Совещание по Арктике: 11 расслабленных мужчин и экономическая война. Борис Марцинкевич
Что и с кем обсуждали 9 министров и 2 вице-премьера на Совещании по Арктике, прошедшем 13 апреля. В чём главные проблемы обустройства Северного Морского Пути и почему они от этого мероприятия не стали ни на шаг ближе к разрешению. Почему “все с воза – кобыла никуда не едет”. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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