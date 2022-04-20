Брифинг Минобороны России (20.04.2022 г. Вечер)
◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражены два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровкка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной. В результате ударов уничтожены: более 150 националистов, 5 установок реактивной системы залпового огня и восемь единиц бронетехники. Также, в районе населенного пункта Языково уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.
Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолет Ми-8. Также над населенными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники.