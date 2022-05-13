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Брифинг Минобороны России (13.05.2022 г. Вечер)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады. Кроме того, поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области. В результате ударов уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.
 
 Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики.
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 845 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок реактивных систем залпового огня, 1498 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15714
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