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Брифинг Минобороны России (25.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень, через которые осуществляется поставка иностранного вооружения и военной техники украинской группировки войск на Донбассе.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

▫️ В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 82 военных объекта Украины.

▫️ Среди них: 4 командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада горючего.

Ракетными войсками нанесено 15 ударов.
Поражены: стартовая позиция тактического ракетного комплекса «Точка-У», три пункта управления, артиллерийская батарея и 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 единиц бронетехники и автомобилей ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны за день сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Изюм, Донецк и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и других боевых бронированных машин, 283 установки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2380 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14745
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9105 6781
    чужой 35 мин. назад

      В Жмеринке высокоточным оружием нужно было уничтожить канализацию.
      Чтобы они поставляли иностранное оружие без удобств.

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