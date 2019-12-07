„Не было бы счастья, да несчастье помогло” – эту русскую пословицу вполне можно применить к случаю неудачных поисков археологами материальных свидетельств т.н. Куликовской битвы. То ли не там ищут (и тогда правы Носовский с Фоменко), то ли эта битва – плод досужего вымысла церковных летописцев и монастырских переписчиков.



Зато те же археологи обнаружили ещё одно свидетельство древности русской цивилизации! О нём – ниже.

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Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры



ТУЛА, 6 декабря. ТАСС. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили на территориях древних поселений в Тульской области места производства металла и его обработки, относящиеся к I-III векам нашей эры.