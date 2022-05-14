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Брифинг Минобороны России (14.05.2022 г. Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Петровское и Жовтневое.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 33 района сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники.
 
 Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены шесть пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укрепленных бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковая установка системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Березовка.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Питомник, Изюм Харьковской области, в том числе один над островом Змеиный. Кроме того, перехвачены: в районе населенного пункта Хлебороб украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Каменка Харьковской области три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15744
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