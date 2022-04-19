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Брифинг Минобороны России (19.04.2022 г. Вечер)

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◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 31 военный объект Украины.
Среди них уничтожены: в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.
 

Источник: https://t.me/mod_russia/14529
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