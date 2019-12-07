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Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры

09:05. 7 декабря 2019 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

„Не было бы счастья, да несчастье помогло” – эту русскую пословицу вполне можно применить к случаю неудачных поисков археологами материальных свидетельств т.н. Куликовской битвы. То ли не там ищут (и тогда правы Носовский с Фоменко), то ли эта битва – плод досужего вымысла церковных летописцев и монастырских переписчиков.
Куликово поле
Зато те же археологи обнаружили ещё одно свидетельство древности русской цивилизации! О нём – ниже.

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Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры

ТУЛА, 6 декабря. ТАСС. Археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" обнаружили на территориях древних поселений в Тульской области места производства металла и его обработки, относящиеся к I-III векам нашей эры.

Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры
Это говорит о зарождении традиций металлургии за несколько столетий до ее появления в регионе в промышленных масштабах, рассказал ТАСС ученый секретарь музея-заповедника Алексей Воронцов.

"Исследуя памятники археологии, мы целенаправленно не искали какие-то памятники металлургии, но при обследовании территории Тульских засек они начали попадаться.

Мы заинтересовались, и теперь мы можем выстроить цепочку поселений ремесленников-металлургов, начиная от I-III веков нашей эры и вплоть до XIV-XV веков – предгородского времени, когда возникла Тульская оружейная слобода и металлургия стала одним из важных занятий жителей, позже появились металлургические заводы. В Туле и сейчас работают два современных металлургических комбината", – сказал Воронцов.

Археологические экспедиции проводились в течение 2019 года на местах древних поселений: в городищах Страхово, Кетри, у деревни Малая Стрекаловка. Там были обнаружены железные наконечники стрел, предметов быта, элементы украшений, а также глиняные горны для выплавки металла.

"Это около метра высотой сооружения, в которых в основную камеру засыпается руда и уголь, потом это все разжигается и через керамическую трубку нагнетается воздух с помощью кожаных мехов", – отметил Воронцов.

Зарождению металлургии, по словам Воронцова, способствовало наличие на небольшой глубине залежей железняка – бурой руды, а также леса, из которого делали уголь для плавки металла. Некоторая его часть предназначалась для продажи.

"По крайней мере в XIV-XV веках, в период Куликовской битвы, можно ручаться, что железо производилось и на продажу. Мы проследили большие запасы сыродутного железа, которое шло не только на производство, но и явно было собрано в большие партии, которые были предназначены для перепродажи", – уточнил Воронцов.

Археологи музея-заповедника разработали трехлетнюю программу по изучению мест древнего металлургического производства.

"Сейчас мы представили экспресс-выставку находок прошедшего археологического сезона, они находятся в стадии научной обработки, реставрации, позже перейдут в фонды музея-заповедника "Куликово поле". Весной 2020 года мы продолжим полевые исследования, разведку новых объектов металлургии и раскопки на местах тех памятников археологии, которые нам уже известны", – добавил собеседник агентства.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4778109.html

Метки: археология, история, русский, технологии, цивилизация

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