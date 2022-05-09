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Брифинг Минобороны России (09.05.2022 г. Вечер)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
 
 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска, а также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище.
 
 По уточненным данным, ночью в районе населенного пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома «Червоноглинское» высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» были уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено два пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
 
 Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники.
 
 В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны над городом Северодонецк сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

 Кроме того, уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма – два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов,  2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
 C 7-го мая, по прямому указанию В.Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный.

 В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

 В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понёс большие потери.
За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24. В течение двух суток сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбиты сегодня днём.

 Также, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, были уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

 В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих.

Источник: https://t.me/mod_russia/15559
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