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Крах политики разрядки и периферийные конфликты сверхдержав

18:26. 19 августа 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассказывает о взаимоотношениях США, СССР и КНР и политике СССР на Ближнем Востоке в 70-хх гг. Получал ли СССР дивиденды от помощи африканским странам? Как в США оценивали эту помощь? В чём выражалось советско-американское соперничество? Как строилась американская дипломатия в 70-хх гг? Как было принято решение о вводе советских войск в Афганистан? Почему «политика разрядки» потерпела крах?

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Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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