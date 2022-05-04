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Брифинг Минобороны России (04.05.2022 г. Вечер)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

  Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/15161
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