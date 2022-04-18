Обмен Медведчука. Кто выиграет
Всем желающим помочь нашим людям, помогающим мирным жителям выжить:
USDT (TRC20) – TKtm42f3D6t3UdQZvjAtiMHckuLAYWiUUG
Btc – bc1q783jq08gj5udh7mygsfd29ve0n2lencx9d9qht
Eth – 0xCD4c85e2EA82D60eD72f8c80FDfc8e89894b7A86
PayPal: anatolijsharij@sharij.com.ua
вот все равно произведут обмен -не в лоб,так тихо,под салют на Параде…Иначе КГБисты были бы не игроками -везде ложь -если произойдет обмен -то это торжество лжи…У него млрды дол -пусть Оксана (на неё все записано)-пусть выкупает…любимого
https://t.me/barantchik/4475
Тут озвучивали уже что если уж обменивать этих британцев,то на Виктора Бута и Константина Ярошенко.Понятно что это америка не британия,но пускай там договариваются,подключают общественность.)