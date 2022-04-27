Брифинг Минобороны России (27.04.2022 г. Вечер)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса, один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.
Подразделениями артиллерии в течение дня выполнены 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники.
С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши), в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57 мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых
в гражданскую одежду.
Переодеванием тел занимается кутюрье ” для тех кому все равно “