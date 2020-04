Русская Арктика и проблема Гипербореи (2)

На рис. 4 – Карта аномалий силы тяжести в редукции в свободном воздухе. Чётко выделяются хребты Ломоносова, Гаккеля и рифтовая подводная долина в пределах последнего.

СЛО состоит из трёх орографических провинций: Евразийский и Амеразийский (собственно Канадская котловина) суббассейны и разделяющая их Центрально-Арктическая область океанических поднятий (ЦАООП), сопоставимая по площади с первыми двумя (рис. 5) [46].

Евразийская провинция характеризуется корой океанического типа мощностью 5-15 км, а в двух других преобладает кора континентального типа мощностью 15-40 км [3, 12, 63, 64].Считается, что СЛО является самым молодым океаном Земли и возраст его определяется как позднеюрский-кайнозойский [75].



Однако, по мнению И.С. Грамберга [64], возраст СЛО – позднемеловой-кайнозойский, что надёжно устанавливается по началу формирования глубоководных впадин и линейным магнитным аномалиям океанического дна. Спрединговая природа Евразийского глубоководного бассейна чётко фиксируется морфологией океанического дна – срединным хребтом (хр. Гаккеля) с рифтовой долиной в осевой части (глубиной более 5200 м, что на 1-2 км ниже уровня гребней хребта, обрамляющих её) и двумя океаническими впадинами (Амундсена и Нансена), которые этот хребет разделяет.



Симметричные по отношению к хребту и его рифтовой долине магнитные аномалии, пишет И.С. Грамберг, дополняют классический образ океанической коры спрединговой структуры. Формирование глубоководных впадин, относящееся к этапу рифтогенных преобразований, происходило преимущественно в позднем мелу – эоцене.



Возникновение же магнитных аномалий, фиксирующих начальный этап разрастания океанического дна (спрединг), датируется поздним олигоценом – началом неогена. Более молодым является хребет Книповича (на продолжении хр. Гаккеля) – поздний миоцен-ранний плиоцен.

Некоторые исследователи [75 и др.] время формирования Амеразийской океанической впадины определяют как поздняя юра-ранний мел. И более того, В.А. Захаров и др. [30] на основе изучения морской биоты Арктического бассейна доказывают, что океан был в Арктике, начиная с триаса: это Южно-Анюйский океанический бассейн (в пределах Канадской котловины), существовавший в триасе и юре. Ранее эту точку зрения высказали Л.П. Зоненшайн и др. [31, 32].



Таким образом, не вдаваясь в крайности, можно считать, что современный СЛО сложился, начиная с поздней юры, в процессе распада материка Пангеи, когда происходило рифтогенное разрушение континентальной земной коры.

Геологические и геофизические доводы в пользу существования Гиперборейской платформы рассмотрены также в статьях и других исследователей [35, 68, 69 и др.],

После издания в 1995 г. Орографической карты Арктического бассейна масштаба 1:5 000 000 [61], а в 1999 г. – Карты рельефа дна СЛО того же масштаба [38] появилась возможность существенно уточнить геоморфологические особенности Арктического бассейна.



Совместный анализ этих карт, проведённый И.С. Грамбергом и Г.Д. Нарышкиным [18], показал, что хребты и поднятия Центрально-Арктической области океанических поднятий являются останцами докембрийской Гиперборейской платформы и сформированы в результате её катастрофического погружения на дно СЛО; они являются естественным продолжением континентальных окраин в Арктический бассейн.

На наш взгляд, ЦАООП и есть легендарный Гиперборейский материк [48, 49]. ЦАООП представляет собой сильно расчленённую горную страну с древними планационными уровнями, ограниченную с запада и востока морями и включающую в себя субмеридиональные хребты Ломоносова, Альфа (последний на юге сменяется поднятием Менделеева), Чукотское плато, поднятие Нордвинд, а также внутренние моря – впадины Макарова, Подводников и др.

Рис. 6. Орографическая карта Арктического бассейна (по [61] с сокращениями)

Элементарные поверхности:

1 – плосковершинные горных областей и холмогорий,

2 – террасовые склонов,

3 – террасовые батиальных равнин,

4 – террасовые абиссальных равнин,

5 – локальных депрессионных равнин (межгорные),

6 – равнины батиальных котловин,

7 – равнины абиссальных котловин,

8 – склонов пологих (до 00 20?),

9 – склонов средней крутизны (от 00 20? до 40),

10 – склонов крутых (более 40). Формы рельефа:

11 – вершины подводных гор,

12 – локальные поднятия,

13 – подводные гряды,

14 – локальные впадины,

15 – батиальные долины,

16 – троги, желоба,

17 – подводные каньоны,

18 – рифтовые долины,

19 – трансформные троги и желоба. Прочие обозначения:

20 – бровка шельфа,

21 – гребневые линии,

22 – килевые линии,

23 – линии выпуклого перегиба профиля,

24 – линии вогнутого перегиба профиля,

25 – границы форм,

26 – континентальный шельф,

27 – район вне данного исследования.

Ключевой структурой в ЦАООП является хребет Ломоносова, протягивающийся субмеридионально через Северный полюс на 1800 км и отделяющий Евразийский суббассейн от ЦАООП. Хр. Ломоносова имеет ширину от 70 (в околополюсной области) до более чем 200 км, склоны его крутые (от 5 до 200) высотой до 3000-3200 м, рассечённые густой сетью каньонов.



Одна из особенностей хр. Ломоносова – отроги, представленные сетью высокоамплитудных гряд и гор, субпараллельных хребту [18]. Батиметрическое положение вершинной поверхности хребта колеблется от 400 м (у Гренландии) до 1400 м, таким образом размах рельефа плакорной части хребта составляет 1000 м. По простиранию хр. Ломоносова представляет собой систему поднятых и опущенных по разломам блоков.

Анализируя гимны Ригведы, можно составить представление о рельефе территории, на которой жили составители Вед, и сравнить его с картой современного подводного рельефа СЛО. Это была горная страна с высокими заснеженными скалистыми вершинами, с многочисленными бурными каменистыми реками, стекающими с этих гор и впадающими чаще всего в океан, реже – в море. Есть на этой территории и «низины» (по которым текут реки), и болота и пустыни [52].

В «Вишну-пуранах» [74] даётся столь подробное и реалистическое описание горного рельефа в районе Северного полюса (все хребты и горы имеют собственные названия), что это наводит на мысль о наличии реальных прототипов этих «мифических» гор и хребтов, которые можно идентифицировать в ЦАООП, имея более крупномасштабную карту рельефа дна СЛО.

В последние годы активизировалось изучение СЛО российскими и иностранными учёными. Уникальные результаты получены при бурении в 2004 г. на хр. Ломоносова экспедицией ACEX-302, проведённой совместно Норвегией, Швецией и Россией [3, 19, 39]. На хр. Ломоносова на четырёх участках между 870 и 880 с. ш. вблизи Северного полюса было пробурено 5 скважин, заложенных по линии сейсмопрофиля AW 91090 вкрест хребта (рис. 7).

Наиболее результативными оказались скважины М0002А и М0004А, расположенные на водораздельной поверхности хребта и его склоне. В настоящее время глубина моря около скв. М0002А около 1400 м. Сводный разрез этих скважин (до гл. 428 м.) вскрыл через отложения кампанского возраста акустический фундамент.

На основе анализа сейсмических материалов Б.И. Ким установил в разрезе чехла хр. Ломоносова семь сейсмокомплексов, из которых пять верхних являются кайнозойскими. Оказалось, что отражающие горизонты фиксируют основные несогласия в стратиграфическом разрезе, что подтвердилось при бурении.



Примечательно, что сейсмокомплексы кайнозоя чётко соответствуют количеству трансгрессий, установленных в кайнозойских разрезах на периферии СЛО [40], а несогласия между ними – регрессиям.

Для решения проблемы Гипербореи нам важно знать, когда хр. Ломоносова и другие поднятия ЦАООП были сушей. Для этого воспользуемся выводами Б.И. Ким и З.И. Глезер [39] об основных этапах кайнозойской истории СЛО, установленной ими по разрезам берегового обрамления и разрезу хр. Ломоносова.

Хр. Ломоносова в позднем кампане – раннем палеоцене был сушей, и его рельеф подвергался денудации и выравниванию.

В раннем палеоцене в эпоху тектонической стабильности на материках происходило выравнивание рельефа и формирование кор химического выветривания (максимальная мощность их на шельфе моря Лаптевых 23 м).



На границе палеоцена/эоцена была короткая регрессивная фаза, свидетельствующая о размыве и выпадении части разреза. Приполюсная часть хр. Ломоносова в это время была над уровнем моря. На границе эоцена/олигоцена - вторая регрессивная фаза, ярко выраженная угловым и стратиграфическим несогласием. В это время над поверхностью СЛО поднялись острова Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Северная земля.



В позднем олигоцене-раннем миоцене - новый этап тектонической стабилизации, выравнивание рельефа и формирование кор химического выветривания (мощностью от 8 до 40 м). Хр. Ломоносова в приполюсной части находился выше уровня моря и подвергался выравниванию. Этот период соответствует крупнейшему в истории глобальному понижению уровня моря. Новая глобальная регрессия («мессинская») произошла в конце позднего миоцена.

В плиоцен-четвертичный этап началась самая обширная в Арктике непрерывно-прерывистая трансгрессия, на хр. Ломоносова сформировались морские плиоцен-голоценовые осадки (мощностью в скв. М0002А 75 м), которым соответствует сейсмокомплекс LR7. Дж. Бэккман при стратиграфической разбивке сейсмокомплекса LR7 в скв. М0002А выделил два подкомплекса в интервале 0-17,38 м ниже морского дна, возраст которых он определил как голоцен (0-2,58 м) и поздний плейстоцен (2,58-17,38 м) [39].



Единственный перерыв в этом сейсмокомплексе устанавливается в некоторых приподнятых блоках хр. Ломоносова, где из разреза выпадает полностью плиоцен. Можно предположить, что здесь отсутствует и эоплейстоцен, так как в чехле на шельфе моря Лаптевых имеется ярко выраженное несогласие, связанное с эоплейстоценовой регрессией моря [55].



Наименьшая мощность верхней толщи осадков (N2-Q), известная нам, вскрытая на хр. Ломоносова грунтовыми трубками, составляет 10 м [39]. И более того, в некоторых изученных колонках грунтовых трубок с хр. Ломоносова вообще отсутствуют молодые поздненечетвертичные отложения палеомагнитной эпохи Брюнес [19]. А это означает, что здесь в это время была суша.

Приведём ещё два интересных факта, полученных при изучении керна этих двух скважин: 1) в конце палеоцена-начале эоцена в приполюсной части хр. Ломоносова был субтропический климат со среднегодовой температурой поверхностных вод в бассейне порядка плюс 20°С; 2) в раннем эоцене отмечаются два кратковременных эпизода опреснения вод над хребтом. В это время (приблизительно 49 млн. лет назад) как раз произошло резкое понижение относительного уровня моря [8].

Таким образом, хр. Ломоносова в приполюсной части между 870 – 880 с.ш. (современная глубина плакорной части хребта здесь 1200-1400 м.), начиная с позднего кампана – раннего палеоцена и вплоть до голоцена, по меньшей мере 5 раз был выше уровня моря. И тем более сушей было окончание хребта у Гренландии, высота которого была на 1000 м больше.

Итак, можно считать доказанным, что в позднем неоплейстоцене в СЛО были крупные острова в пределах ЦАООП, которые можно отождествлять с Гипербореей. Когда же эти острова окончательно погрузились на дно СЛО? Вопрос можно сформулировать по-другому – какова тектоническая активность СЛО в позднем кайнозое?

Г.П. Аветисов и др. [64] провели сейсмическое районирование Арктики и выяснили, что зона наивысшего сейсмотектонического потенциала региона – область срединно-океанического рифтогенеза: хр. Книповича, Шпицбергенская зона разломов, хр. Гаккеля и северная часть моря Лаптевых (рис. 8).

В этой зоне концентрируются эпицентры наиболее сильных землетрясений (до 5-8 баллов). Впервые они выделили зоны возможных землетрясений над хр. Ломоносова в приполюсной части. О тектонической активности Евразийского суббассейна свидетельствует и щёлочно-базальтовый вулканизм преимущественно постмиоценового возраста.



Так, высота вулканических конусов на Шпицбергене достигает 506 м (вулкан Сверре), а диаметр кратеров до 300 м [64]. Имеются факты, свидетельствующие об извержении вулканов непосредственно во времена кроманьонцев: в озёрных осадках кальдеры оз. Эльгыгытгын (Чукотка) обнаружены горизонты вулканических пеплов, возраст которых 40-60 и 160-180 тыс. л. [65].

Итак, тектоническая жизнь Арктики в неоген-четвертичное время позволяет утверждать, что Гиперборейский материк мог опуститься на дно СЛО в любой отрезок этого времени. Процесс погружения блоков ЦАООП до океанических глубин в неотектонический этап начался в конце раннего миоцена примерно 20 млн. лет назад [8].



Это был первый подэтап. Второй подэтап охватывает плиоцен-плейстоценовое время. По данным различных исследователей, окончательное исчезновение гиперборейских островов в центре СЛО могло произойти в период от 18 до 2,5-3 тыс. лет тому назад. Так, пробы донного грунта, взятые с хр. Менделеева, оказались надводного континентального происхождения. Их возраст определён как 9300 ± 180 лет [39].



По мнению известного полярника Я.Я. Гаккеля, Новосибирские острова и остров Врангеля являются остатками суши, ушедшей под воду 5 тыс. лет назад.

А. Асов [2], анализируя славянские Веды, установил, что исход ариев с севера начался примерно 20 тыс. л. т. н., а второй исход был 9 тыс. л. т. н.

Возникает вопрос, как могли жить древние народы в Гиперборее и даже выращивать виноград, если по данным климатологии климат 30-40 тыс. л. н. был достаточно суровым? Заметим, что наши знания о климате прошлого являются неполными.



Так, Д.Ю. Большиянов в докторской диссертации [7] приводит парадоксальный факт: на арктических островах в интервале 9-10 тыс. лет т.н. господствовали типичные или южные тундры, тогда как арктические тундры располагались южнее.



А недавно арктические специалисты установили, что 450-800 тыс. л. н. на юге Гренландии, перекрытой сейчас 2-километровой толщей льда, росли смешанные леса, а температура воздуха колебалась от минус 17°C зимой до плюс 10°C летом. А совсем ещё недавно считалось, что смешанные леса росли здесь 2,4 млн. л. н. [34].

В настоящее время в СЛО известны незамерзающие полыньи, оказывающие отепляющий эффект в 3-50. Вдоль азиатских берегов России таких полыньей насчитывается 7 [72]. Контролируются они рифтовыми системами, а таяние полярных льдов происходит, по мнению В.Л. Сывороткина, за счёт выброса глубинных газов через рифтовые зоны. Это подтверждают учёные из Калифорнийского института океанологии: в результате вулканической деятельности из толщи океанического дна вырвался на свободу метан и в результате температура океанской воды повысилась на 6-80 [34].

По-видимому, тёплый климат в СЛО во времена существования Гипербореи следует связывать с влиянием тёплых течений Гольфстрима и, возможно, Куросиво. В связи с этим большой интерес представляет новая модель периодических оледенений в Северной Атлантике за счёт распреснения вод СЛО в основном стоками крупных сибирских рек Оби, Енисея, Анабара, Оленька, Лены [36, 37].



В рамках этой модели смена тёплого климата межледниковий холодным во время оледенений должна происходить достаточно быстро. Это подтвердилось после анализа результатов бурения льда в Гренландии в 1992-1993 годах: было установлено,

что изменения климата происходили очень быстро (в течение нескольких лет), а сам процесс имел пороговый триггерный характер [37].

О внезапном и резком похолодании говорится и в Ведах, и в Авесте как о причине, заставившей древних арийцев устремиться на юг. То же самое сообщается и в русском духовном стихе о светопреставлении: «Наступи зима лютая, уби виноград всезелёный…» [23]. Заметим, что древние арийцы были предупреждены о наступлении холодов, о чём сообщается в «Зенд-Авесте» [17, с.22].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулируем основные выводы по статье:

- в циркумполярной области существовал материк или архипелаг крупных островов (Арктида), где в глубокой древности (по разным авторам, от 40 тыс. л. н. до 2 млн. л. н.) жили «первопредки» народов, язык которых относится к индоевропейской группе («индоевропейцы»), а, возможно, и всё «неразделившееся человечество» (неразделившиеся «протоарии» и «протославяне» получили название «индо-славы» [21]).



Это неоспоримо следует из анализа эпических, мифологических, литературных, религиозных источников Индии, Ирана, Греции, России, Скандинавии и других стран;

- геологические и геофизические исследования последних лет доказали, что хребты и поднятия ЦАООП являются остатками докембрийской Гиперборейской платформы, являющейся континентальным продолжением сибирского шельфа. Хребет Ломоносова в приполюсной части (870 – 880 с. ш.), начиная с позднего кампана – раннего палеоцена (примерно 65 млн. л. н.) и до голоцена включительно, по меньшей мере, пять раз был выше уровня моря;

- климатические теории допускают возможность существования на Гиперборейской платформе климата, благоприятного для существования наших протопредков;

- Гиперборея включала в себя не только материк (или архипелаг островов) вокруг Северного полюса и ныне затопленный шельф, но и приполярную территорию сегодняшних России и скандинавских стран, поэтому они и являются современными наследниками Гиперборейской (полярной, северной) цивилизации, то есть они являются автохтонами (коренными жителями).

Но как же объяснить карты Г. Меркатора? На мой взгляд, архипелаг из четырёх островов вокруг Северного полюса является картографическим выражением мифических представлений древних народов (в первую очередь индоевропейцев) о строении Земли и памяти о том, что они когда-то жили там.

В процессе работы над данной статьёй у автора возникло больше вопросов, чем ответов. Попробуем сформулировать их:

1. Как появился «человек разумный» на Земле: в процессе эволюции или в результате генетических экспериментов инопланетян-аннунаков с планеты Нибиру? [42, 43, 44, 66, 75, 76]. Если в процессе эволюции, то какие географические и климатические условия способствовали возникновению разума у древних обезьян – горы или равнины? Суровый морозный северный континент или мягкий жаркий климат Африки?

2. Гиперборея (Арктида) является прародиной только индоевропейцев (индо-ариев, индо-славов) или всего человечества?

3. Является ли наша цивилизация первичной, или же на протяжении развития Земли цивилизации периодически возникали и гибли. Известны многочисленные «артефакты», которые невозможно объяснить с позиции современной науки [6, 17, 45, 56, 67].

4. Является ли человечество одним видом или состоит из нескольких разных видов, в том числе и «хищных»? Может быть правильнее говорить о расовых различиях людей, а не видовых? [1, 27].

В целом же решение проблемы Гипербореи возможно лишь совместными усилиями учёных разных специальностей и будет иметь эпохальное значение для всего человечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев, В. Расология. Наука о наследственных качествах людей [Текст] / В. Авдеев. – Москва: Белые Альвы, 2007. – 672 с.

2. Асов, А. Священные прародины славян [Текст] / А. Асов. – М.: Вече, 2008. – 384 с.

3. Артюшков, Е.В. Континентальная кора в глубоководных впадинах на северо-востоке Российского сектора Арктики [Текст] / Е.В. Артюшков, В.А. Поселов // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 24-27.

4. Атлантида и Гиперборея: Мифы и факты [Текст] / Ж.С. Байи, В.Н. Дёмин. – Пер. с фр. А.Гарькавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 512 с.

5. Бонгард-Левин, Г.М. От Скифии до Индии [Текст] / / Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский. – М.: Мысль, 1983. – 208 с.

6. Бейджент, М. Запретная археология [Текст] / М. Бейджент. – М.: Эксмо, 2004. – 320 с.

7. Большиянов, Д.Ю. Пассивное оледенение Арктики и Антарктиды [Текст]: автореф. дис. … доктора географ. наук / Д.Ю. Большиянов. – С.-Пб., 2005. – 47 с.

8. Буценко, В.В. Главные тектонические события истории Арктического океана по сейсмическим данным: Автореф. диссертации … д. г.-м. н. [Текст] / В.В. Буценко. – СПб., 2008. – 43 с.

9. Виноградов А. Восточная Европа как прародина индоевропейцев [Текст] / А. Виноградов, С. Жарникова // > http://www.dpni.org/forum/topic867.html?view=next , 2005. – С.1-8.

10. Гавриленко, Э. Жили на Земле исполины [Текст] / Элеонора Гавриленко // Чудеса и приключения. – 2009. – №7. – С. 20-21.

11. Геологическое строение и геоморфология Северного Ледовитого океана в связи с проблемой внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктическом бассейне [Текст] / Под редакцией И.С. Грамберга и А.А. Комарицына. – СПб., ВНИИОкеангеология, 2000. – 117 с.

12. Геология и полезные ископаемые России. В шести томах. Т. 5. Арктические и дальневосточные моря. Кн. 1. Арктические моря [Текст] / Ред. И.С. Грамберг, В.Л. Иванов, Ю.Е. Погребицкий. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2004. – 468 с.

13. Геродот. История в девяти книгах [Текст] / Геродот. – М.: Наука, 1972. – 600 с.

14. Глазунов И. Открытие Флоринского [Текст] / И.Глазунов // Чудеса и приключения. – 2009. – № 5. – С. 33-35.

15. Голос рыбаков утонул в тайнах передела [Текст] // Сов. Россия. – № 101.- 18 октября 2010 г.

16. Голубев, С.В. В поисках Гипербореи. Кн. 1 [Текст] / С.В. Голубев, В.В. Токарев. – СПб., 2004. – 120 с.

17. Горбовский, А. Факты, догадки, гипотезы [Текст] / А. Горбовский. – М.: Знание, 1988. – 224 с.

18. Грамберг, И.С. Особенности рельефа дна Арктического глубоководного бассейна Северного Ледовитого океана [Текст] / И.С. Грамберг, Г.Д. Нарышкин // Геологическое строение и геоморфология Северного Ледовитого океана в связи с проблемой внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Арктическом бассейне. – СПб., 2000. – С. 53-72.

19. Гусев, Е.А. Кайнозойская история Арктики по результатам геологического опробования [Текст] / Е.А. Гусев, П.В. Рекант, А.А. Крылов и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 166-169.

20. Гусева, Н.Р. Русские сквозь тысячелетия. Арктическая теория [Текст] / Н.Р. Гусева. – М.: Белые Альвы, 2007. – 240 с.

21. Гусева, Н.Р. Русский север – прародина индо-славов. (Исход предков арьев и славян) [Текст] / Н.Р. Гусева. – М.: Вече, 2003. – 416 с.

22. Гусева, Н.Р. Славяне и арьи. Путь богов и слов [Текст] / Е.А. Гусева. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 336 с.

23. Дёмин, В.Н. В поисках колыбели цивилизации [Текст] / В. Н. Дёмин – М.: Вече, 2004. – 352 с.

24. Дёмин, В.Н. История Гипербореи [Текст] / В.Н. Дёмин. – М.: Вече, 2009. – 384 с.

25. Джангар и проблемы эпического творчества [Текст] / Тез. докл. и сообщ. Международной научной конференции, Элиста, 22-24 августа 1990 года. – Элиста, 1990. – 256 с.

26. Джонстон, Д. Окружить Россию, сделать мишенью Китай – истинная роль НАТО в великой американской стратегии [Текст] / Диана Джонсон // Сов. Россия. – № 128. – 23 ноября 2010 г.

27. Диденко, Б.А. Этическая антропология (видизм) [Текст / Б.А. Диденко. – М.: ООО «ФЭРИ -В», 2003. – 560 с.

28. Елачич, Е. Крайний север как родина человечества [Текст] / Е. Елачич // Русский север – прародина индо-славов. – М.: Вече, 2003. -С. 342-407.

29. Ерпылёв, Н.П. Полярная ночь [Текст] / Н.П. Ерпылёв // БСЭ, 3-е издание. Т.20. – М., 1975. – С. 337.

30. Захаров, В.А. Палеонтологические и палеоэкологические свидетельства присутствия арктического океана в мезозое [Текст] / В.А. Захаров, Б.Н. Шурыгин, Н.И. Курушин и др. // Российская Арктика: геологическая история, минерагения, геоэкология / Гл. редакторы Д.А. Додин, В.С. Сурков. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2002.- С. 80-92.

31. Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Арктики [Текст] / Л.П. Зоненшайн, Л.М. Натапов // Актуальные проблемы тектоники океанов и континентов: Труды ГИН. Вып. 425. – М.: Наука, 1987. – С. 31-57.

32. Зоненшайн, Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР. Кн. 2 / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натапов.- М.: Недра, 1990. – 334 с.

33. Зюганов, Г.А. Нам угрожает непоправимый ущерб [Текст] / Г.А. Зюганов. – Сов. Россия. – № 98. – 23 июля 2005 г.

34. Интернет-портал: «Всё о Гиперборее» [Текст]. – 2009.

35. Кабаньков, В.Я. Геология области Центрально-Арктических поднятий по результатам изучения донно-каменного материала [Текст] / В.Я. Кабаньков, И.А. Андреева // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 1. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 237-240.

36. Карнаухов, А.В. Куда текли сибирские реки во времена ледниковых периодов? [Текст] / А.В. Карнаухов, В.Н. Карнаухов // Природа. – 1997. – № 1. – С. 46-54.

37. Карнаухов, А.В. Новая модель оледенений в Северном полушарии / А.В. Карнаухов, В.Н. Карнаухов // http://www.poteplenie.ru/ – 1997. – 9 с.

38. >Карта рельефа дна Северного Ледовитого океана. Масштаб 1:5 000 000 [Карта] – СПб.: ГУН иО-ВНИИОкеангеология, 1999.

39. Ким, Б.И. Осадочный чехол хребта Ломоносова (стратиграфия, история формирования чехла и структуры, возрастные датировки сейсмокомплексов) [Текст] / Б.И. Ким, З.И. Глезер // Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2007. – Т. 15, № 4. – С. 63-83.

40. Ким, Б.И. Основные этапы развития Восточно-Арктических шельфов России и Канадской Арктики в палеогене и неогене [Текст] / Б.И. Ким, В.Я. Слободин // Геология складчатого обрамления Амеразийского суббассейна. – СПб.:ВНИИОкеангеология, 1991. – С. 104-116.

41. Кирьянов, Н. Земля восставших духов [Текст] / Н. Кирьянов // Завтра. – № 47. – Ноябрь 2010 г.

42. Клейменов, Г.Н. Аннунаки: Творцы жизни на Земле и учителя человечества. Исследование мифов, легенд и летописей [Текст] / Г.Н. Клейменов. – М.: КомКнига, 2007. – 344 с.

43. Клёсов, А.А. Происхождение человека (по данным археологии, антропологии и ДНК- генеалогии) [Текст] / А.А. Клёсов, А.А. Тюняев. – М.: Белые альвы, 2010. – 1024 с.

44. Конелес, В.Ю. Сошедшие с небес и сотворившие людей [Текст] / В.Ю. Конелес. – М.: Вече, 2001. – 576 с.

45. Кремо, М. Неизвестная история человечества [Текст] / М. Кремо, Р. Томпсон. – М.: Изд-во «Философская книга», 2001. – 528 с.

46. Ласточкин, А.Н. Новые представления о рельефе дна Северного Ледовитого океана [Текст] / А.Н Ласточкин, Г.Д. Нарышкин // Океанология, 1989. Т.ХХ1Х. Вып. 6. – С. 968-973.

47. Лескова, Н. Куда подевалась Гиперборея? [Текст] / Н. Лескова. – Чудеса и приключения, 2010, № 8, с. 2-4.

48. Лоскутов, Ю.И. Географическая среда обитания предков индоевропейцев [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Самоорганизация и динамика геоморфосистем: Материалы ХХУ11 Пленума Геоморфологической комиссии РАН. – Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 2003. – С. 158-165.

49. Лоскутов, Ю.И. Северный Ледовитый океан как колыбель человечества [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Мировой океан, водоёмы суши и климат: Труды XII съезда Русского географического общества. Т. 5. – СПб., 2005. – С. 181-186.

50. Лоскутов, Ю.И. Отображение рельефа в индийских Ведах и народных эпосах. Иркутск [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Рельеф и человек / Г.Ф. Уфимцев, Д.А. Тимофеев, О.А. Борсук и др. – М. : Науч. Мир, 2007.- С. 121-128.

51. Лоскутов, Ю.И. Северный предел обитания человека на Евразийском материке [Текст] / Ю.И. Лоскутов // «Квартер-2005» – IV Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода: Материалы совещания (Сыктывкар, 23-26 августа 2005 г.). – Сыктывкар: Геопринт, 2005. – С. 240-242.

52. Лоскутов, Ю.И. Гидросеть прародины индоевропейцев [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Проблемы флювиальной геоморфологии / Под редакцией проф. И.И. Рысина. – Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006.- С. 21-23.

53. Лоскутов, Ю.И. Тектоника ложа Северного ледовитого океана и проблема Гипербореи [Текст] / Ю.И. Лоскутов // Металлогения древних и современных океанов – 2010. Рудоносность рифтовых и островодужных структур. Материалы Шестнадцатой научной молодёжной конференции. – Миасс: ИМин Уро РАН, 2010. – С. 22-25.

54. Лоскутов, Ю.И. Гиперборея и современность [Текст] / Ю.И. Лоскутов, Г.Ф. Кузнецова // Вулканизм, биосфера и экологические проблемы: Сборник материалов пятой международной научной конференции. – Майкоп-Туапсе, 2009. – С. 240-241.

55. Малышев, Н.А. Новые представления о строении и формировании осадочного чехла шельфа моря Лаптевых [Текст] / Н.А. Малышев, В.В. Обметко, А.А. Бородулин и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 32-37.

56. Маслов, А.А. Другое человечество. Здесь кто-то побывал до нас… [Текст] / А.А. Маслов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 384 с.

57. Махабхарата. Книга третья, Лесная (Араньякапарва) [Текст] / Пер. с санскр., предисл. и коммент. Я.В.Василькова и С.Л.Невеловой. – М., 1987. – 800 с.

58. Мочанов, Ю.А. Древнейший палеолит Диринга и проблема внетропической прародины человечества [Текст] / Ю.А Мочанов. – Новосибирск: Наука, 1992. – 254 с.

59. Никифоров, А.О. Северный Ледовитый океан [Текст] / А.О. Никифоров. – БСЭ, Третий вып. Т. 23. – 1976. – С. 130-132.

60. Новгородов, Н.С. Сибирская прародина. В поисках Гипербореи [Текст] / Н.С. Новгородов. – М.: Белые Альвы, 2006. – 544 с.

61. Орографическая карта Арктического бассейна. Масштаб 1:5 000 000 [Карта] / Отв. ред. И.С.Грамберг, гл. ред. Г.Д.Нарышкин. – Хельсинки, Карттакескус, 1995.

62. Петухов, Ю.Д. История Русов. 40 – 5 тыс. лет до н. э. Т. 1 [Текст] / Ю.Д. Петухов, М.: Метагалактика, 2000. – 288 с.

63. Поселов, В.А. Структура земной коры глубоководных поднятий Центральной Арктики и зон их сочленения с Восточно-Сибирским шельфом [Текст] / В.А. Поселов, В.Д. Каминский, В.В. Буценко и др. // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 132-134.

64. Российская Арктика: геологическая история, минерагения, геоэкология [Текст] / Гл. ред. Д.А.Додин, В.С.Сурков. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2002. – 960 с.

65. Сахно, В.Г. Новый взгляд на происхождение импактитов взрывных структур Земли [Текст] / В.Г. Сахно // VIII Международ. конф. «Новые идеи в науках о Земле». – М.: РГГРУ, 2007. – Т.1. – С. 317-320.

66. Ситчин, З. Божество 12-ой планеты [Текст] / З. Ситчин. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с.

67. Скляров, А. Опасное наследие богов [Текст] / А. Скляров. – М.: Вече, 2004. – 384 с.

68. Смирнова, М.Н. Гиперборейская платформа: реальность или миф? [Текст] / М. Н. Смирнова // Геология морей и океанов: материалы XVII Междунар. науч. конф. (шк.) по мор. геологии, Москва, 12-16 нояб. 2007 г. Т. 4. – М.: ГЕОС. – 2007. – С. 289-291.

69. Смирнова, М.Н. Гиперборейская платформа: геолого-геофизические факты [Текст] / М. Н. Смирнова // Общие и региональные проблемы тектоники и геодинамики: материалы XVI Тект. совещания. Т. 2. – М.: ГЕОС. – 2008. – С. 274-276.

70. Смоленцев, В. Оптом и в розницу [Текст] / В. Смоленцев. – Завтра, № 38, октябрь 2010 г.

71. 100 великих загадок Индии [Текст] / Авт.-сост. Н.Н. Непомнящий. – М.: Вече, 2010. – 432 с.

72. Сывороткин, В.Л. Экологические проблемы Арктики [Текст] / В.Л. Сывороткин // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 214-217.

73. Тилак, Б.Г. Арктическая родина в Ведах / Пер. с англ. Н.Р.Гусевой [Текст] / Б.Г. Тилак. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 528 с.

74. Уоррен, У.Ф. Найденный рай на Северном полюсе / Пер. с англ. Н.Р.Гусевой [Текст] / У.Ф. Уоррен. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 480 с.

75. Хаин, В.Е. О предыстории современного Северного Ледовитого океана [Текст] / В.Е. Хаин, Н.И. Филатова // Геология полярных областей Земли. Материалы XLII Тектонического совещания. Том 2. – М.: ГЕОС, 2009. – С. 260-266.

76. Хэнкок, Г. Следы богов. В поисках истоков древних цивилизаций [Текст] / Г. Хэнкок. – М.: Вече, 2001. – 496 с.

77. Элфорд, А.Ф. Боги нового тысячелетия [Текст] / А.Ф. Элфорд. – М.: Вече, 2002. – 528 с.

78. Tattersall, I. Out of AfrikaAgain … and Again? [Text] / Ian Tattersall // Sci. Amer. – 1997. – 276, № 4. – S. 46-53.

79. Wood, B. Skulls and crossed bones [Text] / Bernard Wood // New. Sci. – 1997. – 153, № 2070. – S. 42-43.

Ю.И. Лоскутов



***

.