Брифинг Минобороны России (26.05.2022 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.
◽️ Кроме того, уничтожены: в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», и в районе Чугуева Харьковской области радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350-ти националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области.
◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов. В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 179 самолетов, 127 вертолетов, 1019 беспилотных летательных аппарата, 323 зенитных ракетных комплекса, 3266 танков и других боевых бронированных машин, 433 установки реактивных систем залпового огня, 1682 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3190 единиц специальной военной автомобильной техники.
Армии России – Слава!
Великая благодарность нашим воинам!
Момент разгрома армии укронацистов стал неизбежным.
Но, однако, уничтожение военной машины – это только половина победы.
Нам противостоит весь Запад и наглосаксы.
И события на Планете идут по сценарию,прописанному когда-то в “Ветхом Завете”. Помните “Апокалипсис”? Более детально спланировано в известных “Протоколах…”.
Далее следует ожидать появление всадника “Голод”.
Предстоит генеральное сражение с силами Тьмы космического уровня. Инициативу берет на себя Русский Народ! Больше некому!
а вот доллар вновь в наступление пошёл, уже более 64 рубл за его и это с 56
Раскрыта тактика “малых котлов” против ВСУ в Донбассе.
Почему пала Светлодарская дуга:
https://www.mk.ru/politics/2022/05/25/raskryta-taktika-malykh-kotlov-protiv-ukrainy-pochemu-pala-svetlodarskaya-duga.html
Бегут ,бегут и жалуются ,что сильно их стреляют :..https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=JIekxda6te0&feature=emb_title..
а эти западенцы недовольны ,ибо только восточных пользовали раньше как мясо,а теперь прикоснулись к золотому фонду нациков… https://www.youtube.com/watch?v=4ARb8TyH9OM&t=203s
Галичане – не вояки. После того, как батальон “Прикарпатье” сняли с захваченного пасс. поезда в Знаменке-2 (Кировоградская обл.) ( удирали с полным вооружением с Донбасса) в 2014 г. , мамки Галичанщины попрятали сынов и внуков в Польше. Но не всех. Параллельно приготовив “установку” – східнякив (восточных) защищать не будем. “Свидомисть национальная” так работает. Поэтому паразиты забрасывают на восток галичан в окопы обманом и угрозами.
Представляю, в окопах бандеровцы вместе с поляками.
О Волынской резне польские паны наверное уже забыли. )
Или поляки сзади, или в окопах – никого. Третьего не дано.
Анонсируют налог на воздух с физических лиц, скоро дыхание станет платным. “Помните, как все в России смеялись на тему “конспирологии” на тему слежки за человеком. Теперь будем смеяться дальше.
Канадский президент Alibaba Group Дж. Майкл Эванс на Всемирном экономическом форуме похвастался разработкой индивидуального трекера углеродного следа, который будет отслеживать, что вы покупаете, что вы едите и где/как вы путешествуете.”
https://t.me/riakatysha/17423
Сказка “Приключения Чиполлино” где то рядом.
Жора что космос говорит об укреплении рубля?
Чаво-чаво? Какие трахкеры? У нас тута полсотни км от областной столицы и все: связи никакой – не с усилителем, не на дереве, нигде. Чеки товарные на листочках от руки выписывают, Ку-коды токма по телевизору видели и интернетовская вышка от Ростелекома с 2 МВ/сек на весь район. Климат, правда, не очень – снег вчерась весь день шел, а так: Милости просим!
http://nwmegafon.narod.ru/maps/mf-vologda_big.htm