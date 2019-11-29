Мост через Амур в Китай — Россия построила свою часть (ФОТО, ВИДЕО)

На Дальнем Востоке завершено строительство трансграничного автомобильного моста через Амур, который соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхе.

Доклад о завершении строительства приняли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Общая протяжённость мостового перехода составляет чуть более 20 км, длина самого моста — чуть более километра. Как сообщается, в эксплуатацию транспортный переход будет введён весной 2020 года.

«Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей. В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону. Это группа компаний „Регион“. Инвестиции в предмостовую зону составят 8,5 млрд рублей», — рассказал журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов после торжественной сдачи объекта.

Для сдачи моста в эксплуатацию и принятия его на баланс Амурской области необходимо ещё оформить ряд документов. По информации губернатора области, эту работу планируется завершить в апреле.

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в свою очередь отметил, что мост даст толчок для развития экономики региона.

По его словам, после ввода моста в эксплуатацию грузооборот между Приамурьем и Китаем может вырасти в восемь раз, с 500 тыс. тонн сейчас до 4 млн тонн в год в будущем.

Кроме того, количество туристов, приезжающих из Китая в Россию, также может увеличиться, вплоть до 2 млн.

«Ледостав, провоз в зимний период времени доставляет неудобства, и большой промежуток времени выпадает с точки зрения логистики в рамках совместной экономики. Мост позволит это делать круглогодично, несмотря на природные катаклизмы и другие обстоятельства», — объяснил Козлов.

«То, что мы неоднократно обещали на разных уровнях, сегодня исполняется. К этой дате мы шли 1070 дней вместе с нашими коллегами, строителями — всеми, кто реализовывал этот проект.

Мост — больше тысячи метров, по 540 метров с каждой стороны. Мы можем этим гордиться: всё на этом мосту, кроме вантов, сделано на заводах нашей страны», — рассказал Козлов журналистам.

Замглавы строительной компании «Мост» Эдуард Давыдов добавил, что на строительстве моста были задействованы 1,5 тыс. специалистов со всей России. Особые трудности в работе вызвали паводки 2018 и 2019 годов, но и с ними удалось справиться.

СМИ напоминают, что подготовка к строительству моста шла почти четверть века. Только в 2015 году во время государственного визита Владимира Путина в Китай было подписано соглашение с правительством КНР о строительстве моста через реку Амур.

А в марте 2016 года в Харбине подписали договор о создании российско-китайской компании, которая занялась строительством. Стоимость проекта оценивалась в районе 18,8 млрд руб. Строительство началось в декабре 2016 года.

Отмечается, что после завершения строительства мост станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

По мосту смогут передвигаться как грузовые, так и легковые автомобили. Планируется, что ежегодный пассажиропоток составит около 3 млн человек, грузопоток — порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).

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