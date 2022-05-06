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Брифинг Минобороны России (06.05.2022 г. Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

 Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная.
 
 Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск Донецкой Народной Республики, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики.
 
 Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.
 
 Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
 
 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/15257
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