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Брифинг Минобороны России (21.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 14 объектам ВСУ. В результате ударов в районе населенного пункта Попасная поражены: пункт управления, два склада боеприпасов, два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также два опорных пункта националистов.

В населённых пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Уничтожено до 120 националистов, а также более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
 
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.
 
Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражено 450 объектов противника. В том числе: 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населенных пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.
 
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Ясное Донецкой Народной Республики уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2422 танка и других боевых бронированных машин, 266 установки реактивных систем залпового огня, 1051 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2274 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/14594
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