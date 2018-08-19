Крах политики разрядки и периферийные конфликты сверхдержав

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассказывает о взаимоотношениях США, СССР и КНР и политике СССР на Ближнем Востоке в 70-хх гг. Получал ли СССР дивиденды от помощи африканским странам? Как в США оценивали эту помощь? В чём выражалось советско-американское соперничество? Как строилась американская дипломатия в 70-хх гг? Как было принято решение о вводе советских войск в Афганистан? Почему «политика разрядки» потерпела крах?



============================================================================

Рекомендуем:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

============================================================================