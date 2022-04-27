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Завершено строительство российской части моста через Амур

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru

Российские строители завершили возведение своей части железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем. В торжественной церемонии принял участие полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поблагодарил строителей за работу и вручил им государственные награды. «Строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран», – сказал вице-премьер. Трутнев подчеркнул, что новый железнодорожный мост через Амур станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, а также улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. Длина первого ж/д моста через реку Амур составляет 2 215 м, из которых 1 886 м расположены на территории КНР. Пропускная способность сооружения составит порядка 21...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru, tass.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/zaversheno_stroitelstvo_rossijskoj_chasti_mosta_cherez_amur_681.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30141 6605
    Русофил 27 мин. назад

      ПОЛОВИНА моста это перемога.
      Нет хороших новостей нет перемог.
      Так и полмоста сойдёт.
      Ураааааа
      Скоро пол автомобиля или пол самолёта
      а потом и пол чилавека будет празником.
      Скачем.

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