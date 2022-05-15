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Брифинг Минобороны России (15.05.2022 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32-м районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области.
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов, Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой Народной Республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской Народной Республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный. Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15761
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