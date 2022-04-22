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Брифинг Минобороны России (22.04.2022 г. Вечер)

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◽️Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 13 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, 11 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожено до двух рот националистов, а также 27 единиц украинской бронетехники и автомобилей. Кроме того, в населенном пункте Червонное уничтожен склад ракет для зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населенных пунктов Торецкий, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Ракетными войсками в течение дня поражены: пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также артиллерийская батарея. В районе населенного пункта Барвенково уничтожены на полевом аэродроме: украинский вертолет Ми-8, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а также станция радиоэлектронной борьбы.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Большие Проходы, Шуровка Харьковской области и Спартак Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 107 вертолетов, 523 беспилотных летательных аппарата, 258 зенитных ракетных комплексов, 2458 танков и других боевых бронированных машин, 272 установки реактивных систем залпового огня, 1069 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2305 единиц специальной военной автомобильной техники.

◽️В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой народной республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники.

◽️ Все остатки украинских нацистов «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран надёжно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении, нацисты игнорируют. Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории «Азовстали» для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук.

◽️ Удержание нацистами «Азова» и иностранными наёмниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы.

◽️ В этой связи натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных. Сама же Украина, её жители в Мариуполе и других городах, Вашингтон интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты.

Источник: https://t.me/mod_russia/14647
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18385 9341
    BlackCat 10 мин. назад

      Тысячи снарядов на гектарах складов: кадры из захваченного ВС РФ огромного арсенала ВСУ в Харьковской области. В нем находятся боеприпасы к ствольной артиллерии, минометам и ПВО.

      Среди них обнаружены и кассетные снаряды от систем залпового огня, которыми националисты обстреливали жилые районы, постоянно подвергая опасности мирных жителей. В ангарах кроме советских боеприпасов хранились мины и снаряды западного производства.

    • 18385 9341
      BlackCat 9 мин. назад

        Главная достопримечательность Балаклеи – это старейший и чуть ли не крупнейший арсенал в Европе. С 2014 года именно отсюда боеприпасы всех возможных калибров отправлялись в Донбасс.

        Военкор “КП” Александр КОЦ

      • 18385 9341
        BlackCat только что

          ИПсО в Броварах видимо восстановлена.
          Достаточно обесточить.

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