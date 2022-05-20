Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля с.г. была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена.

Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

Сегодня 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика.

Так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии С.Шойгу доложил Президенту России В.В.Путину.