Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.



Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное.



Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены: 5 пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также 8 артиллерийских батарей. Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар.



Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники.

