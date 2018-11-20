Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2018

В Донецке началась инаугурация главы ДНР Дениса Пушилина (+ФОТО)

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В эти минуты в Донецке начинается церемония инаугурации избранного главы ДНР Дениса Пушилина. Торжественная церемония проходит в Донецком государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко. Среди приглашенных лиц — президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутаты Госдумы РФ, делегация из ЛНР. Также на церемонии присутствуют гости из Германии, Франции, Испании, Бельгии и Финляндии, политические и общественные деятели ДНР. Напомним, что на выборах 11 ноября Денис Пушилин одержал победу, набрав 60,85% голосов избирателей. ОБНОВЛЕНО После внесения на сцену Флага ДНР, Штандарта Главы Республики и Конституции Республики, Денис Пушилин произнес предусмотренную Конституцией присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию ДНР и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы ДНР, верно служить народу». После произнесения присяги Председатель Верховного суда ДНР Андрей Ким объявил: «Денис Владимирович Пушилин вступил в должность Главы Донецкой Народной Республики». Читайте также: В оккупированном Святогорске реставрируют памятник «отцу ДНР» (ВИДЕО)

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Украинцы снесли Ленина, но теперь не знают, чем его заменить, — Washington Post

В рамках закона о декоммунизации на Украине сносят памятники Ленину, однако украинцы не могут определиться, что ставить на их место, пишет Washington Post. В одних местах появляются религиозные монументы, в других — патриотические. Впрочем, местные власти предпочитают проявлять осторожность, ведь, как они признают, неизвестно, как история повернётся в будущем. В украинской Григоровке на месте, где прежде стоял памятник Ленину, теперь четыре ангела и Богоматерь, пишет Washington Post. Если раньше местные жители могли выпивать у монумента коммунистическому вождю, то теперь они опасаются, считая, что пить алкоголь в таком месте грешно. Пять лет назад после начала революции на Украине был издан закон о декоммунизации, в результате которого с площадей, улиц и зданий на Украине исчезли символы советского времени. Но украинцы до сих пор ищут, чем заполнить освободившееся после них место, пишет автор статьи. Как и в других городах на территории всего бывшего Советского Союза, на Украине оставалось много напоминаний о вожде мирового пролетариата. Однако после протестов 2013 года и переворота новые власти в Киеве бросились искоренять всякие напоминания о советском правлении. Так, они отчитались, что со всей подконтрольной Киеву территории, за исключением зоны отчуждения в Чернобыле, снесли все известные статуи Ленина — больше 1300. В результате на их месте осталась пустота и пустые пьедесталы, и зачастую они в самом центре городов. Как отмечают эксперты, вопрос о том, чем заполнить эту пустоту, будет предметом обсуждения на Украине ещё долго, ведь взгляды на историю ещё только формируются. Поиск новых символов, которые должны прийти на смену Ленину, отражает попытки Украины переориентироваться на Запад, несмотря на экономические проблемы и войну на востоке страны. При этом автор статьи сравнивает этот процесс с тем, что происходило и происходит по всему миру: дискуссии о том, нужно ли сохранять памятники конфедератам в США, а также вопрос о праздновании дня Колумба — не говорит ли он о дискриминации коренных американцев европейскими переселенцами? Украинские власти настаивают, что украинцы должны освободиться от российского влияния, разработав национальную идею и национальных героев. Оппозиция же ставит властям в укор, что они слишком много влияния отдают националистам и вводят свою идеологию, прямо как Советы. «Это не осуждение пропаганды, а замена одной пропаганды на другую», — приводит издание слова активистки Евгении Моляр. В основном на место Ленина ставят памятники религиозного и патриотического характера. Так, в городе Белая Церковь установили деревянный крест в память о погибших во время протестов и в войне на востоке страны, но местные по-прежнему говорят об этом месте «где Ленин стоял». Кроме того, популярен образ Тараса Шевченко. В селе Ксаверовка на месте Ленина поставили камень с надписью, что украинский поэт несколько раз проезжал это место по дороге в Киев. Вот только, как отмечают местные жители, он проезжал, но не останавливался. При этом, как отмечает Евгения Моляр, попытки уничтожить напоминания о Советском Союзе лишь привлекают к ним ещё больше внимания. Например, в Киеве Ленина снесли, но пьедестал с надписью остался — он оказался слишком тяжёлым. С другой стороны, в Кондаках один житель предлагал поставить памятник в честь погибших по время протестов, так называемой небесной сотни, но власти вместо этого установили нечто более нейтральное — «героям независимой Украины». «Никогда не знаешь, как пойдёт история в будущем», — осторожно поясняют власти. А те $5000, за которые продали коллекционерам Ленина из Кондаков, пошли, по словам чиновников, на новые окна в школе. «Избавление от пьедесталов ничего не меняет, — приводит издание слова местной жительницы. — Если бы его снесли, и зарплаты и пенсии пошли бы вверх, тогда бы это что-то значило». Впрочем, в городе Кагарлык нашли более оригинальное решение вопроса — гигантское яйцо, раскрашенное в цветочек. Его поставил местный бизнесмен к Пасхе в 2014 году. Городские чиновники жаловались, что с тех пор он не хочет платить за его содержание, и в итоге яйцо снесли. На это место собираются установить фонтан, но сами власти признают, что полное уничтожение советского наследия — это дело десятилетий. «Сколько Моисей водил израильский народ? Через 40 лет, когда умрут все, кто родился в СССР, тогда всё закончится», — приводит Washington Post мнение украинцев. Читайте также: «Остановить агентуру Кремля»: Украинские неонацисты определились с единым кандидатом на президентских выборах

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На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» серьезно повлияет на украинскую ГТС и заставит Киев потерять значительные объемы прокачки газа. Так оценил грядущий запуск газопровода глава украинского экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. Но в Киеве не теряют надежды — ведь Украина может остановить строительство второй нитки. Во всяком случае, пан Униговский уверен в этом. Итак, в связи с запуском «Турецкого потока» перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится примерно на 12-13 миллиардов кубометров газа в год. Потери Украины, по словам Униговского, составят примерно 500 тысяч долларов ежегодно. «Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки “Турецкого потока”. Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу. И это еще возможно», — не теряет надежды пан эксперт. «Есть предложение по привлечению иностранных партнеров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС. Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнера Украине будет трудно договориться и заставить „Газпром“ сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС», — заявил Униговский в эфире украинского «24 канала». Эксперт подчеркивает: вторая нить «Турецкого потока» должна поставлять газ в основном в Италию. Это 16 миллиардов кубометров газа. Сейчас Италия получает 23 миллиарда через украинскую ГТС. «Если нашими партнерами станет итальянский оператор компания Snam, которая вместе со словацкой UStream будет настаивать, чтобы через нас прокачивались 23 миллиарда кубометров газа в Италию, то вторая нитка станет проблемной. В Европе не очень доверяют, когда руководит только украинский оператор. Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС, 70-90 миллиардов кубометров, мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», — убеждён Униговский. Как сообщала «Русская Весна», 19 ноября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Ранее Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз. Читайте также: Латышские шпроты заражают людей химическим СПИДом

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Арихиерей УПЦ назвал Порошенко «гонителем церкви» (ВИДЕО)

Глава Запорожской Епархии владыка Лука побывал на допросе СБУ и рассказал, что там происходило. Запорожская епархия разместила видео в Сети, где владыка рассказывает о пережитом. Священник подчеркнул, что вызвали на его без повестки, однако, он настоял на том, чтобы взять с собой адвоката, чтобы не попасть в «неприличную» по его же словам ситуацию. «Беседа была очень корректной», — сказал Лука. Его спрашивали, как часто он выезжает заграницу, как проходит таможенный осмотр, по какому коридору следует. На что он, по его же словам, отвечал, что я является гражданином Украины, не имеет никаких других паспортов, и проходит всю процедуру по закону в общем порядке с другими пассажирами. В СБУ также обратились к нему с просьбой, что если к нему за границей подойдут и будут предлагать что-то переправить в Украину, сообщить в органы о произошедшем. При этом по словам Луки, никаких документов он не подписывал. Кроме того, он назвал Петра Порошенко «гонителем церкви», упомянув, что архиереи УПЦ отказались идти в дом гонителя церкви (имеется ввиду бывший музей Ленина, куда Порошенко приглашал священников — прим. РВ) по приглашению современного гонителя церкви». Лука уточнил, что звонок о вызове в СБУ прозвучал, когда под стенами его епархии сторонники томоса проводили свою акцию и кричали: «Московского попа на гилляку». Читайте также: «Псы Порошенко» штурмовали резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге, полиция наблюдала (ФОТО, ВИДЕО) В украинских СМИ всё чаще стали появляться сообщения о том, что священники УПЦ жалуются, что их стали вызывать на беседы в СБУ. Читайте также: Ситуация на Украине обостряется: Ляшко могут посадить на 7 лет

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Украина решила оставить Донбасс без света и воды

Советники из США рекомендуют украинским властям полностью перекрыть границу с Донецкой и Луганской народными республиками, а также отключить подачу воды и электричества для того, чтобы спровоцировать там революционную ситуацию. Об этом заявил изданию Obozrevatel бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жёстко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы — электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», — рассказал он.

Можно ли тут доверять словам Романенко? Стали бы американцы на полном серьезе такое советовать, и если да, зачем он об этом рассказывает?

— Я бы не идеализировал американцев, — отмечает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— В их истории и не такие вещи бывали. Сегодня становится ясно, что водная блокада Крыма, которую вполне можно квалифицировать как попытку геноцида, не вызывает совершенно никаких эмоций у международного сообщества. Как и призывы оставить Крым без еды, еще памятные по событиям 2014 года — тоже никаких возмущений в европейцев не наблюдалось. Я думаю, такая управляемая реакция общественного мнения совершенно понятна, прозрачна. Время от времени я выступаю в европейских медиа, там тема блокады, геноцида и прочего не вызывает вообще никакого интереса — говорят откровенно, это не в русле текущей политики. Вот про автокефалию — это давай… Я думаю, что в действиях украинских властей имеется четкая синергия с американской линией, и проводник ее Александр Турчинов, давний и откровенный американский агент, начиная со времен руководства им СБУ и организации на Украине секретных тюрем ЦРУ — тоже ведь давняя и доказанная история. Так что тема блокады Донбасса и организации там геноцида — вполне в духе этой политики.

«СП»: — Республики все еще зависят от воды и электричества с Украины? Это будет болезненный удар

— В плане генерации электроэнергии республики зависят. Нельзя сказать, что ситуация нерешаемая, но есть география, и тут никуда не денешься, какие-то объекты жизнеобеспечения на той стороне, какие-то на этой. С водоснабжением проще, опять география, доступ к водным ресурсам у республик Донбасса есть, можно организовать временный водозабор, это снизит качество воды, конечно, но в количественном плане ее будет хватать все равно. Можно, конечно, организовать и переброску ресурсов с территории РФ. Это дороже и хлопотно, но катастрофы не вызовет. «Братской любви» к киевскому режиму на Донбассе это не вызовет точно.

«СП»: — Что они реально могут сделать, чтобы если и не революционную ситуацию спровоцировать, то просто сильно осложнить жизнь Донбассу?

— Можно много каких гадостей придумать, например, спускать нечистоты в водоемы, можно, в принципе, даже отравить воду. Можно использовать дефолианты, как во Вьетнаме — современные методы ведения войны этого не разрешают, но на Украине, по-моему, правилами ведения войны не сильно озабочиваются. Америка закроет глаза, так что все можно… Хотя, конечно, при настоящем скандале, как это бывало раньше, западные хозяева сдадут туземцев. Это самое важное — к своим киевским вассалам явно не относятся как к настоящим «белым людям», и перспективы у украинских друзей Америки самые неприглядные.

— Извините, а кто такой пан Романенко? Кто-то из бывших? — задается вопросом донецкий политолог Александр Дмитриевский.

— Подобными бывшими и их инсайдами весь интернет наполнен. И, вообще, представляют ли эти доморощенные сеятели революций реальную ситуацию в Донбассе? Или они твердят заученное, как попугаи по своим протухшим евромайданным методичкам?



«СП»: — Так можно ли спровоцировать революционную ситуацию в республиках, перекрыв границу?

— Вспомним зиму 2017 года: тогда известный каратель Семён Семенченко тоже перекрывал линию разграничения для товаров. И тоже надеялся, что в ДНР и ЛНР вспыхнут проукраинские бунты. И что в результате получилось? А то, что активы украинских олигархов и прочая бывшая украинская собственность оказались под внешним управлением. Была перестроена логистика, и тот же Кривой Рог с его железной рудой остался не у дел: незаменимого в этом мире не существует. Поэтому от блокады пострадали совсем не те, против кого её устроили.

А где же проукраинские бунты, на которые так надеялся каратель Семенченко? Их не случилось: организаторы блокады не учли того простого факта, что население в таких ситуациях солидаризируется именно с властью, а не с находящимися на другой стороне баррикады.

«СП»: — Насколько республики в плане воды и электричества все еще зависят от Украины?

— В плане электричества Донбасс уже не зависит от Украины: под контролем ДНР остались две мощных электростанции —Зуевская и Старобешевская, а вот ЛНР запитана из России от Волжского каскада ГЭС. И вообще, обе республики с весны 2017 года — неотъемлемая часть российских энергосистем. С водой дело обстоит хуже: она поступает из Северского Донца, и водозаборы контролируются Украиной. Однако и здесь есть точка соприкосновения: ДНР является транзитёром воды для оккупированных Мариуполя, Волновахи, Доброполья и Красноармейска. Поэтому перекрытие поставок воды в ДНР обернётся против пошедших на этот шаг.

«СП»: — Почему до такого «гениального» решения додумались только сейчас? Почему, к примеру, не отключили сотовую связь? Или что там еще они могут реально сделать, чтобы осложнить жизнь гражданам?

— По крупному сотовую связь Донбассу бандеровцы отключали в январе 2018 года: это продолжалось четыре месяца и получило название «телефонный блэкаут». В результате в выигрыше оказались местные операторы «Феникс» и «Лугаком», а «Водафон», последний украинский оператор в Донбассе («Киевстар» и «Лайф» ушли из ДНР и ЛНР значительно раньше), потерял почти весь рынок, и его услугами пользуются только те, кто вынужден контактировать с Украиной. Поэтому вывод из всего вышесказанного простой: каждая такая блокада только отдаляет Донбасс от Украины.

— Насколько я понимаю, на сегодня генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко никого и ничего не представляет, поскольку уже 8 лет не занимает значимых должностей в структуре Вооруженных Сил Украины, — подчеркивает журналист из Приазовья Сергей Шведко.

— Поэтому сомневаюсь, что он сегодня — источник инсайдерской информации высокого уровня.

Другое дело, что 65-летний «вояка» — большой любитель давать комментарии в украинской прессе, поэтому там он имеет реноме военного эксперта. То же самое касается технологии «создания революционной ситуации» в Донбассе, о которой он говорит. Не думаю, что это — свежая придумка наших американских «партнеров». Просто в отсутствии других значимых тем для обсуждения, достали и эту.

Вполне вероятно, что один из таких проектов по созданию невыносимых условий жизни в народных республиках существует. Но его реализация означает одно: Украина демонстративно отказывается от Минских соглашений со всеми вытекающими последствиями.

«СП»: — Но может ли Киев реально организовать блокаду?

— Да, теоретически блокаду ДНР и ЛНР организовать можно. Но при этом нужно понимать, что эта блокада будет обоюдоострой. Можно, например, перекрыть магистральный водовод, по которому вода из Северского Донца поступает в Донецк. Но тогда без воды останется и Мариуполь, город, который контролируется Украиной. Что касается электроснабжения, то здесь еще вопрос: кто больше пострадает от блокады. В Луганске — недостаток электроэнергии собственного производства, а в ДНР, наоборот, мощностей по его производству выше крыши.

Что касается экономики непризнанных республик, то она сегодня не столь сильно завязана на Украину, особенно после последней блокады. Так что кроме ряда возможных коммунальных проблем существует только одна — в этом случае своей второй пенсии (а первую они получают в республиках) лишится значительная часть пожилых жителей Донбасса.

При этом негатив от этих действий в сознании граждан ДНР и ЛНР упадет, скорее, на украинскую сторону как инициатора очередных лишений. И вместо революционной ситуации приведет к еще большему отдалению Донбасса. В свое время такой же эффект был достигнут действиями по блокаде Крыма.

Ну и, естественно, если ситуация с блокадой повторится, у России будет прекрасный и вполне легитимный способ осуществить фактическое признание ДНР и ЛНР. В прошлый раз дело закончилось признанием документов народных республик и рядом программ по экономическому взаимодействию, на этот раз процесс признания зайдет и дальше. Нельзя не учитывать и позицию Германии с Францией, которым украинские проблемы надоели хуже пареной репы. И любая инициатива по срыву минского процесса ими будет воспринята чрезвычайно болезненно.

— Вариант описанный Романенко, абсолютно нереалистичен, — уверен политолог Иван Лизан.

— Просто нечего перекрывать: связи уже разорваны, а воду перекрыть невозможно из-за того, что от этого пострадают и города, находящиеся под контролем Украины. Те, кто остались в республиках, конечно, разочаровались в республиканских властях, но это не означает, что они воспылали любовью к Украине.

«СП»: — Насколько республики зависят от воды и электричества с территории Украины? Не ударит ли перекрытие бумерангом по самой Украине?

— Электроэнергия своя, вода с Украины, но там система водоснабжения устроена таким образом, что отключить Горловку и Донецк от воды, не отключив при этом Авдеевку, невозможно. Кроме того, в ответ на это Украина может остаться без угля — просто схема угольного реверса может на время «сломаться».

«СП»: — Можно ли доверять словам Романенко? Стали бы американцы на полном серьезе такое советовать, и если да, зачем он об этом рассказывает?

— Думаю, можно. Сами американцы так и делают: КНДР, Куба, Иран и Россия тому пример. Так с какой стати украинским чиновникам не попробовать сделать нечто похожее?

Дмитрий Родионов

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Закрытие Азовского моря, угроза «большой войны» и военное положение на Украине

Украинская власть регулярно обвиняет в своих проблемах Россию. Мол, все сложности возникают из-за того, что Кремль вмешивается в дела Киева и не дает возможности Незалежной развиваться. В частности, это касается вопросов по Азовскому морю. Из уст представителей Украины в последнее время все чаще звучат слова, что Россия якобы нарушает морские границы. Также можно было наблюдать за задержанием более 10 российских судов, которые заходили в порты на Крымском полуострове. Не исключено, что в итоге Москва перестанет терпеть агрессию Киева и в конечном итоге закроет украинским судам проход через Азовское море. Об этом уже заговорили даже украинские военные. Они понимают, что Порошенко и его окружение перегибают палку. Бывший заместитель главы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью одному из украинских СМИ заявил, что в скором времени Азовское море закроется для прохода украинских судов. По его мнению, это в итоге приведет к «большой войне» с Украиной. Романенко также отметил, что рассчитывать в этой ситуации на Запад Киеву не стоит. «Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую», — сказал он. Не исключено, что именно этим конфликтом воспользуется Петр Порошенко, чтобы объявить военное положение на Украине. Ему необходима эта перепалка, чтобы остаться у власти. Так как его рейтинги крайне низки, столкновение — единственный шанс перенести выборы на неопределенное время. Читайте также: Бывший советник Путина назвал его цель № 1 Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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В Госдуме жёстко ответили ЕС на заявление по Азовскому морю

Ни советы, ни угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море, для ЕС было бы более уместным делать предупреждения о введении мер для официального Киева, а не Москвы, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек. ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время, дни или недели, в связи с ситуацией в Азовском море, заявила в понедельник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини. «Ни точечные меры, ни советы, ни уговоры и уж тем более угрозы не заставят Россию поступиться вопросами национальной безопасности в Азовском море. Заявление Федерики Могерини было бы более уместным для официального Киева — там ее слушают с открытым от усердия ртом. Россия же не нуждается в так называемых третейских судьях, особенно со стороны Запада», — сказал Бальбек РИА Новости. Политик подчеркнул, что какую бы озабоченность ни выражали в Евросоюзе по поводу Азовского моря, для России национальные интересы гораздо важнее всех вместе взятых «рассуждений евросоветников, которые Россию видели на картинке, а в Крыму и Азовском море отродясь не бывали и, скорее всего, даже не найдут на карте». Читайте также: США выводят войска из Африки для подготовки к войне с Россией, — Business Insider

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Министерство молодежи и спорта защищается

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