на закономерности других категорий, поскольку Мир един и целостен:



Человечество — часть биосферы, и существуют объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса, формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов в пределах биосферы. Поэтому жизненно необходимо соблюдать определённую плотность размещения населения на определённой территории



Человечество — специфический биологический вид, и существуют специфи­ческие биологические (физиологические и психологические) видовые закономерности, регулирующие его жизнь. Эти особенности задают базовые параметры компактных единиц застройки



Существуют нравственно-этические (ноосферные, эгрегориальные и религиозные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли.



И вопреки мнению многих, закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо.



Это означает, что нельзя делить людей на первый и второй сорт, каждому человеку необходимы равные возможности в освоении его потенциала развития



Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.



Реализация массовой программы градостроительства будущего потребует трансформации культурных представлений о труде, образовании и воспитании, здоровье и питании, взаимоотношений с природой.



Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности, и существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах. Они должны быть максимально объективны, автоматизированы и управляемы



Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять.



И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.





Каковы должны быть принципы градостроения?

Нас интересует, какими должны быть принципы в сфере градостроения, соответствующие объективным закономерностям. Данная тема — конечно предмет отдельного исследования, в ходе которого нужно ещё и охватить всю глобальную человеческую историю и различные артефакты в сфере археологии, не имеющие отношения к нынешней цивилизации. В данной статьей мы рассмотрим лишь некоторые из них.

На рубеже XIX-XXвв. человечество оказалось на развилке исторического развития. С одной стороны, это строительство городов-садов (Фурье, Говард, Гёддес, Райт, Мемфорд), основанное на принципах совместного развития, диалога человека и природы (Вернадский, Чижевский, Тесла).



С другой стороны, супрематическое представление о городе как «машине для жилья» (Леонидов, Ладовский, Мельников, Корбюзье, Джонсон), где во главу угла поставлен «взрывной» рост экономики городов, основанный на представлении о переходе количество в качество, острой конфронтации городского и природного окружения (Гегель, Маркс, Вебер).



Если учесть неустанное действие закона времени и господствующую Западную концепцию управления с её технико-технологическим путём, то этот «взрывной» характер развития городов был понятен и соответствовал её целям.



В свою очередь Советский Союз в условиях, пока не была разработана собственная концепция и управленческо-экономическая и градостроительно-архитектурная наука, был вынужден подстраиваться и срочно индустриализироваться, а потом и поднимать разрушенное войной хозяйство в максимально короткие сроки.

Сегодняшнее состояние городов, это разномастные последствия реализации в практике градостроительных концепций Западной концепции.

Советские города и сегодняшние российские представляют, как правило, — это



компактный город-центра с промышленными предприятиями, централизованным комплексами ВУЗов, научных институтов и т.п., а также жилыми районами высокой плотности (6 000-10 000 чел/га) — такая градостроительная методология и практика в своё время носила мобилизационный характер и позволяла в короткие сроки индустриализировать, а потом и восстановить разрушенную в годы войны страну и на сравнительно коротком историческом промежутке обеспечить «взрывной» рост экономических показателей страны и освоение новых территорий и ресурсов.



формирование неформального города-периферии — массовое развитие дачных кооперативов, садоводств, посёлков и т.п.; сохранение исторически сложившихся индивидуальной жилой застройки в составе городских территорий; создание товариществ индивидуальных застройщиков, что является отражением исторически сложившейся ментальной культуры ландшафтно-усадебной урбанизации.





Сегодня мы наблюдаем несколько векторов развития практики строительства городов.



Во-первых, по инерции развивается и модифицируется советская методология «мобилизационного» городского планирования.



Во-вторых, точечно применяются отдельные методы, заимствованные из зарубежной практики градостроительства — дизайн городской среды, проектирование общественных пространств, «умный» город и т.д.



В-третьих, «тихой сапой» стихийно развивается практика индивидуального домостроения, горожане самостоятельно реализуют наиболее близкие мировоззренческие представления об идеальной жилой застройке и организации семейного быта.





Для понимания принципов градостроения будущего необходимо учесть следующие аспекты:



Как вписываются в современную практику развития городов исторически сложившиеся советские методы градостроительства «мобилизационного» характера, сформированные на основе законов «материалистической диалектики»:

закон перехода количественных показателей в качественные — упор на достижение количественных показателей (плотности застройки, уровня автомобилизации, капитализация кв.м. городской территории) в длительной перспективе (50-100 лет) не приводит к гарантированно высокому и однозначно понимаемому уровню качества городской среды и качества жизни горожан в целом;

закон единства и борьбы противоположностей — создаёт бинарную оппозицию центр-периферия, что приводит в длительной перспективе развития к чрезмерной антропогенной и экологической нагрузке на городские территории и одновременному опустению межселенных периферийных территорий, чрезмерному истощению их природных и человеческих ресурсов;

при этом, закон «отрицание отрицания» блокирует определённым образом эволюционное развитие сложившейся методологии градостроительства, предназначенного для «мобилизационного» взрывного экономического роста в условиях острого международного политического соперничества, предполагая демонтаж существующей методологии и замены её на новую в определённой точке развития общества.





Необходимо обратить пристальное внимание на разработки других стран в области градостроительной теории, особенно по тем направлениям, которые позволили, преодолев закон «отрицание отрицания», найти эволюционный путь развития представлений о развитии городов.



Среди прочих в этом направлении можно отметить «интегральный урбанизм» — градостроительную теорию, которая направлена на улучшение качества жизни горожан, эффективное смешанное использование городской инфраструктуры, правильное размещение мест приложений труда и образования.



Следует оценить потенциал развития «стихийной» жилой застройки — современный опыт индивидуального домостроения, практику развития дачных кооперативов; процессы трансформации исторически сложившихся деревень и поселений в зонах влияния крупных и крупнейших городов.



Также требует осмысления, развития и доработки современный опыт градостроительства наиболее близкий к традиционной культуре жизнеустройства общества — это и практика строительства некоторых современных поселений, и общие теоретические изыскания формирования городов-спутников.



Согласно общей тенденции развития градостроительства новое актуальное «звучание» приобретают работы известных социалистов-утопистов XIX-нач. XXв.: А. Сен-Симона, Ш. Фурье, П. Гёддеса, Э. Говарда, советского архитектора Н.В.Марковникова и др. В новых условиях становится всё более привлекательной их широкая гуманистическая направленность, бесконфликтный и эволюционный подход к развитию градостроения и общества.



Следующие два пункта — главные:



Каким образом влияют те или иные аспекты культурной и природной среды поселений на формирование организма и психики человека, а также местной популяции в целом. В т.ч. и в преемственности поколений.



Необходимо провести анализ и оттолкнуться от объективных закономерностей, которым подчинена жизнь человеческого общества. Нужно определить, какие задачи перед градостроительной теорией ставит современная управленческая и экономическая наука. Одним из главных ориентиров должно стать формирование экологической направленности общественного развития и особого способа общественного производства — коэволюции человека и природы, то есть их совместного и согласованного развития.



Такая целевая установка потребует обновления градостроительных методов от «мобилизационных» подходов к долгосрочным, в масштабе тысячелетий, горизонтам планирования и расчётам экономической эффективности.



И только по мере решения этих вопросов возможно формирование новой культуры поселений будущего, основанной на научно обоснованном подходе, в интересах всего общества и природы.

Ниже приведены основные черты возможных изменений, которые затронут теорию и практику градостроительной деятельности.

Диалектика столкновения и конфликта Диалектика собеседования и взаимодействия Эксплуатация биосферы Гармоничное развитие человека и биосферы Количество переходит в качество Эффективное использование ресурсов в соответствии с целями Привилегированность городских сообщества Равные условия для всех Город-концентрирован Город-рассредоточен Мегаполисная урбанизация Ландшафтно-усадебное градостроение Моноцентризм Полицентризм Городское зонирование Интеграция городских функций Глобальный мегаполис Ноополис



Ноополис — город будущего

В современных условиях можно обозначить особое направление развития городов, гармоничный способ освоения пространства — формирование города как целостной развивающейся территории, которую можно обозначить термином ноополис (от греч. νου – разум, πόλη – город).

Ноополис можно определить как непрерывный город-территорию, организованную таким способом, который обеспечит эффективное взаимное развитие общества и биосферы, предоставляя равный доступ для горожанина к образованию и местам приложения труда, одновременно обеспечивая воспроизводство абиотических компонентов биосферы (вода, воздух, почвы и т.д.).

Планировочная концепция Эбенизера Говарда(1850-1928) из его книги «На завтра: мирный путь к реальному изменению»



Ниже рассмотрим несколько базовых принципов формирования города-территории. На их основе возможно развить соответствующие теоретические представления о ноополисе как о новом способе урбанизации.

Полицентрический тип освоения территории

Впервые подобные представления возникли как реакция на скученность и антисанитарное состояние городов индустриальной эпохи в XIX веке в работах Ш. Фурье, П. Гёддеса и др. Наиболее известный труд на эту тему — «Города-сады будущего» (Garden Cities of To-morrow) Эбенизера Говарда (Sir Ebenezer Howard). В этой книге он предложил создавать новые компактные города ограниченного размера, которые будут постоянно окружены сельской местностью.



Подобные города-сады были использованы в качестве теоретической модели для многих пригородов.



В наши дни эта идея приобретает актуальное звучание как очевидный путь разрешения противоречий бинарной оппозиции «центр-периферия», когда компактный «город-центр» из потребителя ресурсов «периферии» превращается в производящую сетевую интегральную планировочную структуру.

Общая схема организации полицентрической планировочной структуры



В узлах сети предполагается разместить интегральные общественно-производственные кластеры — фокусы урбанизации, — в которых культура, образование, производство и другие общественные функции объединены по кластерному принципу, а совместная работа городских функций осуществляется благодаря использованию интегральной планировочной структуры при пространственной организации этих центров.

Стоит добавить, что подобные идеи развивались в 80-е годы в СССР в виде представлений об организации территориально-производственных комплексов.

Ландшафтно-усадебная урбанизация

Вокруг интегральных общественно-производственных кластеров возможно создать особые районы жилой застройки, организованные по ландшафтно-усадебному стандарту урбанизации.



Среди профессионально и качественно спланированной индивидуальной и смешанной жилой застройки интегрированы отдельные функции общественно-производственного кластера (ближе к самому центру) и небольшие органические сельхозпредприятия, парки и лесосады (ближе к периферии жилой застройки). Жилая застройка вместе с интегральным центром образуют структурную планировочную единицу ноополиса — селитебный модуль (от слова — селить).

Принципиальная схема функциональной организации селитебного модуля (функции слева направо): первый ряд — вычислительные и data центры; роботизированное производство; культура; креативное образование; второй ряд — леса и пашни, ландшафтно-усадебная застройка, теплицы, роботизированное сельское хозяйство.



Одно из важнейших свойств, которым должен обладать селитебный модуль –—плотность размещения населения ρ=100-200 чел./км². Такая плотность обеспечивает гарантированное воспроизводство абиотических компонентов биосферы и непревзойдённо высокие экологические показатели жилой застройки.

При этом сама жилая застройка не будет иметь ни чёткого геометрического контура, ни равномерно распределённого по площади показателя плотности — внутренняя граница с интегральным кластером (принцип функциональной пористости) и внешняя с природным окружением (принцип экологической пористости) будут «размыты» за счёт взаимопроникновения небольших планировочных элементов, а плотность застройки будет плавно увеличиваться от ρ=100 чел./км² на периферии селитебного модуля до ρ=200 чел./км² ближе к интегральному центру.

Схема реализации принципов интегрального урбанизма — «полупрозрачных границ» и «пористости».



Так в основу планировочной организации селитебного модуля закладывается принцип «пористости», характерный для интегрального урбанизма. Согласно этому принципу



нам удастся устранить негативные последствия реализации модели противопоставления «центр-периферия»;



удастся избежать «конфликта» между жилым и общественным, между городской территорией и природным окружением.



Это позволит реализовать новый диалектический принцип согласования и взаимодействия, основанный на понимании этики ответственности и «пределов роста» мировой экономики, который возможно обеспечит устойчивое и предсказуемое взаимное развитие общества и биосферы.

Равномерное качество городской среды

Общедоступность и высокое качество образования является тем свойством, которое свяжет воедино всю совокупность селитебных модулей ноополиса. Реализация этого свойства потребует технической организации единого информационного поля — пространства интеграции образования, культуры, производства и досуга.



Интеграция жилой среды со сферами производства и образования, формирование интегральных общественных пространств — всё это создаёт эффективные горизонтальные связи для обмена информацией в пространстве селитебного модуля. Наибольшая интенсивность информационных процессов в узлах полицентрической структуры — интегральных общественно-производственных кластерах — центрах селитебных модулей ноополиса.



Учебные и производственные процессы, оказание услуг и культурно-просветительская деятельность, объединённые в интегральной планировочной структуре, представляют собой интегральный конгломерат образования, производства, культурных, общественных и рекреационных функций посредством которых:



обрабатываются и передаются накопленные знания,



осуществляется непрерывный синтез новых знаний, прямое апробирование и внедрение технологий на производственных площадках;



создаётся высокий уровень социально-бытового обеспечения производственного и управленческого труда;



локализуются очаги урбанизации, создавая благоприятные условия для развития биосферной оболочки территории ноополиса.



Концепция сегмента города-сада Эбенизера Говарда(1850-1928) из его книги «На завтра: мирный путь к реальному изменению»



Синергия функциональных процессов

Этот принцип можно рассматривать как следующий эволюционный этап развития метода функционального зонирования. Он призван поддерживать «жизненные силы» планировочных структур селитебных модулей.



Вместо обширных пространств, организованных по монофункциональному признаку (протяжённые жилые микрорайоны и коммунально-складские зоны; территории крупных холдингов промышленности), предполагается целенаправленно организовать определённые площадки в структуре городской среды, в которых взаимодействие горожан и различных видов городской активности достигает наивысшего уровня.

Накопление разнообразных способов взаимодействия между горожанами и функцией и многогранное сочетание различных функций позволяют достичь эффекта синергии — глубокого комплексного взаимодействия, обеспечивающего высокие показатели качества городской среды при существенном уменьшении использования ресурсов.

Схема функциональной организации интегрального общественно-производственного кластера: ПК — производственные площадки; ОБР — образовательные площадки; ОП — общественные пространства; РТ — станция регионального транспорта; ЛТ — станция локального транспорта; РТ — станция речного транспорта.



Интермодальность транспортных связей

Одним из наиболее эффективных способов организации транспортной системы полицентрической планировочной структуры представляется её иерархическая организация на основе принципа интермодальности транспортных связей.



Этот принцип основан на обеспечении интенсивного взаимодействия между различными видами транспорта — подразумевается прогрессивное использование разнообразного транспорта (от эргономичной организации пешеходных и велосипедных связей до многоступенчатой организации скоростного железнодорожного движения) на тех участках инфраструктуры, где будут наиболее полно раскрываться того или иного вида перевозок.

Если селитебный модуль сделать 8-10 км в диаметре, тогда путь пешком от окраины до интегрального общественно производственного кластера составит ориентировочно 1 час пешком. В таком случае путь на работу туда и обратно по самому длинному пути будет составлять два часа в день — рекомендованное ВОЗ время пребывания на открытом воздухе.



При плотности размещения населения ρ=120 чел./км² население селитебного модуля такого размера составит около 6 000 чел. Это соответствует населению современного микрорайона среднего размера.



При этом будет обеспечена соразмерная человеку доступность городских функций и скорость движения пешеходов и транспорта по улицам, а также планировочными средствами сведена к минимуму ежедневная трудовая миграция — всё это соответствует самым передовым представлениям о городской мобильности в наши дни

Формирование ноополиса представляет собой новый стандарт градостроения территорий.



Перспективы внедрения в практику описанных выше методов наиболее актуальны (и это подтверждает опыт применения идей «города сада» Э. Говарда при формировании пригородов крупных городов) при освоении периферийных территорий крупных и крупнейших городов, обладающих необходимым градообразующим потенциалом для реализации биосферно обусловленного городского развития.

Экспериментальная модель преобразования периферийных территорий г. Минска с использованием полицентрической планировочной структуры из селитебных модулей: 1 – сохраняемые территории исторических городских центров; 2 – комплексная реорганизация сложившейся городской застройки; 3 – промышленные узлы, преобразовываемые в территориально-производственные комплексы; 4 – селитебные модули; 5 – основные автомобильные магистрали; 6 – основные железнодорожные пути; 7 – узлы регионального транспорта.



Предлагаемый стандарт градостроения предполагает:



интегральное объединение градообразующих факторов (производства, образования, общественно-культурных пространств) в узлах полицентрической планировочной структуры осваиваемой территории — основная ретроспективная черта, сближающая представления об урбанизации будущего и идей «социалистов-утопистов»;



эволюция градостроительного инструментария формирования жилой среды от «мобилизационного» микрорайона к ноосферно обусловленному селитебному модулю;



регулирование плотности застройки с целью поддержания воспроизводства абиотических компонентов биосферы;



созидающая работа по преобразованию по преобразованию природного окружения, направленная на осуществление совместного развития общества и природы.





Заключение

Для большинства людей, населяющих нашу необъятную Родину, будет мировоззренчески близка и понятна градостроительная форма такой «малой родины» — благоустроенного компактного модуля-поселения, объединяющего в себе широкие образовательные возможности, гармоничную архитектуру, современные условия для труда и творчества, комфортную жилую застройку наивысшего экологического качества, способствующую развитию здоровья жильцов и их детей.



Разработка культуры поселений будущего и её постепенное преображение через создание в стране сети подобных зелёных городских модулей позволить решить целый комплекс проблем во многих сферах и дать мощный толчок развитию страны и благополучию всего общества.

«Рос шепоток рабочего Над тьмою тучных стад, а дальше неразборчиво, лишь слышно — «город-сад». Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» (В.В. Маяковский)

ИАЦ



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