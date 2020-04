Русская Арктика и проблема Гипербореи

Чтобы было понятно, о чём идёт речь, сделаем некоторые пояснения. В СССР государственная граница в Северном Ледовитом океане (в дальнейшем – СЛО) была в виде сектора («Полярный сектор СССР»), ограниченного меридиональными линиями, протягивающимися на востоке от Берингова пролива, а на западе – от Кольского полуострова у границы с Норвегией (32004? 35? восточной долготы и 167049? 30? западной долготы). Эти линии сходились на Северном полюсе.



В 1990 г. Э. Шеварднадзе (СССР) и Д. Бейкер (США) заключили соглашение, по которому северная граница СССР должна быть проведена в соответствии со статьёй 76 «Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года».



30 ноября 1995 г. Президент РФ подписал Закон о континентальном шельфе Российской Федерации, а в 1997 г. Россия ратифицировала эту Конвенцию. В результате СССР потерял 50 тыс. квадратных километров своих территориальных вод и сосредоточенные в них огромные ресурсы полезных ископаемых (в основном нефть и газ) [33].



Дело в том, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года береговое государство имеет право на исключительную экономическую зону в 200 морских миль и может ещё претендовать на 150 миль, если докажет, что морское дно является продолжением континентального шельфа этого государства.



Россия и пытается доказать свои права вот уже десять лет [11]. Однако США, которые инициировали заключение Конвенции, до сих пор не ратифицировали это соглашение. Более того, они и ряд других государств претендуют на признание особых прав в отношении Арктического шельфа. А в январе 2009 г. НАТО заявило, что Крайний Север представляет для альянса стратегический интерес [26].

К сожалению, Россия продолжает сдавать свои позиции в Арктике. Сорок лет наши дипломаты бились над более выгодным разделом спорных вод, а 15 сентября 2010 г. президент России Д. Медведев и премьер-министр Норвегии Й. Столтенберг, встретившись в Мурманске, договорились, а министры иностранных дел России и Норвегии подписали Договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане и Приложение к нему.



Это невыгодный для России договор, по которому она теряет около 240 тыс. км2 акватории, в том числе ценнейший участок Баренцева моря в районе Шпицбергена (Сов. Россия, 2011, №31). Как заявил Й. Столтенберг, «наиболее перспективные месторождения (углеводородов. – Л.Ю.) оказались в норвежской части акватории» [70].



А министр иностранных дел Норвегии полагает, что приоритет Норвегии простирается в сторону СЛО и вообще – на всю Арктику [15]. Напомним, что Норвегия является членом НАТО. Более подробно сведения об этой проблеме изложены в обстоятельной статье В. Зиланова «Сдадим ли Баренцево море?» в газете «Завтра» (2010, № 50). Ясно одно, что Норвегия от этого договора станет ещё богаче (по любым методикам подсчёта).



Договор уже ратифицирован 8 февраля 2011 г. норвежским парламентом («Стортингом»). А 25 марта государственная Дума, в лице фракции «Единая Россия», обладающей большинством, послушно проголосовала за ратификацию Договора, не взирая на мнение общественности, военных и Союза рыбаков, действуя по принципу кота из басни И. А. Крылова: «А Васька слушает да есть».

Но не только военные и экономические интересы должны привлекать нас в Арктике. Россия должна доказать, что она является преемницей легендарной Гиперборейской (Северной, Арктической) цивилизации. В этом и состоит глобальный проект «новой Северной цивилизации», о которой пишет В. Штепа.

О Гиперборее я впервые прочитал у Геродота в начале 60-тых годов, но она не привлекла моего внимания, так как известно, что древние греки были большими фантазёрами.

В начале 90-тых, когда было снято «табу» на публикации по арийской тематике, в печати появились масса книг и статей о прародине арийских племён, славян, о Гиперборее и т.п.



После ознакомления с этими материалами я поверил в Гиперборею, но у меня возник вопрос – а что говорят геологи о существовании Гипербореи, каков был климат в это время и возможно ли существование материка в районе Северного полюса с точки зрения современных тектонических знаний? К своему удивлению я не обнаружил профессиональных статей геологов о Гиперборейской цивилизации. Тогда я заинтересовался этим и стал собирать информацию.



В итоге, начиная с 2003 г., появилось несколько моих (и с соавторами) статей по гиперборейской тематике [48-54 и др.], краткий обзор которых, с добавлением новых данных, я и предлагаю вниманию заинтересованных читателей.

История исследований

Считается, что о существовании на Севере древней цивилизации впервые в письменных источниках мы узнали от «отца истории» Геродота (484-425 г.г. до н. э.) в его IV-ой книге «Мельпомена» [13]. Страна эта называлась «Гипербореей», а её жители – «гиперборейцами», т.е. живущими «за Бореем», «за Северным ветром». Хотя Геродот и заявил: «в существование гиперборейцев я вообще не верю» (с. 196), большинство древних греков его не поддержало, а Плиний Старший (79-24 г.г. до н.э.) в «Естественной истории» (IV, 26) прямо написал – «нельзя сомневаться в существовании этого народа».

Косвенное подтверждение о существовании Гипербореи мы находим в мифологических источниках Ирландии, в которых рассказывается о племени богини Дану (легендарных Туатта де Даннан), приплывших в Ирландию из-за моря, с севера, с четырёх городов (или островов) [10].

В 1569 и 1595 годах были опубликованы карты знаменитого картографа Г. Меркатора, составленные им на основании каких-то неизвестных нам источников гораздо более древних времён. В центре карт вокруг Северного полюса изображена легендарная Арктида (Гиперборея) в виде материка, состоящего из четырёх огромных островов, разделённых могучими реками, текущими с Северного полюса, где показана «чёрная скала» – по-видимому, священная гора Меру (рис. 1).

Для сравнения посмотрите на палеогеографию Арктики к началу новейшего этапа (конец олигоцена – начало неогена) (рис. 2).

Вы видите подводные хребты Гаккеля, Ломоносова и Менделеева. Тёмно-зелёным цветом показан ныне затопленный шельф.

Затем на долгие сотни лет о Гиперборее забыли, и лишь в ХVIII веке французский учёный Ж.С. Байи (1736-1793) вновь вернулся к этой проблеме [4]. В 1775 г. он опубликовал первый том «Истории астрономии», негативно воспринятый научной общественностью Франции, а в последующие годы изложил свои взгляды на происхождение человечества в форме Писем к Вольтеру.



Русский перевод этих писем был инициирован большим энтузиастом Гиперборейской проблемы, доктором философских наук В.Н. Дёминым [4], который подчеркнул приоритет Ж.С. Байи в развитии полярной концепции происхождения мировой культуры и цивилизации и показал значимость и актуальность его идей.

И вновь человечество забыло о Гиперборее на сто лет, пока в 1885 г. не вышла книга ректора Бостонского университета доктора У.Ф. Уоррена «Найденный рай на северном полюсе» (русский перевод с английского сделан доктором исторических наук Н.Р. Гусевой и опубликован в 2003 г.).

У.Ф. Уоррен [74] сформулировал проблему так: существовал ли единый центр распространения человеческой расы в самом начале и если так, то где он находился? Автор выдвинул гипотезу о том, что «колыбель человечества, Эдем изначальной традиции, находился на Северном полюсе, в области, затопленной во время Всемирного потопа» (с. 51).



Для доказательства этой гипотезы он проанализировал сохранившиеся в памяти человечества в виде мифов, религий представления о своём происхождении, в первую очередь, память о рае. И что удивительно, все народы, независимо от того, где они сейчас живут, указывали на север, на древнейший приполярный континент, где когда-то была «райская жизнь».



У.Ф. Уоррен нашёл подтверждения своей гипотезы в фактических данных различных наук – географии, астрономии, геологии, климатологии, ботаники, зоологии, антропологии, этнографии и сравнительной мифологии. Уже одно это перечисление говорит о фундаментальности доказательств автора.



Н.Р. Гусева [22] подчёркивает, что Уоррен собрал «доказательства сохранности в памяти людей не просто веры, а знания (выделено мною. – Л.Ю.) о зарождении человечества в области Северного полюса» (с. 56).

Что интересно, память о северной прародине отразилась у, казалось бы, такого совершенно степного народа как калмыки в их народном эпосе «Джангар» [50]. Богатыри «Джангариады» действуют в сказочной стране «Бумба», находящейся в пределах океана. Но «бумбой» также называют и вершину купола.



А что такое «вершина купола» по отношению к Земле? Это и есть Северный полюс! Р.Н. Дугаров сообщает, что согласно эпической традиции голоков-монголов, «Бумба – страна вечной молодости и бессмертия с историей в 100 тысяч лет» [25, с. 196].

Неопровержимые доказательства в пользу Арктической прародины индоиранцев («арьев») привёл в своих книгах известный индийский учёный, знаток ведического санскрита Б.Г. Тилак (1856-1920): «Орион, или исследования древности Вед» (1893) и «Арктическая родина в Ведах» [1903, русское издание 2001, 73]. На основе анализа ведических мифов, религиозных обрядов, астрономических и геофизических реалий, обнаруженных им в текстах Вед и Авесты, и сопоставления этих сведений с данными геологии Б.Г. Тилак пришёл к следующим выводам:

- Веды были созданы не позднее 4500 г. до н.э. (ранее считали не позднее 2400 г. до н.э.);

- вокруг Северного полюса был континент, ушедший под воду в период последнего оледенения;

- древние арийцы жили на Северном полюсе и в циркумполярных областях не в постледниковый период, а в межледниковье, примерно, 30-40 тыс. лет назад (в современной стратиграфической шкале это соответствует каргинскому горизонту, образовавшемуся в интервале времени 24 – 57 тыс. л. н. по кислордно-изотопной шкале. – Л.Ю.) Климат этого времени был благоприятный и напоминал «вечную весну»;

- арктические земли населяли не только арии, но и другие народы;

- арктическая цивилизация по своему уровню была достаточно высокая, не соответствующая каменному веку;

- в результате внезапного резкого похолодания прародина ариев была разрушена, и они устремились на юг двумя потоками – через европейский север России и через Сибирь.

После публикаций книг Б.Г. Тилака о полярной гипотезе происхождения индоевропейцев следует говорить только как о теории – утверждает известный индолог Н.Р. Гусева [22, с. 30-31] – настолько глубок и достоверен анализ ведической литературы этим непревзойдённым знатоком Вед.

Однако до сих пор некоторые исследователи с ним не согласны. Они полагают, что в Ведах, Махабхарате и других источниках отразились мифологические воззрения индо-ариев, не соответствующие действительности. В своём отрицании очевидных фактов некоторые из них пришли к парадоксальному выводу: « Уже само содержание «полярного» эпического цикла скифов, древних индийцев и иранцев свидетельствует против теории арктической родины арьев» [5, с. 91]?!

Более продуктивен другой подход к древним мифам и преданиям: рассматривать их как документальные источники, изложенные своеобразным языком [67]. Такой подход блестяще и продемонстрировал У.Ф. Уоррен.

В России, на публикации работ У.Ф. Уоррена и Б.Г. Тилака откликнулся биолог сербского происхождения Е. Елачич, издав в Санкт-Петербурге в 1910 г. книгу «Крайний Север как родина человечества», в которой он поддержал вышеназванных авторов и привёл ряд новых доказательств, опираясь на свои исследования [28].

Гипотеза о северной прародине человечества не покажется слишком фантастической, если принять во внимание открытие Приленской археологической экспедицией Якутского научного центра СО АН СССР во главе с Ю.А. Мочановым древнего палеолита Диринга на берегу р. Лены в Якутии в 1982 г. [58]. Комплексное изучение этой стоянки показало, что человек уже жил на 61° с.ш. предположительно 3,2-1,8 млн. лет назад.



Обитатели стоянки были старшими современниками олдувайской культуры («культуры галек») «человека умелого». «Эта сенсационная находка фактически разрушила все гипотезы о единственном «африканском» центре происхождения «человека разумного», и уже поэтому вызвала резкое неприятие в мировом научном сообществе» [41].

Как известно, в рамках официальных научных представлений считалось, что история современного человечества началась примерно 40-50 тыс. лет назад с появлением на Земле человека современного физического типа – кроманьонцев (homo sapiens sapiens).



Однако сейчас эта временная граница отодвинулась вглубь веков – от 100-150 до 200 тыс. лет, а может быть и до 2 млн. лет тому назад [78, 79]. Cуществуют две основные точки зрения на прародину человека: первая - человек современного физического типа сформировался в одном месте. Подавляющее большинство исследователей считает, что это произошло в Африке (от «чёрнокожей Евы»). Однако не все с этим согласны.



Так, Ю.Д. Петухов в качестве первичной прародины кроманьонцев («проторусов») называет Ближний Восток и Месопотамию [62], а У. Уоррен и другие исследователи «колыбелью человечества» считают территорию у Северного полюса. Вторая точка зрения отражает мнение о «мультирегиональной» эволюции человека.



Исследования А.П. Деревянко (г. Новосибирск) и его коллег свидетельствуют о том, что процесс становления современного человечества проходил, по их мнению, не только в Африке, но и во всей Евразии. Открытие Ю.А. Мочанова это блестяще подтвердило.

Хочу обратить ваше внимание также и на следующий факт, опубликованный Ильёй Глазуновым [14]: русский учёный В.М. Флоринский в своём труде «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни», вышедшем в свет в г. Томске в 1894 г. и больше не публиковавшемся, убедительно доказал, что и древнейшее население Сибири, и адриатические, и прибалтийские венеты являются разными ветвями «единого могучего арийского народа – протославян».



Поэтому неудивительно, когда индус Дурга Прасад Шастри (историк, лингвист, санскритолог) был поражён, обнаружив, что современный северорусский говор оказался практически идентичен древней форме санскрита: «Вы здесь разговариваете на какой-то древней форме санскрита, и многое мне понятно без перевода», «схожи не только синтаксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих языках в неизменном начальном виде» [71, с. 162].

А.Виноградов и С.Жарникова прародину индоевропейцев определяют в Европейской части России [9]. Они проанализировали описания в Махабхарате (кн. Лесная) священных источников – рек и озёр страны древних ариев, названия древних городов и сопоставили их с сохранившимися топонимами в Европейской части России.



Так, по их мнению, Волга = Ранха (Ра) = Ганга, Синдху – это Дон и т.д. Не отрицая выводов, сделанных вышеуказанными авторами, отметим следующее: события, описанные в Махабхарате, происходили, по их мнению, в период с 10 000 до 3 000 лет до н.э.



Исход же древних ариев со своей прародины был примерно 23 000 лет тому назад, и реки, охарактеризованные в Ригведе [52], являются реками их прародины в циркумполярной области. Мигрируя на юг, предки индоевропейцев надолго задержались в Восточной Европе и дали названия существующим там рекам по аналогии со своей прародиной. То же самое они проделывали и в дальнейшем своём многотысячелетнем движении на юг вплоть до Индии.

В популяризации и реализации теории Арктической прародины человечества в России очень много сделал В.Н. Дёмин (1942-2006), который, помимо многочисленных монографий и статей, организовал несколько экспедиций на Кольский полуостров [23, 24]. Не осталось в стороне от этой проблемы и Русское географическое общество: поисками на Севере древних цивилизаций активно занялась Комиссия научного туризма, создавшая для этих целей в 1991 г. Комплексную Северную поисковую экспедицию (КСПЭ) [16].

Большой вклад в изучении этой проблемы сделали также Н.Р. Гусева [20, 21, 22], А. Асов [2], Н.С. Новгородов [60] и др.

Н.Р. Гусева при переводе монографии Б.Г.Тилака «Арктическая родина в Ведах» [73] впервые обнаружила данные, позволяющие чётко определить северную широту в СЛО, где жили составители Вед – 82,60 с. ш. [22]. В дальнейшем в газетной публикации она изменила эти цифры на 780 с. ш. По нашим данным [48], северная широта составляет 77,40 с.ш.

Исходные данные для расчётов у Н.Р. Гусевой – это то, что максимально «вечная ночь» в Ригведе длилась 100 суток. Сейчас на Северном полюсе (900 с.ш.) полярная ночь длится 176 суток, а в г. Мурманске, находящемся на 690 с.ш. – 40 суток.



Путём прямой интерполяции Н.Р. Гусева определила, что полярная ночь длиной в 100 суток будет наблюдаться на 78,20 с. ш. [22]. Но использование прямой интерполяции на такое большое расстояние (почти 200) приводит к погрешностям – это ясно видно из таблицы, составленной Н.П. Ерпылёвым [29]. По его данным, на 760 с. ш. полярная ночь длится 99 суток, а на 780 с. ш. – 111 суток. Отсюда легко подсчитать, что 100 суток ночь будет длиться на 76,20 с. ш.

Вышеприведённые расчёты будут истинными при сохранении трёх условий: во-первых, Северный географический полюс в течение последних 40 тыс. лет существенно не менял своё положение; во-вторых, материки располагались в то время там же, где и сейчас; в-третьих, угол наклона земной оси не менялся.



Ранее мы показали, что в ведическое время Северный полюс и материки находились примерно там же, где и сейчас, а северная граница обитания создателей Вед за счёт изменения угла наклона земной оси проходила по северной широте 76,20 + 1,20 = 77,40 [48].Эта широта пересекает южную оконечность Шпицбергена и северную часть полуострова Таймыр, то есть находится, в основном, в пределах затопленного шельфа СЛО.

Более того, Б.Г. Тилак приводит в своей книге данные, указывающие на то, что древние индоиранцы жили непосредственно на территории вблизи Северного полюса. Так, в индийской литературе, пишет он, крайне широко распространено утверждение, что «день и ночь богов» длятся по 6 месяцев.



А мы знаем, что один день и одна ночь по 6 месяцев может быть только на полюсе. А вообще-то древним арийцам была известна полярная ночь, длящаяся от 2 до 6 месяцев. Б.Г. Тилак отмечает также, что традиция, говорящая о дне и ночи по 6 месяцев, обнаруживается не только в ведической или иранской литературе, но и в греческой, и в норвежской. На древней родине ариев солнце было над горизонтом от 7 до 10 месяцев.



На семимесячный период солнечного света указывает и заря, длящаяся 30 дней. А «непрерывно длящаяся в течение тридцати дней заря возможна только в нескольких градусах от точки Северного полюса» [73].

Почти во всех книгах индийского эпоса «Махабхарата» упоминается гора Меру. Судя по её характеристике, не вызывает сомнения, что она находится на Северном полюсе: «При восходе своём и при закате совершало Солнце круг прадакшины (обхождение слева направо) вокруг Царя гор, великой золотой горы Меру» [57, с. 227].



Показательно, что «Мировая гора» («Вельтберг»), аналогичная Меру, есть в мифах и других народов мира, и она также находится на Северном полюсе. У египтях – это Гора богов Сар, у аккадцев, ассирийцев и вавилонян – Харсак Кура, у иранцев – Хара Березайте и т.д.



И совершенно справедливо У.Ф. Уоррен [73] поддерживает вывод предыдущих исследователей о том, что идея изначально высокой центральной горы принадлежала неразделившемуся человечеству (выделено мною. – Л.Ю.).

Но как же быть с континентом вокруг Северного полюса? Аргументированный ответ на это может дать только геология и геофизика.

Геологическое и геоморфологическое строение дна СЛО

СЛО – самый маленький океан Земли по площади, которая составляет 14, 8 млн. км2. Наибольшая глубина его – 5527 м во впадине Литке, средняя глубина 1225 м. СЛО как самостоятельный океан впервые был выделен в 1650 г. голландским географом Б. Варениусом под названием «Гиперборейского океана».



В 1845 г. Лондонское географ. общество утвердило название «Северный Ледовитый океан», которое в СССР было официально принято постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. Эллины называли этот океан «Кронидское море», «Скифский океан», а древние славяне и поморы – «Молочный, или Белый, или Студёный океан».



СЛО отличается обилием островов и сильно развитой материковой отмелью (шельфом) шириной до 1300 км, глубиной в основном 200 м. Шельф занимает практически половину всей площади СЛО [59].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев, В. Расология. Наука о наследственных качествах людей [Текст] / В. Авдеев. – Москва: Белые Альвы, 2007. – 672 с.

2. Асов, А. Священные прародины славян [Текст] / А. Асов. – М.: Вече, 2008. – 384 с.

3. Артюшков, Е.В. Континентальная кора в глубоководных впадинах на северо-востоке Российского сектора Арктики [Текст] / Е.В. Артюшков, В.А. Поселов // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 24-27.

4. Атлантида и Гиперборея: Мифы и факты [Текст] / Ж.С. Байи, В.Н. Дёмин. – Пер. с фр. А.Гарькавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 512 с.

5. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии [Текст] / / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. – М.: Мысль, 1983. – 208 с.

6. Бейджент, М. Запретная археология [Текст] / М. Бейджент. – М.: Эксмо, 2004. – 320 с.

7. Большиянов, Д.Ю. Пассивное оледенение Арктики и Антарктиды [Текст]: автореф. дис. … доктора географ. наук / Д.Ю. Большиянов. – С.-Пб., 2005. – 47 с.

8. Буценко, В.В. Главные тектонические события истории Арктического океана по сейсмическим данным: Автореф. диссертации … д. г.-м. н. [Текст] / В.В. Буценко. – СПб., 2008. – 43 с.

9. Виноградов А. Восточная Европа как прародина индоевропейцев [Текст] / А. Виноградов, С. Жарникова // > http://www.dpni.org/forum/topic867.html?view=next , 2005. – С.1-8.

10. Гавриленко, Э. Жили на Земле исполины [Текст] / Элеонора Гавриленко // Чудеса и приключения. – 2009. – №7. – С. 20-21.

11. Геологическое строение и геоморфология Северного Ледовитого океана в связи с проблемой внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктическом бассейне [Текст] / Под редакцией И.С. Грамберга и А.А. Комарицына. – СПб., ВНИИОкеангеология, 2000. – 117 с.

12. Геология и полезные ископаемые России. В шести томах. Т. 5. Арктические и дальневосточные моря. Кн. 1. Арктические моря [Текст] / Ред. И.С. Грамберг, В.Л. Иванов, Ю.Е. Погребицкий. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. – 468 с.

13. Геродот. История в девяти книгах [Текст] / Геродот. – М.: Наука, 1972. – 600 с.

14. Глазунов И. Открытие Флоринского [Текст] / И.Глазунов // Чудеса и приключения. – 2009. – № 5. – С. 33-35.

15. Голос рыбаков утонул в тайнах передела [Текст] // Сов. Россия. – № 101.- 18 октября 2010 г.

16. Голубев, С.В. В поисках Гипербореи. Кн. 1 [Текст] / С.В. Голубев, В.В. Токарев. – СПб., 2004. – 120 с.

17. Горбовский, А. Факты, догадки, гипотезы [Текст] / А. Горбовский. – М.: Знание, 1988. – 224 с.

18. Грамберг, И.С. Особенности рельефа дна Арктического глубоководного бассейна Северного Ледовитого океана [Текст] / И.С. Грамберг, Г.Д. Нарышкин // Геологическое строение и геоморфология Северного Ледовитого океана в связи с проблемой внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктическом бассейне. – СПб., 2000. – С. 53-72.

19. Гусев, Е.А. Кайнозойская история Арктики по результатам геологического опробования [Текст] / Е.А. Гусев, П.В. Рекант, А.А. Крылов и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 166-169.

20. Гусева, Н.Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория [Текст] / Н.Р. Гусева. – М.: Белые Альвы, 2007. – 240 с.

21. Гусева, Н.Р. Русский север – прародина индо-славов. (Исход предков арьев и славян) [Текст] / Н.Р. Гусева. – М.: Вече, 2003. – 416 с.

22. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов [Текст] / Е.А. Гусева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с.

23. Дёмин, В.Н. В поисках колыбели цивилизации [Текст] / В. Н. Дёмин – М.: Вече, 2004. – 352 с.

24. Дёмин, В.Н. История Гипербореи [Текст] / В.Н. Дёмин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.

25. Джангар и проблемы эпического творчества [Текст] / Тез. докл. и сообщ. Международной научной конференции, Элиста, 22-24 августа 1990 года. – Элиста, 1990. – 256 с.

26. Джонстон, Д. Окружить Россию, сделать мишенью Китай – истинная роль НАТО в великой американской стратегии [Текст] / Диана Джонсон // Сов. Россия. – № 128. – 23 ноября 2010 г.

27. Диденко, Б.А. Этическая антропология (видизм) [Текст / Б.А. Диденко. – М.: ООО «ФЭРИ -В», 2003. – 560 с.

28. Елачич, Е. Крайний север как родина человечества [Текст] / Е. Елачич // Русский север – прародина индо-славов. – М.: Вече, 2003. -С. 342-407.

29. Ерпылёв, Н.П. Полярная ночь [Текст] / Н.П. Ерпылёв // БСЭ, 3-е издание. Т.20. – М., 1975. – С. 337.

30. Захаров, В.А. Палеонтологические и палеоэкологические свидетельства присутствия арктического океана в мезозое [Текст] / В.А. Захаров, Б.Н. Шурыгин, Н.И. Курушин и др. // Российская Арктика: геологическая история, минерагения, геоэкология / Гл. редакторы Д.А. Додин, В.С. Сурков. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2002.- С. 80-92.

31. Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Арктики [Текст] / Л.П. Зоненшайн, Л.М. Натапов // Актуальные проблемы тектоники океанов и континентов: Труды ГИН. Вып. 425. – М.: Наука, 1987. – С. 31-57.

32. Зоненшайн, Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР. Кн. 2 / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натапов.- М.: Недра, 1990. – 334 с.

33. Зюганов, Г.А. Нам угрожает непоправимый ущерб [Текст] / Г.А. Зюганов. – Сов. Россия. – № 98. – 23 июля 2005 г.

34. Интернет-портал: «Всё о Гиперборее» [Текст]. – 2009.

35. Кабаньков, В.Я. Геология области Центрально-Арктических поднятий по результатам изучения донно-каменного материала [Текст] / В.Я. Кабаньков, И.А. Андреева // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 237-240.

36. Карнаухов, А.В. Куда текли сибирские реки во времена ледниковых периодов? [Текст] / А.В. Карнаухов, В.Н. Карнаухов // Природа. – 1997. – № 1. – С. 46-54.

37. Карнаухов, А.В. Новая модель оледенений в Северном полушарии / А.В. Карнаухов, В.Н. Карнаухов // http://www.poteplenie.ru/ – 1997. – 9 с.

38. >Карта рельефа дна Северного Ледовитого океана. Масштаб 1:5 000 000 [Карта] – СПб.: ГУН иО-ВНИИОкеангеология, 1999.

39. Ким, Б.И. Осадочный чехол хребта Ломоносова (стратиграфия, история формирования чехла и структуры, возрастные датировки сейсмокомплексов) [Текст] / Б.И. Ким, З.И. Глезер // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2007. – Т. 15, № 4. – С. 63-83.

40. Ким, Б.И. Основные этапы развития Восточно-Арктических шельфов России и Канадской Арктики в палеогене и неогене [Текст] / Б.И. Ким, В.Я. Слободин // Геология складчатого обрамления Амеразийского суббассейна. – СПб.:ВНИИОкеангеология, 1991. – С. 104-116.

41. Кирьянов, Н. Земля восставших духов [Текст] / Н. Кирьянов // Завтра. – № 47. – Ноябрь 2010 г.

42. Клейменов, Г.Н. Аннунаки: Творцы жизни на Земле и учителя человечества. Исследование мифов, легенд и летописей [Текст] / Г.Н. Клейменов. – М.: КомКнига, 2007. – 344 с.

43. Клёсов, А.А. Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и ДНК- генеалогии) [Текст] / А.А. Клёсов, А.А. Тюняев. – М.: Белые альвы, 2010. – 1024 с.

44. Конелес, В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей [Текст] / В.Ю. Конелес. – М.: Вече, 2001. – 576 с.

45. Кремо, М. Неизвестная история человечества [Текст] / М. Кремо, Р. Томпсон. – М.: Изд-во «Философская книга», 2001. – 528 с.

46. Ласточкин, А.Н. Новые представления о рельефе дна Северного Ледовитого океана [Текст] / А.Н Ласточкин, Г.Д. Нарышкин // Океанология, 1989. Т.ХХ1Х. Вып. 6. – С. 968-973.

47. Лескова, Н. Куда подевалась Гиперборея? [Текст] / Н. Лескова. – Чудеса и приключения, 2010, № 8, с. 2-4.

48. Лоскутов, Ю.И. Географическая среда обитания предков индоевропейцев [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Самоорганизация и динамика геоморфосистем: Материалы ХХУ11 Пленума Геоморфологической комиссии РАН. – Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 2003. – С. 158-165.

49. Лоскутов, Ю.И. Северный Ледовитый океан как колыбель человечества [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Мировой океан, водоёмы суши и климат: Труды XII съезда Русского географического общества. Т. 5. – СПб., 2005. – С. 181-186.

50. Лоскутов, Ю.И. Отображение рельефа в индийских Ведах и народных эпосах. Иркутск [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Рельеф и человек / Г.Ф. Уфимцев, Д.А. Тимофеев, О.А. Борсук и др. – М. : Науч. Мир, 2007.- С. 121-128.

51. Лоскутов, Ю.И. Северный предел обитания человека на Евразийском материке [Текст] / Ю.И. Лоскутов // «Квартер-2005» – IV Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: Материалы совещания (Сыктывкар, 23-26 августа 2005 г.). – Сыктывкар: Геопринт, 2005. – С. 240-242.

52. Лоскутов, Ю.И. Гидросеть прародины индоевропейцев [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Проблемы флювиальной геоморфологии / Под редакцией проф. И.И. Рысина. – Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006.- С. 21-23.

53. Лоскутов, Ю.И. Тектоника ложа Северного ледовитого океана и проблема Гипербореи [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Металлогения древних и современных океанов – 2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Материалы Шестнадцатой научной молодёжной конференции. – Миасс: ИМин Уро РАН, 2010. – С. 22-25.

54. Лоскутов, Ю.И. Гиперборея и современность [Текст] / Ю.И. Лоскутов, Г.Ф. Кузнецова // Вулканизм, биосфера и экологические проблемы: Сборник материалов пятой международной научной конференции. – Майкоп-Туапсе, 2009. – С. 240-241.

55. Малышев, Н.А. Новые представления о строении и формировании осадочного чехла шельфа моря Лаптевых [Текст] / Н.А. Малышев, В.В. Обметко, А.А. Бородулин и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 32-37.

56. Маслов, А.А. Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас… [Текст] / А.А. Маслов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 384 с.

57. Махабхарата. Книга третья, Лесная (Араньякапарва) [Текст] / Пер. с санскр., предисл. и коммент. Я.В.Василькова и С.Л.Невеловой. – М., 1987. – 800 с.

58. Мочанов, Ю.А. Древнейший палеолит Диринга и проблема внетропической прародины человечества [Текст] / Ю.А Мочанов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 254 с.

59. Никифоров, А.О. Северный Ледовитый океан [Текст] / А.О. Никифоров. – БСЭ, Третий вып. Т. 23. – 1976. – С. 130-132.

60. Новгородов, Н.С. Сибирская прародина. В поисках Гипербореи [Текст] / Н.С. Новгородов. – М.: Белые Альвы, 2006. – 544 с.

61. Орографическая карта Арктического бассейна. Масштаб 1:5 000 000 [Карта] / Отв. ред. И.С.Грамберг, гл. ред. Г.Д.Нарышкин. – Хельсинки, Карттакескус, 1995.

62. Петухов, Ю.Д. История Русов. 40 – 5 тыс. лет до н. э. Т. 1 [Текст] / Ю.Д. Петухов, М.: Метагалактика, 2000. – 288 с.

63. Поселов, В.А. Структура земной коры глубоководных поднятий Центральной Арктики и зон их сочленения с Восточно-Сибирским шельфом [Текст] / В.А. Поселов, В.Д. Каминский, В.В. Буценко и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 132-134.

64. Российская Арктика: геологическая история, минерагения, геоэкология [Текст] / Гл. ред. Д.А.Додин, В.С.Сурков. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2002. – 960 с.

65. Сахно, В.Г. Новый взгляд на происхождение импактитов взрывных структур Земли [Текст] / В.Г. Сахно // VIII Международ. конф. «Новые идеи в науках о Земле». – М.: РГГРУ, 2007. – Т.1. – С. 317-320.

66. Ситчин, З. Божество 12-ой планеты [Текст] / З. Ситчин. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.

67. Скляров, А. Опасное наследие богов [Текст] / А. Скляров. – М.: Вече, 2004. – 384 с.

68. Смирнова, М.Н. Гиперборейская платформа: реальность или миф? [Текст] / М. Н. Смирнова // Геология морей и океанов: материалы XVII Междунар. науч. конф. (шк.) по мор. геологии, Москва, 12-16 нояб. 2007 г. Т. 4. – М.: ГЕОС. – 2007. – С. 289-291.

69. Смирнова, М.Н. Гиперборейская платформа: геолого-геофизические факты [Текст] / М. Н. Смирнова // Общие и региональные проблемы тектоники и геодинамики: материалы XVI Тект. совещания. Т. 2. – М.: ГЕОС. – 2008. – С. 274-276.

70. Смоленцев, В. Оптом и в розницу [Текст] / В. Смоленцев. – Завтра, № 38, октябрь 2010 г.

71. 100 великих загадок Индии [Текст] / Авт.-сост. Н.Н. Непомнящий. – М.: Вече, 2010. – 432 с.

72. Сывороткин, В.Л. Экологические проблемы Арктики [Текст] / В.Л. Сывороткин // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 214-217.

73. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Пер. с англ. Н.Р.Гусевой [Текст] / Б.Г. Тилак. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 528 с.

74. Уоррен, У.Ф. Найденный рай на Северном полюсе / Пер. с англ. Н.Р.Гусевой [Текст] / У.Ф. Уоррен. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 480 с.

75. Хаин, В.Е. О предыстории современного Северного Ледовитого океана [Текст] / В.Е. Хаин, Н.И. Филатова // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 260-266.

76. Хэнкок, Г. Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций [Текст] / Г. Хэнкок. – М.: Вече, 2001. – 496 с.

77. Элфорд, А.Ф. Боги нового тысячелетия [Текст] / А.Ф. Элфорд. – М.: Вече, 2002. – 528 с.

78. Tattersall, I. Out of AfrikaAgain … and Again? [Text] / Ian Tattersall // Sci. Amer. – 1997. – 276, № 4. – S. 46-53.

79. Wood, B. Skulls and crossed bones [Text] / Bernard Wood // New. Sci. – 1997. – 153, № 2070. – S. 42-43.

Ю.И. Лоскутов



***

.