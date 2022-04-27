Завершено строительство российской части моста через Амур
Российские строители завершили возведение своей части железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем. В торжественной церемонии принял участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им государственные награды. «Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран», – сказал вице-премьер. Трутнев подчеркнул, что новый железнодорожный мост через Амур станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, а также улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Длина первого ж/д моста через реку Амур составляет 2 215 м, из которых 1 886 м расположены на территории КНР. Пропускная способность сооружения составит порядка 21...
ПОЛОВИНА моста это перемога.
Нет хороших новостей нет перемог.
Так и полмоста сойдёт.
Ураааааа
Скоро пол автомобиля или пол самолёта
а потом и пол чилавека будет празником.
Скачем.