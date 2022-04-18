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Обмен Медведчука. Кто выиграет

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Всем желающим помочь нашим людям, помогающим мирным жителям выжить:
USDT (TRC20) – TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG

Btc – bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht

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PayPal: anatolijsharij@sharij.com.ua
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q7tP6QDlM1I
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 23163 19301
    марина два часа назад

      вот все равно произведут обмен -не в лоб,так тихо,под салют на Параде…Иначе КГБисты были бы не игроками -везде ложь -если произойдет обмен -то это торжество лжи…У него млрды дол -пусть Оксана (на неё все записано)-пусть выкупает…любимого

    • 23163 19301
      марина 21 мин. назад

        https://t.me/barantchik/4475

        • 44450 23430
          Степанычмарина только что

            Тут озвучивали уже что если уж обменивать этих британцев,то на Виктора Бута и Константина Ярошенко.Понятно что это америка не британия,но пускай там договариваются,подключают общественность.)

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