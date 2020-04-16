Арктида и восточная прародина индоевропейцев

Около 70 тыс. лет назад начинается продолжающееся более 55 тыс. лет Валдайское оледенение. Период от 50 тыс. лет назад по 24 тыс. лет назад — это время Молого-шекснинского (Брянского) межледниковья, причем отрезок от 32 до 24 тыс. лет назад был наиболее теплым. Именно в межледниковье, 45 тыс. лет назад, современный человек проявляется в Сибири , где обнаружены его останки в устье Ишима, а около 43 -38 тыс. лет назад – в Европе. Восточная Европа в это время была заселена полностью [3].

В связи с безуспешностью длительных поисков индоевропейской прародины в период неолита, согласно представлениям историков (Г. Кюна, Н.С.Трубецкого, А.Г. Кузьмина), языковедов (В. Пизани, В. Георгиева), археологов (А.Я. Брюсова, А. Хёйслера), автором предложена гипотеза[1] о прародине индоевропейцев на территории Днепро-Донской историко-культурной области охотников на мамонтов (ДДИКО)[2].

Индоевропейцы до сегодняшнего дня – ведущая раса цивилизации. Её становление не могло не быть обусловленным чрезвычайными климатическими и пространственными условиями. Такие условия имели место только на северо-западе самого крупного континента планеты в Ледниковье – 24-14 тысяч лет назад.

Кроме того, последующие события, археологические, генетические, лингвистические исследования и переводы около 300 памятников древней праиндоевропейской письменности (начиная с 7-го тысячелетия до н.э..) создают возможность наполнить конкретным содержанием этапы развития индоевропейской расы на протяжении порядка 15 тысячелетий по окончании оледенения. В частности, показано, что в период родоплеменного строя (послеледниковье, мезолит и отчасти неолит) в пределах пространства лингвистической непрерывности существовали протославянские язык и письменность .

Перенесение прародины индоевропейцев в палеолит на территорию Днепро-Донского историко-культурной области охотников на мамонтов (23.000-14.000 лет назад) позволяет совместить становление расы с достижением Восточно-Европейской равнины ариями, покинувшими острова Северного Ледовитого океана при похолодании 23.000 лет назад .



Ледник продвигался с северо-запада. У подножья – водоемы, кустарник, в долинах – деревья, травы до 2 м высотой – так называемые прерии, которые сохранялись и зимой, так как снег и дождь задерживались растущим ледником. В этих условиях формировалась мега-фауна – крупные животные с толстым слоем подкожного жира и густой шерстью.



С Подунавья сюда устремились мамонты, а за ними охотники, как и из других районов Северной Евразии[2].

Днепро-Донская историко-культурная область охотников на мамонтов существовала с 23 до 14 тыс. лет назад. Она являлась частью единой в ту пору европейской археологической культуры, так называемой области вилленсдорфско-павловско-костёнковского единства или восточного граветта, простиравшейся от Верхнего Подунавья до Дона, включая на востоке известный Костёнковско-Борщевский район, а на севере достигая Московской области.



Десять тысяч лет человек формировался здесь социально, физически, психически и ментально. В силу единого образа жизни и контактов между родами не мог не развиваться общий язык и его диалекты.

АРИИ В ПАЛЕОЛИТЕ

«В ледниковые эпохи значительно усиливается планетарное похолодание, уменьшается увлажнение материков и увеличивается континентальность. Для всех межледниковых эпох, наоборот, характерно исчезновение ледниковых щитов на континентах и ледяного покрова на поверхности Полярного бассейна» [4].



В пользу северного направления движения племен охотников свидетельствуют стоянка Мамонтовая Курья в Восточной Европе (возраст 38 тыс. лет), [3] и сибирская стоянка на Яне возрастом 32,5 тыс. лет.

В отношении наследственности по мужской линии арии, как известно, соотносятся с Y- гаплогруппой R1a1. Возникновение гаплогруппы R1 полагают на территории Сибири в период около 28 тыс. лет назад, её дочерней ветви R1а – от 25 до 22 тыс.лет назад, гаплогруппыR1а1 – 19 тыс. лет назад (имеются и некоторые другие данные).



Таким образом, племена сибирских охотников – носителей гаплогруппы R1 или её ветвей вполне могли быть среди племен, достигших теплых побережий океана в пору межледниковья. Если становление дочерней ветви R1а имело место в приполярье, оно становится их прародиной и в генетическом отношении.

В этой связи важно, что на основе последних исследований (см., например [5-7])в научном мире вновь обсуждается вопрос о былом существовании в Северном Ледовитом океане древней суши – Арктиды.

Северный океан – наименьший из океанов Земли. В его центре проявлены три хребта: проходящий через полюс хребет им. М.И. Ломоносова, хребет им. Я.Я.Гаккеля на западе и хребет им.Д.И. Менделеева на востоке. Надежно утверждено проявление при формировании пространства северного океана на протяжении миллионов лет тектонических и вулканических процессов, которые продолжаются и в настоящее время. Например, известны действующие вулканы в районах хребтов Ломоносова и Гаккеля.



Последний хребет является средоточием эпицентров землетрясений [6]. Естественно, что эндогенное тепло планеты, подогревая океан и меняя направления течений, влияет на климат территорий. Вероятно, «происходившие прежде крупные климатические изменения являлись следствием существенных изменений рельефа суши и морского дна, вызванных тектоническими причинами именно в четвертичный период»[7].

В работе д-ра геогр. наук Ю.И.Лоскутова [8] читаем: «… вплоть до голоцена включительно в Северном Ледовитом океане в районе Северного полюса существовали крупные острова…в пределах ЦАООП-«Центрально-Арктической области океанических поднятий, представляющей собой древний платформенный блок, территориально в значительной части, совпадающий с тектонической континентальной структурой «Гиперборейская платформа».



Изучение опубликованных геологических, геофизических и других материалов, полученных в процессе исследований океана за последние десятилетия позволили заключить, что хребты и поднятия этой области, являясь «останцами докембрийской Гиперборейской платформы» и естественным продолжением континентальных окраин… «сформированы в результате катастрофического погружения на дно»[8].



В пределах раннего палеоцена…и вплоть до голоцена хребет Ломоносова в своей приполюсной части…«по меньшей мере 5 раз был выше уровня моря». Согласно заключениям исследователей «окончательное исчезновение гиперборейских островов в центре океана, могло произойти в период от 18 до2,5-3 тыс. лет тому назад»[8].

В свете последних научных данных по-новому воспринимаются хорошо знакомые по трудам В.Уоррена, Б.Тилака, Н.Р.Гусевой и других авторов легенды о пребывании ариев в приполярье.

Как известно, знаток ведического санскрита, Б.Г. Тилак [9] пришёл к следующим выводам: 1) вокруг Северного полюса был континент, ушедший под воду в период последнего оледенения; 2) древние арийцы жили на Северном полюсе и в циркумполярных областях не в постледниковый период, а в межледниковье.



Климат этого времени был благоприятный и напоминал «вечную весну»; 3) арктические земли населяли не только арии, но и другие народы; 4) арктическая цивилизация по своему уровню была достаточно высокая…; 5) в результате внезапного похолодания прародина ариев была разрушена, и они устремились на юг двумя потоками – через европейский север России и через Сибирь.



Арии были предупреждены о похолодании. Исход древних мариев со своей прародины был примерно 23 тыс. лет назад[8]. Последнее очень важно, ибо это начало Ледниковья (24-14 тыс. лет до н.э.) и возникновения Днепро-Донской области (23-14 тыс. лет назад).

Так как северная зона распространения мамонтов начиналась вблизи от побережья океана [10, рис.9], покинув прародину, арии (прежде всего их западная ветвь) оказываются в среде охотников на мегафауну. Таким образом, они принимают участие в становлении языка и культуры индоевропейской расы с самого начала и на протяжении последующих десяти тысяч лет существования Днепро-Донской области охотников на мамонтов.

Рис.1. Центрально-Арктическая область океанических поднятий [8].

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ ЯДРА ДДИКО ПРИ ПОТЕПЛЕНИИ

Предположение о концентрации в Днепро-Донской области охотников на мамонтов и последующем распространении в разных направлениях разнообразного генофонда [1] подтверждается изменениями женского и мужского генофондов Западной Европы [11, 12].

Останки носителей гаплогрупп R1b и I2 обнаружены при потеплении как в Западной Европе(R1b от 13980 лет назад, I2a-от 10493 лет назад), так и на Восточно-Европейской равнине (R1b от 9300 лет назад, I2a от 10074 лет назад) [13].



Появление светлых глаз имело место около 14 тысяч лет назад одновременно в Италии и на Кавказе[11], а также в заметном количестве в Анатолии 10-9 тысяч лет назад. (Напомним, что Черное море вплоть до VI тысячелетия до н. э. было уменьшенным по площади озером).

Раннее проявление гаплогруппы R1а археологически установлено в настоящее время лишь во втором случае: в Карелии (возраст 7250 лет назад), на Украине (10643, 7100 и 6380 лет назад), на территории хвалынской культуры в Саратовской области(7000-6000 лет назад). [13]. По-видимому, носители гаплогруппыR1а, оставаясь отчасти на исходной территории, распространялись вслед за мегафауной в большой мере на запад и легендарный север, достигая побережий океана.

О движении финально-палеолитических охотников на север свидетельствуют как данные отечественной генетики по генофонду Русского Севера[10,14,15] (в частности, сходство женской составляющей последнего с соответствующей составляющей Центральной Европы)[14], так и труды историков-этнологов.

В работах Н.Р. Гусевой, С.В. Жарниковой, Л.П. Грот [16-18] с помощью этнонимов, топонимов, гидронимов, орнаментов, мифологии языка отслеживается связь истории индоевропейских племен с племенами арийскими. В пользу последующих передвижений восточно-европейских племен индоевропейцев в направлении север-юг свидетельствует, например, протяженность мезолитической бутовской культуры от Архангельска до Воронежа.



Кроме того, в этом отношении характерна установленная Е.В. Балановской и О.П. Балановским явная широтная зависимость генетических характеристик русского народа (как единственного, исторически сохранившего верность прародине индоевропейцев) в отличие от общей для северной Евразии долготной зависимости [9].



По мнению ведущего советского антрополога В.В. Бунака, высказанному еще в 1965г., как и других антропологов, а также акад. Т.И. Алексеевой, для русского населения основной зоны его обитания характерно наличие определенного антропологического типа, связанного с древнейшим населением Восточной Европы.

ВЕХИ ИСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ РАСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОРЯДКА 15 ТЫСЯЧ ЛЕТ, НАЧИНАЯ С ПОСЛЕЛЕДНИКОВЬЯ И ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Последующие природные изменения, исследования, представленные в работах в области археологии, генетики, языковедения и переводы около 300 памятников древней протоиндоевропейской письменности, начиная с 7-го тысячелетия до н.э. и вплоть до 1-го тысячелетия н.э. [19,20], позволяют наполнить конкретным содержанием дальнейшие этапы развития расы на протяжении около 15 тысячелетий [1,гл.1,2].

1) При потеплении 14 тыс. лет назад носители общего индоевропейского языка или его диалектов рассредоточиваются во все стороны. Со временем, в связи с возникновением вместо тундростепи двухзональной природной структуры (лесной и степной зон), определяется раннее разделение индоевропейцев на две взаимодополняющие, отличающиеся образом жизни и частично генетически ветви. Это оседлая и поэтапно мобильная ветви, женского и мужского характера соответственно.



В лесной и лесостепной зонах первоначально кочевые племена постепенно оседают вдоль долин рек, по берегам морей и озер (включая теплые южные побережья уменьшенного по размерам Черного моря-озера), занимаясь охотой, рыболовством, собирательством, а со временем – земледелием, садоводством и придомным скотоводством[1].



В более южной степной зоне, помимо охоты и собирательства, с веками все большую роль играет среднее и крупное скотоводство, племена поэтапно перемещаются, формируется активное отношение к пространству и общество патриархального типа. Генетически это носители гаплогруппы R1б. Лингвистически становление ветвей отражено диапазоном «первоначального индоевропейского индо-европейского расхождения между 7800 и 9800 годами назад» [21].

2) Расцвет балканских культур, активно связующих в ту пору

Восточное Средиземноморье и Западную Европу (с проявлением здесь в 7-ом тысячелетии до н.э. первой в мире алфавитной письменности).

3) Эффективность (в силу в большой мере единого языка) распространения основ южного земледелия в Западной Европе.

4) Масштабное явление на протяжении существования родоплеменного строя (послеледниковье, мезолит и, частично, неолит) единого протоиндоевропейского языка и письменности протославянского типа в пределах пространства лингвистической непрерывности [19,20,22,1 (Лингвистическое и историческое обоснования протоиндоевропейского языка на Балканах…)].



Таким образом подтверждаются труды А. Мейе, Т. Воланского, Е.И. Классена [23], как и заключения целого ряда других лингвистов и историков о распространенности в древности протославянских языков и письменности.

5) Существование в конце неолита очередной прародины индоевропейцев на юге Восточно-Европейской равнины.

6) Достижение Западной Европы племенами мобильной ветви в конце неолита, формирование племенных, а затем государственных объединений и омертвление древнего языка на этой территории и в Средиземноморье [22,1].

Расцвет протославянской женской ветви индоевропейцев приводит в своё время, помимо балканских культур, к становлению крито-микенской культуры, культур Трои, Этрурии, Триполья, и целого ряда других культур Средиземноморья.



Последующие европейские культуры (греческая, римская и собственно западно-европейская), как и вся история индоевропейцев (вспомним 19 век, Чайковского, Достоевского, войны 19-20 веков), включая настоящее время – это история взаимодействия женской и мужской ветвей индоевропейской расы[1]. Ослабление одной из взаимно уравновешивающих ветвей расы чревато кризисом цивилизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перенесение индоевропейской прародины в палеолит на территорию Днепро-Донской историко-культурной области охотников на мамонтов (23-14тыс. лет назад) позволяет полностью воссоздать историю расы, начиная с Ледникового периода и включая историю протоариев.

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А.Б. Коренная



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