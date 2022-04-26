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Брифинг Минобороны России (26.04.2022 г. Вечер)

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 Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач. Поражены: 5 пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также 8 артиллерийских батарей. Уничтожены две установки реактивной системы залпового огня в районе населенного пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

  Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14779
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