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Русская Арктика и проблема Гипербореи

09:26. 30 апреля 2020 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
На основе изучения опубликованных геологических, геофизических и других материалов доказывается, что вплоть до голоцена включительно в Северном Ледовитом океане в районе Северного полюса существовали крупные острова. На этих островах и ныне затопленном шельфе жили протопредки индоевропейцев, а, возможно, и всего человечества.

Введение

В последние годы в средствах массовой информации нет-нет да и появляются публикации о Гиперборее [47]. Казалось бы, что общего между Израилем и Гипербореей? Тем не менее в газете «Завтра» (2006 г., № 39) общественности была представлена статья В. Штепы «Израиль и Гиперборея»! В ней автор излагает глобальный проект «новой Северной цивилизации», который может явиться объединяющей идеей для народов России наподобие «Земли обетованной» у евреев. Таким образом, «проблема Гипербореи» становится уже и политической проблемой.

В настоящее время Россия, если она хочет быть вновь Великой Империей, должна вернуться в Арктику, которая стала центром военно-стратегических, ресурсных и экономических интересов многих великих и невеликих держав. Некоторые шаги в этом направлении предприняты: в сентябре 2008 г. Совет безопасности РФ принял «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу», в которых предусматривается, в частности, создание арктической группы войск и оживление Северного морского пути.


Чтобы было понятно, о чём идёт речь, сделаем некоторые пояснения. В СССР государственная граница в Северном Ледовитом океане (в дальнейшем – СЛО) была в виде сектора («Полярный сектор СССР»), ограниченного меридиональными линиями, протягивающимися на востоке от Берингова пролива, а на западе – от Кольского полуострова у границы с Норвегией (32004? 35? восточной долготы и 167049? 30? западной долготы). Эти линии сходились на Северном полюсе.

В 1990 г. Э. Шеварднадзе (СССР) и Д. Бейкер (США) заключили соглашение, по которому северная граница СССР должна быть проведена в соответствии со статьёй 76 «Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года».

30 ноября 1995 г. Президент РФ подписал Закон о континентальном шельфе Российской Федерации, а в 1997 г. Россия ратифицировала эту Конвенцию. В результате СССР потерял 50 тыс. квадратных километров своих территориальных вод и сосредоточенные в них огромные ресурсы полезных ископаемых (в основном нефть и газ) [33].

Дело в том, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года береговое государство имеет право на исключительную экономическую зону в 200 морских миль и может ещё претендовать на 150 миль, если докажет, что морское дно является продолжением континентального шельфа этого государства.

Россия и пытается доказать свои права вот уже десять лет [11]. Однако США, которые инициировали заключение Конвенции, до сих пор не ратифицировали это соглашение. Более того, они и ряд других государств претендуют на признание особых прав в отношении Арктического шельфа. А в январе 2009 г. НАТО заявило, что Крайний Север представляет для альянса стратегический интерес [26].

К сожалению, Россия продолжает сдавать свои позиции в Арктике. Сорок лет наши дипломаты бились над более выгодным разделом спорных вод, а 15 сентября 2010 г. президент России Д. Медведев и премьер-министр Норвегии Й. Столтенберг, встретившись в Мурманске, договорились, а министры иностранных дел России и Норвегии подписали Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане и Приложение к нему.

Это невыгодный для России договор, по которому она теряет около 240 тыс. км2 акватории, в том числе ценнейший участок Баренцева моря в районе Шпицбергена (Сов. Россия, 2011, №31). Как заявил Й. Столтенберг, «наиболее перспективные месторождения (углеводородов. – Л.Ю.) оказались в норвежской части акватории» [70].

А министр иностранных дел Норвегии полагает, что приоритет Норвегии простирается в сторону СЛО и вообще – на всю Арктику [15]. Напомним, что Норвегия является членом НАТО. Более подробно сведения об этой проблеме изложены в обстоятельной статье В. Зиланова «Сдадим ли Баренцево море?» в газете «Завтра» (2010, № 50). Ясно одно, что Норвегия от этого договора станет ещё богаче (по любым методикам подсчёта).

Договор уже ратифицирован 8 февраля 2011 г. норвежским парламентом («Стортингом»). А 25 марта государственная Дума, в лице фракции «Единая Россия», обладающей большинством, послушно проголосовала за ратификацию Договора, не взирая на мнение общественности, военных и Союза рыбаков, действуя по принципу кота из басни И. А. Крылова: «А Васька слушает да есть».

Но не только военные и экономические интересы должны привлекать нас в Арктике. Россия должна доказать, что она является преемницей легендарной Гиперборейской (Северной, Арктической) цивилизации. В этом и состоит глобальный проект «новой Северной цивилизации», о которой пишет В. Штепа.

О Гиперборее я впервые прочитал у Геродота в начале 60-тых годов, но она не привлекла моего внимания, так как известно, что древние греки были большими фантазёрами.

В начале 90-тых, когда было снято «табу» на публикации по арийской тематике, в печати появились масса книг и статей о прародине арийских племён, славян, о Гиперборее и т.п.

После ознакомления с этими материалами я поверил в Гиперборею, но у меня возник вопрос – а что говорят геологи о существовании Гипербореи, каков был климат в это время и возможно ли существование материка в районе Северного полюса с точки зрения современных тектонических знаний? К своему удивлению я не обнаружил профессиональных статей геологов о Гиперборейской цивилизации. Тогда я заинтересовался этим и стал собирать информацию.

В итоге, начиная с 2003 г., появилось несколько моих (и с соавторами) статей по гиперборейской тематике [48-54 и др.], краткий обзор которых, с добавлением новых данных, я и предлагаю вниманию заинтересованных читателей.

История исследований

Считается, что о существовании на Севере древней цивилизации впервые в письменных источниках мы узнали от «отца истории» Геродота (484-425 г.г. до н. э.) в его IV-ой книге «Мельпомена» [13]. Страна эта называлась «Гипербореей», а её жители – «гиперборейцами», т.е. живущими «за Бореем», «за Северным ветром». Хотя Геродот и заявил: «в существование гиперборейцев я вообще не верю» (с. 196), большинство древних греков его не поддержало, а Плиний Старший (79-24 г.г. до н.э.) в «Естественной истории» (IV, 26) прямо написал – «нельзя сомневаться в существовании этого народа».

Косвенное подтверждение о существовании Гипербореи мы находим в мифологических источниках Ирландии, в которых рассказывается о племени богини Дану (легендарных Туатта де Даннан), приплывших в Ирландию из-за моря, с севера, с четырёх городов (или островов) [10].

В 1569 и 1595 годах были опубликованы карты знаменитого картографа Г. Меркатора, составленные им на основании каких-то неизвестных нам источников гораздо более древних времён. В центре карт вокруг Северного полюса изображена легендарная Арктида (Гиперборея) в виде материка, состоящего из четырёх огромных островов, разделённых могучими реками, текущими с Северного полюса, где показана «чёрная скала» – по-видимому, священная гора Меру (рис. 1).

Для сравнения посмотрите на палеогеографию Арктики к началу новейшего этапа (конец олигоцена – начало неогена) (рис. 2).

Вы видите подводные хребты Гаккеля, Ломоносова и Менделеева. Тёмно-зелёным цветом показан ныне затопленный шельф.

Затем на долгие сотни лет о Гиперборее забыли, и лишь в ХVIII веке французский учёный Ж.С. Байи (1736-1793) вновь вернулся к этой проблеме [4]. В 1775 г. он опубликовал первый том «Истории астрономии», негативно воспринятый научной общественностью Франции, а в последующие годы изложил свои взгляды на происхождение человечества в форме Писем к Вольтеру.

Русский перевод этих писем был инициирован большим энтузиастом Гиперборейской проблемы, доктором философских наук В.Н. Дёминым [4], который подчеркнул приоритет Ж.С. Байи в развитии полярной концепции происхождения мировой культуры и цивилизации и показал значимость и актуальность его идей.

И вновь человечество забыло о Гиперборее на сто лет, пока в 1885 г. не вышла книга ректора Бостонского университета доктора У.Ф. Уоррена «Найденный рай на северном полюсе» (русский перевод с английского сделан доктором исторических наук Н.Р. Гусевой и опубликован в 2003 г.).

У.Ф. Уоррен [74] сформулировал проблему так: существовал ли единый центр распространения человеческой расы в самом начале и если так, то где он находился? Автор выдвинул гипотезу о том, что «колыбель человечества, Эдем изначальной традиции, находился на Северном полюсе, в области, затопленной во время Всемирного потопа» (с. 51).

Для доказательства этой гипотезы он проанализировал сохранившиеся в памяти человечества в виде мифов, религий представления о своём происхождении, в первую очередь, память о рае. И что удивительно, все народы, независимо от того, где они сейчас живут, указывали на север, на древнейший приполярный континент, где когда-то была «райская жизнь».

У.Ф. Уоррен нашёл подтверждения своей гипотезы в фактических данных различных наук – географии, астрономии, геологии, климатологии, ботаники, зоологии, антропологии, этнографии и сравнительной мифологии. Уже одно это перечисление говорит о фундаментальности доказательств автора.

Н.Р. Гусева [22] подчёркивает, что Уоррен собрал «доказательства сохранности в памяти людей не просто веры, а знания (выделено мною. – Л.Ю.) о зарождении человечества в области Северного полюса» (с. 56).

Что интересно, память о северной прародине отразилась у, казалось бы, такого совершенно степного народа как калмыки в их народном эпосе «Джангар» [50]. Богатыри «Джангариады» действуют в сказочной стране «Бумба», находящейся в пределах океана. Но «бумбой» также называют и вершину купола.

А что такое «вершина купола» по отношению к Земле? Это и есть Северный полюс! Р.Н. Дугаров сообщает, что согласно эпической традиции голоков-монголов, «Бумба – страна вечной молодости и бессмертия с историей в 100 тысяч лет» [25, с. 196].

Неопровержимые доказательства в пользу Арктической прародины индоиранцев («арьев») привёл в своих книгах известный индийский учёный, знаток ведического санскрита Б.Г. Тилак (1856-1920): «Орион, или исследования древности Вед» (1893) и «Арктическая родина в Ведах» [1903, русское издание 2001, 73]. На основе анализа ведических мифов, религиозных обрядов, астрономических и геофизических реалий, обнаруженных им в текстах Вед и Авесты, и сопоставления этих сведений с данными геологии Б.Г. Тилак пришёл к следующим выводам:

- Веды были созданы не позднее 4500 г. до н.э. (ранее считали не позднее 2400 г. до н.э.);

- вокруг Северного полюса был континент, ушедший под воду в период последнего оледенения;

- древние арийцы жили на Северном полюсе и в циркумполярных областях не в постледниковый период, а в межледниковье, примерно, 30-40 тыс. лет назад (в современной стратиграфической шкале это соответствует каргинскому горизонту, образовавшемуся в интервале времени 24 – 57 тыс. л. н. по кислордно-изотопной шкале. – Л.Ю.) Климат этого времени был благоприятный и напоминал «вечную весну»;

- арктические земли населяли не только арии, но и другие народы;

- арктическая цивилизация по своему уровню была достаточно высокая, не соответствующая каменному веку;

- в результате внезапного резкого похолодания прародина ариев была разрушена, и они устремились на юг двумя потоками – через европейский север России и через Сибирь.

После публикаций книг Б.Г. Тилака о полярной гипотезе происхождения индоевропейцев следует говорить только как о теории – утверждает известный индолог Н.Р. Гусева [22, с. 30-31] – настолько глубок и достоверен анализ ведической литературы этим непревзойдённым знатоком Вед.

Однако до сих пор некоторые исследователи с ним не согласны. Они полагают, что в Ведах, Махабхарате и других источниках отразились мифологические воззрения индо-ариев, не соответствующие действительности. В своём отрицании очевидных фактов некоторые из них пришли к парадоксальному выводу: « Уже само содержание «полярного» эпического цикла скифов, древних индийцев и иранцев свидетельствует против теории арктической родины арьев» [5, с. 91]?!

Более продуктивен другой подход к древним мифам и преданиям: рассматривать их как документальные источники, изложенные своеобразным языком [67]. Такой подход блестяще и продемонстрировал У.Ф. Уоррен.

В России, на публикации работ У.Ф. Уоррена и Б.Г. Тилака откликнулся биолог сербского происхождения Е. Елачич, издав в Санкт-Петербурге в 1910 г. книгу «Крайний Север как родина человечества», в которой он поддержал вышеназванных авторов и привёл ряд новых доказательств, опираясь на свои исследования [28].

Гипотеза о северной прародине человечества не покажется слишком фантастической, если принять во внимание открытие Приленской археологической экспедицией Якутского научного центра СО АН СССР во главе с Ю.А. Мочановым древнего палеолита Диринга на берегу р. Лены в Якутии в 1982 г. [58]. Комплексное изучение этой стоянки показало, что человек уже жил на 61° с.ш. предположительно 3,2-1,8 млн. лет назад.

Обитатели стоянки были старшими современниками олдувайской культуры («культуры галек») «человека умелого». «Эта сенсационная находка фактически разрушила все гипотезы о единственном «африканском» центре происхождения «человека разумного», и уже поэтому вызвала резкое неприятие в мировом научном сообществе» [41].

Как известно, в рамках официальных научных представлений считалось, что история современного человечества началась примерно 40-50 тыс. лет назад с появлением на Земле человека современного физического типа – кроманьонцев (homo sapiens sapiens).

Однако сейчас эта временная граница отодвинулась вглубь веков – от 100-150 до 200 тыс. лет, а может быть и до 2 млн. лет тому назад [78, 79]. Cуществуют две основные точки зрения на прародину человека: первая - человек современного физического типа сформировался в одном месте. Подавляющее большинство исследователей считает, что это произошло в Африке (от «чёрнокожей Евы»). Однако не все с этим согласны.

Так, Ю.Д. Петухов в качестве первичной прародины кроманьонцев («проторусов») называет Ближний Восток и Месопотамию [62], а У. Уоррен и другие исследователи «колыбелью человечества» считают территорию у Северного полюса. Вторая точка зрения отражает мнение о «мультирегиональной» эволюции человека.

Исследования А.П. Деревянко (г. Новосибирск) и его коллег свидетельствуют о том, что процесс становления современного человечества проходил, по их мнению, не только в Африке, но и во всей Евразии. Открытие Ю.А. Мочанова это блестяще подтвердило.

Хочу обратить ваше внимание также и на следующий факт, опубликованный Ильёй Глазуновым [14]: русский учёный В.М. Флоринский в своём труде «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни», вышедшем в свет в г. Томске в 1894 г. и больше не публиковавшемся, убедительно доказал, что и древнейшее население Сибири, и адриатические, и прибалтийские венеты являются разными ветвями «единого могучего арийского народа – протославян».

Поэтому неудивительно, когда индус Дурга Прасад Шастри (историк, лингвист, санскритолог) был поражён, обнаружив, что современный северорусский говор оказался практически идентичен древней форме санскрита: «Вы здесь разговариваете на какой-то древней форме санскрита, и многое мне понятно без перевода», «схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде» [71, с. 162].

А.Виноградов и С.Жарникова прародину индоевропейцев определяют в Европейской части России [9]. Они проанализировали описания в Махабхарате (кн. Лесная) священных источников – рек и озёр страны древних ариев, названия древних городов и сопоставили их с сохранившимися топонимами в Европейской части России.

Так, по их мнению, Волга = Ранха (Ра) = Ганга, Синдху – это Дон и т.д. Не отрицая выводов, сделанных вышеуказанными авторами, отметим следующее: события, описанные в Махабхарате, происходили, по их мнению, в период с 10 000 до 3 000 лет до н.э.

Исход же древних ариев со своей прародины был примерно 23 000 лет тому назад, и реки, охарактеризованные в Ригведе [52], являются реками их прародины в циркумполярной области. Мигрируя на юг, предки индоевропейцев надолго задержались в Восточной Европе и дали названия существующим там рекам по аналогии со своей прародиной. То же самое они проделывали и в дальнейшем своём многотысячелетнем движении на юг вплоть до Индии.

В популяризации и реализации теории Арктической прародины человечества в России очень много сделал В.Н. Дёмин (1942-2006), который, помимо многочисленных монографий и статей, организовал несколько экспедиций на Кольский полуостров [23, 24]. Не осталось в стороне от этой проблемы и Русское географическое общество: поисками на Севере древних цивилизаций активно занялась Комиссия научного туризма, создавшая для этих целей в 1991 г. Комплексную Северную поисковую экспедицию (КСПЭ) [16].

Большой вклад в изучении этой проблемы сделали также Н.Р. Гусева [20, 21, 22], А. Асов [2], Н.С. Новгородов [60] и др.

Н.Р. Гусева при переводе монографии Б.Г.Тилака «Арктическая родина в Ведах» [73] впервые обнаружила данные, позволяющие чётко определить северную широту в СЛО, где жили составители Вед – 82,60 с. ш. [22]. В дальнейшем в газетной публикации она изменила эти цифры на 780 с. ш. По нашим данным [48], северная широта составляет 77,40 с.ш.

Исходные данные для расчётов у Н.Р. Гусевой – это то, что максимально «вечная ночь» в Ригведе длилась 100 суток. Сейчас на Северном полюсе (900 с.ш.) полярная ночь длится 176 суток, а в г. Мурманске, находящемся на 690 с.ш. – 40 суток.

Путём прямой интерполяции Н.Р. Гусева определила, что полярная ночь длиной в 100 суток будет наблюдаться на 78,20 с. ш. [22]. Но использование прямой интерполяции на такое большое расстояние (почти 200) приводит к погрешностям – это ясно видно из таблицы, составленной Н.П. Ерпылёвым [29]. По его данным, на 760 с. ш. полярная ночь длится 99 суток, а на 780 с. ш. – 111 суток. Отсюда легко подсчитать, что 100 суток ночь будет длиться на 76,20 с. ш.

Вышеприведённые расчёты будут истинными при сохранении трёх условий: во-первых, Северный географический полюс в течение последних 40 тыс. лет существенно не менял своё положение; во-вторых, материки располагались в то время там же, где и сейчас; в-третьих, угол наклона земной оси не менялся.

Ранее мы показали, что в ведическое время Северный полюс и материки находились примерно там же, где и сейчас, а северная граница обитания создателей Вед за счёт изменения угла наклона земной оси проходила по северной широте 76,20 + 1,20 = 77,40 [48].Эта широта пересекает южную оконечность Шпицбергена и северную часть полуострова Таймыр, то есть находится, в основном, в пределах затопленного шельфа СЛО.

Более того, Б.Г. Тилак приводит в своей книге данные, указывающие на то, что древние индоиранцы жили непосредственно на территории вблизи Северного полюса. Так, в индийской литературе, пишет он, крайне широко распространено утверждение, что «день и ночь богов» длятся по 6 месяцев.

А мы знаем, что один день и одна ночь по 6 месяцев может быть только на полюсе. А вообще-то древним арийцам была известна полярная ночь, длящаяся от 2 до 6 месяцев. Б.Г. Тилак отмечает также, что традиция, говорящая о дне и ночи по 6 месяцев, обнаруживается не только в ведической или иранской литературе, но и в греческой, и в норвежской. На древней родине ариев солнце было над горизонтом от 7 до 10 месяцев.

На семимесячный период солнечного света указывает и заря, длящаяся 30 дней. А «непрерывно длящаяся в течение тридцати дней заря возможна только в нескольких градусах от точки Северного полюса» [73].

Почти во всех книгах индийского эпоса «Махабхарата» упоминается гора Меру. Судя по её характеристике, не вызывает сомнения, что она находится на Северном полюсе: «При восходе своём и при закате совершало Солнце круг прадакшины (обхождение слева направо) вокруг Царя гор, великой золотой горы Меру» [57, с. 227].

Показательно, что «Мировая гора» («Вельтберг»), аналогичная Меру, есть в мифах и других народов мира, и она также находится на Северном полюсе. У египтях – это Гора богов Сар, у аккадцев, ассирийцев и вавилонян – Харсак Кура, у иранцев – Хара Березайте и т.д.

И совершенно справедливо У.Ф. Уоррен [73] поддерживает вывод предыдущих исследователей о том, что идея изначально высокой центральной горы принадлежала неразделившемуся человечеству (выделено мною. – Л.Ю.).

Но как же быть с континентом вокруг Северного полюса? Аргументированный ответ на это может дать только геология и геофизика.

Геологическое и геоморфологическое строение дна СЛО

СЛО – самый маленький океан Земли по площади, которая составляет 14, 8 млн. км2. Наибольшая глубина его – 5527 м во впадине Литке, средняя глубина 1225 м. СЛО как самостоятельный океан впервые был выделен в 1650 г. голландским географом Б. Варениусом под названием «Гиперборейского океана».

В 1845 г. Лондонское географ. общество утвердило название «Северный Ледовитый океан», которое в СССР было официально принято постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. Эллины называли этот океан «Кронидское море», «Скифский океан», а древние славяне и поморы – «Молочный, или Белый, или Студёный океан».

СЛО отличается обилием островов и сильно развитой материковой отмелью (шельфом) шириной до 1300 км, глубиной в основном 200 м. Шельф занимает практически половину всей площади СЛО [59].




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Ю.И. Лоскутов


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