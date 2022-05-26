Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Брифинг Минобороны России (26.05.2022 г.)

65 11

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

◽️ Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350-ти националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе  Кремидовки Одесской области.

◽️ Кроме того, в районах  населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/16146
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Специальный брифинг Минобороны России по вопросам катастрофы рейса MH17 в небе Украины
Брифинг Минобороны России (24.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г. Вечер)
Брифинг Минобороны России (30.03.2022 г.)
Брифинг Минобороны России (21.03.2022 г.)
11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 961 715
    Ленид четыре часа назад

      Армии России – Слава!
      Великая благодарность нашим воинам!
      Момент разгрома армии укронацистов стал неизбежным.
      Но, однако, уничтожение военной машины – это только половина победы.
      Нам противостоит весь Запад и наглосаксы.
      И события на Планете идут по сценарию,прописанному когда-то в “Ветхом Завете”. Помните “Апокалипсис”? Более детально спланировано в известных “Протоколах…”.
      Далее следует ожидать появление всадника “Голод”.
      Предстоит генеральное сражение с силами Тьмы космического уровня. Инициативу берет на себя Русский Народ! Больше некому!

    • 17138 15588
      Руса три часа назад

        Раскрыта тактика “малых котлов” против ВСУ в Донбассе.
        Почему пала Светлодарская дуга:
        https://www.mk.ru/politics/2022/05/25/raskryta-taktika-malykh-kotlov-protiv-ukrainy-pochemu-pala-svetlodarskaya-duga.html

      • 23980 19978
        марина три часа назад

          Бегут ,бегут и жалуются ,что сильно их стреляют :..https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=JIekxda6te0&feature=emb_title..
          а эти западенцы недовольны ,ибо только восточных пользовали раньше как мясо,а теперь прикоснулись к золотому фонду нациков… https://www.youtube.com/watch?v=4ARb8TyH9OM&t=203s

          • 22849 21347
            жора шаповмарина два часа назад

              Галичане – не вояки. После того, как батальон “Прикарпатье” сняли с захваченного пасс. поезда в Знаменке-2 (Кировоградская обл.) ( удирали с полным вооружением с Донбасса) в 2014 г. , мамки Галичанщины попрятали сынов и внуков в Польше. Но не всех. Параллельно приготовив “установку” – східнякив (восточных) защищать не будем. “Свидомисть национальная” так работает. Поэтому паразиты забрасывают на восток галичан в окопы обманом и угрозами.

              1
              1
          • 4101 3513
            Андрей Попов час назад

              Анонсируют налог на воздух с физических лиц, скоро дыхание станет платным. “Помните, как все в России смеялись на тему “конспирологии” на тему слежки за человеком. Теперь будем смеяться дальше.

              Канадский президент Alibaba Group Дж. Майкл Эванс на Всемирном экономическом форуме похвастался разработкой индивидуального трекера углеродного следа, который будет отслеживать, что вы покупаете, что вы едите и где/как вы путешествуете.”
              https://t.me/riakatysha/17423

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru