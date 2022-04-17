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Брифинг Минобороны России (17.04.2022 г.)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. 

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 68 военных объектов Украины. Среди них:  в районах Кривая Лука и Красноармейск два локатора подсвета и наведения С-300 и в районе Северодонецка один зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ»; шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и горючего, а также 40 районов сосредоточения украинской военной техники и личного состава в населенных пунктах Кременная, Красный Лиман, Колодези, Торское, Ямполовка и Новоселовка.

Армейской авиацией в течение ночи поражены четыре скопления живой силы и техники, а также колонна техники на марше. При этом уничтожены более 50 украинских военнослужащих, семь БМП и БТР и 14 бронеавтомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 814-ти объектам, в том числе: 17-ти пунктам управления, 111-ти огневым позициям артиллерии и 684-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Авдеевка, Байрак, Лозовая, Малая Камышеваха, Новопрокофьевка, Пологи, Чернобаевка, Широкое, Ясиноватая сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 470 беспилотных летательных аппаратов, 249 зенитных ракетных комплексов, 2290 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 992 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2166 единиц специальной военной автомобильной техники.


◽️ В ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р.Эрдогана 16 апреля в Приморском районе проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети.

◽️ В результате самоотверженных действий российской группы специального назначения, мечеть была деблокирована, уничтожено 29 боевиков, в том числе иностранные наёмники. Заложники, граждане одной из стран СНГ освобождены и выведены в безопасное место.

◽️ Окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. 

◽️ Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Всего, по словам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, на территории предприятия «Азовсталь» в составе украинской группировки сейчас окружены до 400 иностранных наёмников. 

◽️ Большинство из них являются гражданами европейских стран, а также Канады. Ранее мы уже сообщали, что радиопереговоры между боевиками в Мариуполе ведутся на шести иностранных языках. В случае дальнейшего оказания сопротивления все они будут уничтожены.
Всего с началом специальной военной операции киевский националистический режим привлёк на Украину 6 тысяч 824 иностранных наемников из 63 государств.  

◽️ Наиболее многочисленная группа прибыла из Польши – 1717 человек. Около полутора тысяч наёмников прибыло из США, Канады, а также Румынии. Из Великобритании и Грузии, каждой, – до 300 человек. 
С подконтрольных Турции районов Сирийской Арабской Республики прибыли 193 человека. 

◽️ Подавляющая часть наёмников сейчас распределена в составе украинских группировок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь. Их распределением по группировкам занимается «региональный координационный штаб» так называемого «интернационального легиона обороны Украины» в городе Белая Церковь.

◽️ В результате боевых действий численность наёмников неуклонно снижается и на сегодняшний день составляет 4877 человек. 
В боевых действиях российскими вооруженными силами уничтожено 1035 иностранных наёмников. Ещё 912 наемников отказались участвовать в боевых действий и сбежали из страны. 

❗️Напомню, что иностранные наёмники по Международному гуманитарному праву не имеют статуса «комбатантов». Они прибыли на Украину зарабатывать деньги, убивая славян. Поэтому лучшее, что их ждет, – уголовная ответственность и длительные сроки тюремного заключения.

Источник: https://t.me/mod_russia/14449
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9007 6691
    чужой 30 мин. назад

      Если никто в убежищах Мариуполя не вышел, то надо проламливать перекрытия.
      Никто не дал инфы. Даже Юрий Подлюка не знает.

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